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Выдающееся качество 3D-изображения и интеллектуальные функции

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Выдающееся качество 3D-изображения и интеллектуальные функции

BP430K

Выдающееся качество 3D-изображения и интеллектуальные функции

Воспроизведение дисков 3D Blu-ray и 3D-файлов (MKV, MVC, TS).

Плеер LG Blu-ray 3D поможет Вам получить самые приятные впечатления от просмотра 3D-фильмов. Благодаря усовершенствованной 3D-технологии плееры LG обеспечивают эффект погружения, ошеломляя зрителя еще более ярким,четким и реалистичным 3D-изображением.

КАРАОКЕ

Караоке – одно из популярнейших развлечений. Для любителей такого развлечения компания LG предлагает множество готовых решений. Видео-караоке воспроизводит текст песни на экране - на фоне красивых картинок при этом буквы закрашиваются в такт музыке: это очень удобно, если вы не очень хорошо знаете слова песен. Пение оценивает сама система и поощряет фанфарами.

DLNA

Стандарт передачи данных DLNA позволяет смотреть фильмы, фотографии, слушать музыку и прочее, хранящееся на Ваших цифровых устройствах дома путем беспроводного обмена и последующего отображения на большом экране телевизора. DLNA является стандартом, используемым производителями бытовой электроники для развлекательных устройств, если в доме хранится хранится контент, причем отсутствует сложный процесс конфигурации сети.

LG SMART TV

Интеллектуальная функция LG Smart TV обеспечивает прямой удобный доступ к широкому диапазону первоклассного он-лайн контента ведущих мировых провайдеров, включая YouTube и компании, предоставляющие видео-на-заказ (VOD). Также предоставляетс доступ к специально подобранным локальным интернет-сервисам, так что зрители получат лучшие программы и фильмы своего региона сразу на широком экране своего телевизора. Разнообразные приложения предлагают широкий спектр развлечений и полезных возможностей - от игр до образовательных курсов - таким набором опций может наслаждаться вся семья. Контент LG Smart TV и LG магазина приложений (LG Apps) постоянно обновляется.

Приложение LG AV Remote

Ваш смартфон становится универсальным пультом дистанционного управления. Просто скачайте приложение LG Remote для устройств на платформе Android или iPhone и наслаждайтесь полным контролем над своей системой.

Воспроизведение с внешних жестких дисков

Просто подключите переносные накопители и
воспроизводите любимую музыку, фильмы и фотографии на большем экране телевизора. Осуществляется поддержка NTFS (до 2 Тб).

Быстрая загрузка

Ваш плеер работает быстрее, чем когда-либо, с функцией быстрой загрузки Quick Booting. Просто включите его и через пару мгновений Вы насладитесь любимыми развлечениями.

Универсальный поиск

Смотрите все, что угодно, ищите то, что Вам нужно в любое время, когда Вам это удобно. Просто введите ключевое слово, и устройство выполнит поиск по VOD- контенту, трансляционным материалам, он лайн видео с YouTube и файлам с подключенных устройств.

Преобразование изображения до FULL HD 1080р

Часто просмотр контента из сети или с других устройств на экране ТВ может быть некачественным из-за низкого разрешения файлов. Функция преобразования изображения до FULL HD 1080р повышает качество видео. Просмотр на большом экране станет удовольствием.

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Печать

Все характеристики

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДИСКИ И ФОРМАТЫ АУДИО/ВИДЕО

Диски: BLU-RAY / 3D

Диски: DVD (NTSC/PAL)

Диски: DVD+-R (DL) /DVD+-RW (DL)

Диски: CD-R/-RW

Форматы: DivX / DivX HD

Форматы: MKV

Форматы: MVC

Форматы: TS

Форматы: FLV

Форматы: VOB

Форматы: 3GP

Форматы: WMV

Форматы: MPEG4 AVC (H.264)

Форматы: MPEG2

Форматы: SMPTE VC1 (VC-9)

Форматы: AVCHD

Форматы: JPEG

Форматы: LPCM

Форматы: DTS / DTS-HD MA

Форматы: MPEG 1/2 L2

Форматы: CD-DA

Форматы: DTS CD

Форматы: MP3, WMA

Форматы: AAC

Форматы: FLAC

Декодеры: Dolby Digital/ Dolby Digital Plus/ Dolby TrueHD

●/●/●

ФОРМАТ АУДИО/ВИДЕО

Видео - MPEG4

Yes

Аудио (битовый поток) - MP3

Yes

Аудио (битовый поток) - WMA

Yes

Аудио (декодирование) - Dolby Digital

Yes

Аудио (декодирование) - MP3

Yes

Аудио (декодирование) - WMA

Yes

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

SIMPLINK через HDMI

USB Plus (воспроизведение аудио, видео, фото)

Воспроизведение с внешнего жесткого диска

Распознавание музыкальных треков через Gracenote

Обновление ПО по сети

БЕСПРОВОДНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Беспроводное подключение к LAN (Wi-Fi)

Wi-Fi Direct

Поддержка протоколов DLNA/CIFS

●/-

УДОБСТВО

Запоминание последнего состояния

Yes

Прогрессивная развертка

Yes

Родительский замок

Yes

Продолжить

Yes

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ

Smart TV

NetCast Premium

Профиль BD 5.0

КАРАОКЕ

Разъем для микрофона

2

Оценка исполнения

Фанфары

РАЗЪЕМЫ

USB

Видеовыход / HDMI

Аудиовыход / Оптический/коаксиальный

нет/есть

Задняя панель / Ethernet

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BP430K

Выдающееся качество 3D-изображения и интеллектуальные функции