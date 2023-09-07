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Телевизор LG,NanoCell 75", 8K, 8K Cinema HDR , ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

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Телевизор LG,NanoCell 75", 8K, 8K Cinema HDR , ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

75SM9900PLA

Телевизор LG,NanoCell 75", 8K, 8K Cinema HDR , ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

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Яркие впечатления. Реальный 8K.

Технология LG NanoCell воспроизводит сверхчистые цвета благодаря нано-частицам размером около 1 нм. Теперь телевизор NanoCell с разрешением 8K обеспечивает невероятное качество изображения с улучшенной чистотой цвета.

NanoCell 8K соответствует стандартам ICDM

Чтобы насладиться настоящим качеством 8К, необходимо проверить не только количество пикселей, но и соответствие международным стандартам. Телевизор NanoCell 8K соответствует международным стандартам, обеспечивая качественно новый уровень детализации, цвета и контраста.

Реальный 8K Cоответствует международным стандартам

Различие между каждым пикселем определяет насколько детализированным будет изображение. Оптимальное соотношение измерения для этого-Контрастная Модуляция(КМ). Чем выше КМ, тем точнее пиксели передают качество изображения. Согласно ISO, разрешение 8K должно иметь КМ выше 25%. NanoCell TV имеет 88% и обеспечивает реальное разрешение 8K.

* Значения КМ были протестированы VDE (Verband Der Elektrotechnik, один из ведущих мировых поставщиков стандартизации, тестирования и сертификации продукции).
КМ испытанного дисплея для горизонтального разрешения 7680 в вертикальной решетке 1x1.
* ISO (International Organization for Standardization): международная организация по стандартам измерения производительности дисплеев, учрежденная комитетом при Обществе отображения информации (SID).
ISO определяет разрешение как максимальное количество чередующихся черных и белых линий, которые могут отображаться с контрастной модуляцией 25 процентов или более.
* Изображения были сделаны в черно-белом цвете.
* 0,216 мм - фактическая ширина пикселя на 75-дюймовом телевизоре.

Совершенная чистота цвета

Технология NanoCell отфильтровывает тусклые цвета, чтобы улучшить чистоту диапазона RGB. Нано-цвет создает супер-реалистичное изображение в формате 8K с более насыщенными и точными цветами благодаря технологии NanoCell.

*Под обычным телевизором, который упоминается здесь, подразумевается одна из предыдущих моделей LG, а изображения являются имитацией.

Полномасштабная реальность в формате 8K

Откройте для себя потрясающее качество изображения, создаваемое настоящим разрешением 8К. Телевизор NanoCell 8K гарантирует максимальное погружение в супер-реалистичное изображение, которое возникает прямо у вас перед глазами.

Невероятная детализация в качестве Real 8K

Прогрессивная технология локального затемнения, оптимизированная для формата 8К, позволяет телевизору NanoCell точно управлять светодиодной фоновой подсветкой, обеспечивая еще более глубокий черный цвет, улучшенную контрастность и повышенную детализацию.

Поразительная реалистичность в качестве 8К

Чем больше размер экрана, тем более важен угол обзора. В какой бы части просторной жилой комнаты Вы не находились, телевизор NanoCell будет приковывать к себе Ваше внимание своим супер-реалистичным изображением в формате 8К.

Неизменно точные цвета в формате Real 8K

В отличие от обычных телевизоров, искажающих цвета при просмотре сбоку, телевизор LG NanoCell 8К одинаково точно воспроизводит цвета при просмотре как с бокового, так и с фронтального угла обзора, даже с экраном большого размера.

*Под обычным телевизором понимается телевизор без технологии планарной коммутации (IPS).
*Относительный размер цветового диапазона установлен как 100, если смотреть по центру (0 градусов)
*Данные основаны на внутреннем исследовании LG.

Граница реальности 8K

Телевизор NanoCell с большим экраном органично впишется в интерьер Вашего дома. Его элегантная нано-рамка размывает грань между телевизором и реальностью.

Интеллектуальный процессор α9 Gen 2 8K

Управляемый искусственным интеллектом алгоритм анализирует визуальное качество видеоконтента, чтобы оптимизировать его под формат 8К. Наслаждайтесь улучшенной четкостью, резкостью, детализацией и контрастом при просмотре любого контента.

Масштабирование в формат 8К с процессором α9 Gen2

Используя возможности процессора по эффективному масштабированию, телевизор NanoCell 8К преобразует видеоконтент в формате 2К или 4К в супер-реалистичное изображение в формате 8К, улучшая детализацию и четкость.

