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Телевизор LG MiniLED QNED 65QNED916PA
Изображения, показанные в описании продукта ниже, используются только в целях презентации продукта. Более подробные изображения продукта можно посмотреть в галерее в верхней части страницы.
Quantum Dot, NanoCell и Mini LED. Революционная комбинация технологий.
*LG QNED mini LED — это телевизор mini LED, который сочетает в себе технологии NanoCell и Quantum Dot.
Огромные возможности Mini LED
*Сведения о наличии примерно 30 000 светодиодов Mini LED в телевизоре LG QNED основаны на 86-дюймовой модели с разрешением 8K.
**Указанное количество зон затемнения относится к 86-дюймовой модели с разрешением 8K.
***Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
Дуэт NanoCell и Quantum Dot
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
Представляем магию черного
*Статистика по зонам затемнения основана на 86-дюймовой модели с разрешением 8K.
**В качестве обычного телевизора используется LG UHD без технологии NanoCell.
***Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
Утонченный дизайн
Телевизор LG QNED плотно прилегает к стене в современном интерьере.
*В зависимости от места установки возможно, что будет виден кабель.
**В зависимости от условий монтажа, между телевизором и стеной может быть небольшой зазор.
QNED Кино.
Восхитительное зрелище.
*Требуется подписка на Netflix. Доступность формата 4K Ultra HD зависит от подписки на Netflix, подключения к Интернету, возможностей устройств и наличия контента. www.netflix.com/TermsOfUse
*Требуется подписка на Netflix.
**Apple, логотип Apple и Apple TV являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.
***Требуется подписка на Apple TV+.
****Список поддерживаемых сервисов зависит от страны.
Совершенно новые впечатления от просмотра телевизора
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
Смотрите кино таким, как его задумал режиссер
Весь спектр впечатлений
QNED Гейминг.
Бесконечные преимущества.
Максимальная производительность
QNED Спорт.
Телевизор для побед.
*Динамики продаются отдельно.
Технологии, которые перевернут ваше сознание
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
* Функция AI Picture не будет работать с каким-либо контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.
*Качество изображения масштабированного изображения может отличаться в зависимости от разрешения исходного изображения.
**Только на моделях с 8K.
***Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
Думаете, что знаете всё о смарт-технологиях?
Добро пожаловать в новый дом
*Список доступных сервисов зависит от региона или страны.
**Для сервисов OTT требуется отдельная подписка.
Похож на волшебную палочку
Ваш островок удобства и комфорта
*Поддерживаемые меню и приложения зависят от страны.
**Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.
***Доступность голосового управления может варьироваться в зависимости от страны и продукта.
*Приложение LG TV & Audio AR Experience можно скачать в App Store и Google Play.
*В комплект продукта не входит антенна или кабели для подключения антенны или внешних устройств.
Характеристики
-
Тип дисплея
-
4K QNED MiniLED
-
Частота обновления
-
120Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
Nano Цвет Pro
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α7 4-го поколения 4K
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
-
Да
-
Dolby Atmos
-
Да
Все характеристики
-
Оттенки серого
-
Да
-
Высокая контрастность
-
Да
-
Инвертировать цвета
-
Да
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
-
AI Звук (Виртуальный 5.1 )
-
Bluetooth Surround Ready
-
Да
-
Чистый голос Pro
-
Чистый голос
-
Dolby Atmos
-
Да
-
LG Синхронизация звука
-
Да
-
Одновременный вывод звука
-
Да
-
Звуковой режим
-
Да
-
Поддержка Bluetooth
-
Да (v 5.0)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Да
-
Тип подсветки
-
Mini LED
-
Разрешение экрана
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
-
4K QNED MiniLED
-
Частота обновления
-
120Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
Nano Цвет Pro
-
Оптимизатор игр
-
Да
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
-
Да
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
-
Да
-
Режим HGIG
-
Да
-
VRR (Переменная частота обновления)
-
Да
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)
-
Да (Dolby HDR)
-
AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)
-
AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
-
Технология затемнения
-
Точное Затемнение Pro
-
Динамическое отображение тонов
-
Да
-
FILMMAKER MODE ™
-
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
HFR (Высокая частота кадров)
-
4K 120 кадров в секунду (HDMI)
-
Motion (Технология обработки движений)
-
Motion Pro
-
Режим изображения
-
9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α7 4-го поколения 4K
-
Художественная галерея
-
Да
-
Панель управления домом
-
Да
-
Операционная система (ОС)
-
webOS 6.0
-
ThinQ
-
Да
-
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65QNED916PA
Телевизор LG MiniLED QNED 65QNED916PA