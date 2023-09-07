Телевизор LG MiniLED QNED 65QNED916PA

Magic Remote имеет эргономичный дизайн. Пульт легко ложится в руку, а его система наведения и прокрутки обеспечивает более быстрый поиск. Встроенная технология искусственного интеллекта обеспечивает легкий доступ к сервисам, а горячие клавиши для основных платформ контента позволяют быстро переходить к избранному. Помимо этого, теперь у вас есть Magic Tap — новая смарт-функция, позволяющая подключать ваш телефон к телевизору.