Технология Cinema HDR и Dolby Vision

Телевизор NanoCell 8K позволяет Вам наслаждаться просмотром любого контента в супер-реалистичном высоком разрешении с поддержкой большинства форматов HDR, технологии Dolby Vision, Advanced HDR от Technicolor, HLG и HDR10.

*Технология Dolby Vision поддерживается для контента в формате до 4K.

Cinema HDR

Телевизор NanoCell 8K позволяет Вам наслаждаться просмотром любого контента в супер-реалистичном высоком разрешении с поддержкой большинства форматов HDR, технологии Dolby Vision, Advanced HDR от Technicolor, HLG и HDR10.

*Технология Dolby Vision поддерживается для контента в формате до 4K.

Технология Dolby Atmos

Технология Dolby Atmos с ее фантастической реалистичностью перенесёт Вас из повседневной рутины в другие миры. Звуки целиком заполнят всё трехмерное пространство вокруг Вас, делая Вас участником событий на экране.

Dolby Vision и Atmos

Технологии Dolby Vision и Dolby Atmos перевернут Ваше представление о возможностях телевидения благодаря потрясающей картинке и реалистичному звучанию. Новый формат домашних развлечений увидел свет благодаря невероятному качеству изображения и трехмерному аудио, с которым вы ощущаете себя участником событий на экране.

*Технология Dolby Vision поддерживается для контента в формате до 4K.

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Режим галереи демонстрирует потрясающие пейзажи из разных уголков планеты, обновляемые каждый сезон порталом о путешествиях TripAdvisor.

*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.

Новые возможности Smart TV с AI (ИИ)*

Новые возможности Smart TV с AI (ИИ)*

Просто спросите , и телевизор LG с искусственным интеллектом найдет всё, что Вам интересно, предоставит рекомендации, которые придутся Вам по вкусу, и даже может управлять другими устройствами по Вашему требованию.
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*Artificial Intelligence (Искусственный Интеллект)
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.

Автоматическая калибровка.

Заводская технология автоматической калибровки CalMAN® корректирует характеристики цвета. Она эффективно поддерживает стабильность и точность цветопередачи.

*Для работы данной функции требуется ПК на базе ОС Windows для запуска программного обеспечения CalMAN, колориметр SpectraCal C6 или его аналог, а также генератор изображений.

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Все характеристики

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Линейка

NanoCell 8K (LED)

Размер экрана (дюймы)

75

Smart TV

webOS Smart TV 4.5

Тип HDR

Cinema HDR

Угол обзора

Широкий угол обзора

Звуковая система

Dolby Surround / Ultra Surround

Система динамиков

2.2

Пульт Magic Remote в комплекте

Управление подсветкой

Полноматричное (Full Array Dimming Pro)

IPS Panel

Поддержка Dolby Atmos®

МАТРИЦА

Тип дисплея

LED IPS

Разрешение экрана

7680 × 4320

Тип подсветки

Slim Direct

Размер экрана (дюймы)

75

NanoCell дисплей

IPS Panel

Угол обзора

Широкий угол обзора

ВИДЕО

Тип HDR

Cinema HDR

УЛЬТРА Яркость

Pro

Dolby Vision (Антенна / HDMI / CP / USB)

— / ● / ● / ● (4K/2K)

HDR10 Pro (Антенна / HDMI / CP / USB)

● / ● / ● / ● (4K/2K)

HLG (Антенна / HDMI / CP / USB)

● / ● / ● / ● (4K/2K)

Улучшенный HDR от Technicolor

Эффект HDR

● (4K/2K)

4K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB)

— / ●* / — / ●
* 4K HFR через HDMI будет обновлено

2K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB)

— / ● / — / ●

Процессор обработки изображений

Интеллектуальный процессор α9 II поколения 8K

Цветобустер

Advanced Color Enhancer

Цветокорректор

True Color Accuracy

Масштабирование разрешения

8K

Подавление шума

Шестиступенчатое

Цветовой диапазон (Wide Color Gamut)

NanoCell Color

Палитра с миллиардом оттенков (10 битный цвет)

Возможность управления подсветкой

Полноматричное (Full Array Dimming Pro)

Режимы изображения

● 10 режимов (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, Technicolor Expert, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))

Режим Technicolor Exper

Улучшение глубины фона / объектов

● / ●

Глубокое обучение ИИ Изображения (Deep Learning AI Picture)

