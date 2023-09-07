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Выдающееся качество 3D-изображения и интеллектуальные функции
Выдающееся качество 3D-изображения и интеллектуальные функции
Воспроизведение дисков 3D Blu-ray и 3D-файлов (MKV, MVC, TS).
КАРАОКЕ
DLNA
LG SMART TV
Преобразование изображения до FULL HD 1080р
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Все характеристики
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Диски: BLU-RAY / 3D
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Диски: DVD (NTSC/PAL)
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Диски: DVD+-R (DL) /DVD+-RW (DL)
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Диски: CD-R/-RW
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Форматы: DivX / DivX HD
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Форматы: MKV
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Форматы: MVC
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●
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Форматы: TS
-
●
-
Форматы: FLV
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●
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Форматы: VOB
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Форматы: 3GP
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●
-
Форматы: WMV
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Форматы: MPEG4 AVC (H.264)
-
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Форматы: MPEG2
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Форматы: SMPTE VC1 (VC-9)
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Форматы: AVCHD
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Форматы: JPEG
-
●
-
Форматы: LPCM
-
●
-
Форматы: DTS / DTS-HD MA
-
●
-
Форматы: MPEG 1/2 L2
-
●
-
Форматы: CD-DA
-
●
-
Форматы: DTS CD
-
●
-
Форматы: MP3, WMA
-
●
-
Форматы: AAC
-
●
-
Форматы: FLAC
-
●
-
Декодеры: Dolby Digital/ Dolby Digital Plus/ Dolby TrueHD
-
●/●/●
-
Видео - MPEG4
-
Yes
-
Аудио (битовый поток) - MP3
-
Yes
-
Аудио (битовый поток) - WMA
-
Yes
-
Аудио (декодирование) - Dolby Digital
-
Yes
-
Аудио (декодирование) - MP3
-
Yes
-
Аудио (декодирование) - WMA
-
Yes
-
SIMPLINK через HDMI
-
●
-
USB Plus (воспроизведение аудио, видео, фото)
-
●
-
Воспроизведение с внешнего жесткого диска
-
●
-
Распознавание музыкальных треков через Gracenote
-
●
-
Обновление ПО по сети
-
●
-
Беспроводное подключение к LAN (Wi-Fi)
-
●
-
Wi-Fi Direct
-
●
-
Поддержка протоколов DLNA/CIFS
-
●/-
-
Запоминание последнего состояния
-
Yes
-
Прогрессивная развертка
-
Yes
-
Родительский замок
-
Yes
-
Продолжить
-
Yes
-
Smart TV
-
●
-
NetCast Premium
-
●
-
Профиль BD 5.0
-
●
-
Разъем для микрофона
-
2
-
Оценка исполнения
-
●
-
Фанфары
-
●
-
USB
-
●
-
Видеовыход / HDMI
-
●
-
Аудиовыход / Оптический/коаксиальный
-
нет/есть
-
Задняя панель / Ethernet
-
●
-
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Устранение неполадок
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BP430K
Выдающееся качество 3D-изображения и интеллектуальные функции