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Улучшает видео до качества, приближенного к 4K. Принимает цифровой сигнал DVB-T2, работает со спутниковой антенной без приставки. В комплекте пульт Magic Remote
Улучшает видео до качества, приближенного к 4K. Принимает цифровой сигнал DVB-T2, работает со спутниковой антенной без приставки. В комплекте пульт Magic Remote
Все характеристики
-
Разрешение
-
3840x2160
-
Диагональ экрана (дюймы)
-
55'' (139 cm)
-
Тип подстветки
-
Edge
-
Micro Pixel Control (Локальное затемнение)
-
●
-
Индекс MCI
-
900
-
Прием аналогового сигнала
-
●
-
Цифровая / DVB-S2
-
●
-
Цифровая / DVB-C
-
●
-
Цифровая / DVB-T2
-
●
-
CI+
-
●
-
Процесор Tru-ULTRA HD Engine
-
● Tru 4K Engine
-
Tru Black Control (HDR + Local Dimming)
-
●
-
Процессор Triple XD Engine
-
●
-
Динамическое сканирование изображения
-
●
-
Генератор Tru Color
-
●
-
Анализатор цвета
-
●
-
Оптимизатор контрастности (локальное затемнение)
-
●
-
Picture Wizard III
-
●
-
Пропорции экрана/режимы
-
"● 8 режимов ( 16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1, Zoom)
-
H.264 Codec
-
4K 30P
-
Поддержка HEVC
-
4K 30P (USB and Internet Streaming Only)
-
Режимы изображения
-
9 режимів (Vivid, Standard, Eco, Cinema,Sport, Game, Photo,isf Expert1, isf Expert2)
-
Моно / Стерео / Двойной (MTS / SAP)
-
•
-
Выходная мощность(Watts - THD 10%)
-
10W+10W
-
Система динамиков
-
2-канальная система
-
Dolby Digital Decoder
-
•
-
DTS декодер
-
•
-
Оптимизатор звука
-
● 3 режима (Стандартный, Настенное крепление, На стойке)
-
Синхронизация Оптического звука
-
•
-
Система объемного звучания
-
Ultra Surround
-
Clear Voice II
-
•
-
Автонастройка звука
-
•
-
Режимы звучания
-
6 режимов (Standard, Music, Cinema, Sport, Game, User setting)
-
Синхзронизация беспроводного звука
-
●
-
Синхронизация в режиме Private Sound
-
●
-
App Store - Магазин приложений
-
●
-
Премиальный контент
-
●
-
Поиск и рекомендованный контент
-
●
-
3D World (Приложение с 3D контентом\)
-
●
-
Полноценный Web Браузер
-
●
-
MHL
-
●
-
Просмотр файлов по сети
-
●
-
WiFi Direct
-
●
-
WiDi
-
●
-
Simplink (HDMI CEC)
-
●
-
Miracast
-
●
-
NFC (Mobile → TV, TV → Mobile)
-
●
-
DLNA
-
●
-
Wi-Fi B/in / Wi-Fi Ready
-
●
-
Второй дисплей
-
●
-
Проигрываемые форматы (SD/HD/Plus HD)
-
DivX HD
-
Фото
-
JPEG, JPS, MPO
-
Аудио кодеки
-
AC3(Dolby Digital), EAC3(DDP), AAC, AAC HE, MPEG-1 Layer I&II, MP3, PCM, DTS
-
Субтитры DivX (Языки)
-
45 языков
-
Скачивание приложение с внешнего носителя
-
●
-
Divx HD
-
●
-
Intelligent Sensor
-
●
-
Многозадачность (2 экрана)
-
●
-
Режим интеллектуального энергосбережения
-
●
-
Переименование источников сигнала
-
●
-
Блокировка избранных приложений
-
●
-
Электронная инструкция по эксплуатации
-
●
-
Автонастройка
-
●
-
Добавление / корректировка списка каналов
-
●
-
Возможность переименовать канал
-
●
-
Список любимых каналов
-
●
-
Ручной/автоматический режим
-
●
-
Таймер включения/выключения
-
●
-
Таймер сна
-
●
-
Автоматическое отключение
-
●
-
USB 3.0/2.0
-
1/2
-
HDMI
-
3
-
HDMI 4K
-
1
-
Слот CI
-
1 (V)
-
Scart (Полный)
-
1 (H)
-
Композитный вход (CVBS + Audio)
-
1(H)
-
Компонентный вход (Y,Pb,Pr) + Audio
-
1 (H)
-
Цифровой аудио-выход (оптическийl)
-
1 (Optical)
-
Выход для наушников
-
1
-
LAN (Интернет доступ & DLNA)
-
1 (H)
-
кол-во 3D очков
-
4
-
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55UB820V
Улучшает видео до качества, приближенного к 4K. Принимает цифровой сигнал DVB-T2, работает со спутниковой антенной без приставки. В комплекте пульт Magic Remote