Выдающееся качество 3D-изображения и интеллектуальные функции

Смотрите все, что угодно, ищите то, что Вам нужно в любое время, когда Вам это удобно. Просто введите ключевое слово, и устройство выполнит поиск по VOD- контенту, трансляционным материалам, он лайн видео с YouTube и файлам с подключенных устройств.