ИИ Яркость (AI Brightness)

Алгоритм тонального отображения

HDR Dynamic Tone Mapping

Motion Pro

Motion Pro

HEVC (Видео декодер)

4K@120P, 10bit

VP9 (Видео декодер)

4K@60P, 10bit

Технологии улучшения время отклика в играх (VRR/ALLM)

— /●

True Motion (улучшение четкости динамического изображения) / Частота Обновления (Refresh Rate)

TM200 (Частота обновления 100Гц)

АУДИО

Выходная мощность

40 Вт (Сабвуфер : 20 Вт, 10 Вт на канал)

Система динамиков

2.2

Сабвуфер

2 по 10 Вт

Направленность динамиков

Вниз

Одновременный Аудио выход (на динамики TB и Оптический выход / Выход для наушников)

Поддержка Dolby Atmos®

DTS декодер

ИИ Звук (AI Sound)

Настройка звука одним касанием (One Touch Sound Tuning)

Звуковая система

Dolby Surround / Ultra Surround

Алгоритм обработки голоса (Clear Voice)

Clear Voice III

Технология WiSA Speakers

LG Sound Sync / Bluetooth

Авто оповещение (легкое подключение по Bluetooth)

Потоковая передача музыки с мобильного устройства на ТВ (Android/iOS)

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X (см. инструкцию)

AI ФУНКЦИИ

Технология LG ThinQ

Интеллектуальное распознавание голоса

Технология речевого ввода текста (Speech to Text)

Голосовой поиск LG

Технология AI UX

Технология AI Home

Технология AI Recommendation

Интеллектуальная правка

Домашняя панель инструментов (Home Dashboard)

Авто определение устройств

Технология Apple HomePod

Технология Mobile Connectivity

Технология Screen Share

Работа с приложением LG TV Plus

Работа с приложением Smart ThinQ

Работа с приложением Apple AirPlay 2

SMART TV

Операционная Система

webOS Smart TV 4.5

Количество ядер

4( Интеллектуальный процессор а9 2-го поколения)

Пульт Magic Remote

В комплекте

Функция «Универсальный Пульт»

Функция «Быстрый доступ» (Quick Access)

Функция Виртуальная реальность (360 VR)

Функция Magic Link

Аудиогид (преобразование текста в речь)

Галерея

Магазин контента и приложений LG

Функция «Мульти-окно» (Multi-view)

DIAL

Браузер

Музыкальный проигрыватель

LG каналы Плюс

SMART ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Mobile TV

Поддержка Wi-Fi TV

Поддержка Bluetooth Low Energy

Сетевой Файловый Браузер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Родительский режим

Режим Гостиница

Автокалибровка

Языковая поддержка / OSD Language

6 языков

СИСТЕМЫ ВЕЩАНИЯ

Прием цифрового ТВ (Наземная, Кабельная, Спутниковая)

DVBT-2/C/S2(Main/Sub)

Эфирное ТВ

DVB-T2/T

Кабельное ТВ

DVB-C

Спутниковое ТВ

DVB-S2/S

Приём аналогового сигнала

2 ТВ-тюнера

Передача данных (зависит от страны)

HbbTV (Россия)

CI+

CI+ 1.4

Телетекст, количество страниц

2000

Телетекст, способ навигации

Flof

Субтитры

Аудио описание (AD)

Электронная телепрограмма (EPG)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

HDMI

4 (Сбоку) v2.1

Simplink (HDMI CEC)

Обратный звуковой канал (ARC)

eARC (HDMI 2)

USB

1 (Сзади) / 2 (Сбоку)

LAN

● (Сзади)

Слот CI

● (Сбоку)

Вход для антенны (RF)

3 (RF, Sat Main/Sub)

Оптический Аудио выход

● (Сзади)

Выход для наушников / Линейный выход

● (Сзади)

Wi-Fi

● (802.11ac)

Bluetooth

● (V5.0)

МОЩНОСТЬ

Источник питания (В/Гц)

100 - 240/50 - 60

Потребление в режиме ожидания (Вт)

< 0.5

Функция энергосбережения

Датчик освещенности

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

MR19

Батарейки

● (AA x 2 шт)

Кабель питания

● (Присоединен к ТВ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

РАЗРЕШЕНИЕ

8K UHD

ОСОБЕННОСТИ

ThinQ AI

Большие ТВ

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75SM9900PLA

Телевизор LG,NanoCell 75", 8K, 8K Cinema HDR , ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

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