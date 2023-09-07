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Улучшает видео до качества, приближенного к 4K. Принимает цифровой сигнал DVB-T2, работает со спутниковой антенной без приставки. В комплекте пульт Magic Remote

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Улучшает видео до качества, приближенного к 4K. Принимает цифровой сигнал DVB-T2, работает со спутниковой антенной без приставки. В комплекте пульт Magic Remote

55UB820V

Улучшает видео до качества, приближенного к 4K. Принимает цифровой сигнал DVB-T2, работает со спутниковой антенной без приставки. В комплекте пульт Magic Remote

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Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Разрешение

3840x2160

Диагональ экрана (дюймы)

55'' (139 cm)

Тип подстветки

Edge

Micro Pixel Control (Локальное затемнение)

Индекс MCI

900

СИСТЕМЫ ВЕЩАНИЯ

Прием аналогового сигнала

Цифровая / DVB-S2

Цифровая / DVB-C

Цифровая / DVB-T2

CI+

ВИДЕО

Процесор Tru-ULTRA HD Engine

● Tru 4K Engine

Tru Black Control (HDR + Local Dimming)

Процессор Triple XD Engine

Динамическое сканирование изображения

Генератор Tru Color

Анализатор цвета

Оптимизатор контрастности (локальное затемнение)

Picture Wizard III

Пропорции экрана/режимы

"● 8 режимов ( 16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1, Zoom)

H.264 Codec

4K 30P

Поддержка HEVC

4K 30P (USB and Internet Streaming Only)

Режимы изображения

9 режимів (Vivid, Standard, Eco, Cinema,Sport, Game, Photo,isf Expert1, isf Expert2)

ЗВУК

Моно / Стерео / Двойной (MTS / SAP)

Выходная мощность(Watts - THD 10%)

10W+10W

Система динамиков

2-канальная система

Dolby Digital Decoder

DTS декодер

Оптимизатор звука

● 3 режима (Стандартный, Настенное крепление, На стойке)

Синхронизация Оптического звука

Система объемного звучания

Ultra Surround

Clear Voice II

Автонастройка звука

Режимы звучания

6 режимов (Standard, Music, Cinema, Sport, Game, User setting)

Синхзронизация беспроводного звука

Синхронизация в режиме Private Sound

SMART TV

App Store - Магазин приложений

Премиальный контент

Поиск и рекомендованный контент

3D World (Приложение с 3D контентом\)

Полноценный Web Браузер

SMART SHARE

MHL

Просмотр файлов по сети

WiFi Direct

WiDi

Simplink (HDMI CEC)

Miracast

NFC (Mobile → TV, TV → Mobile)

DLNA

Wi-Fi B/in / Wi-Fi Ready

Второй дисплей

USB

Проигрываемые форматы (SD/HD/Plus HD)

DivX HD

Фото

JPEG, JPS, MPO

Аудио кодеки

AC3(Dolby Digital), EAC3(DDP), AAC, AAC HE, MPEG-1 Layer I&II, MP3, PCM, DTS

Субтитры DivX (Языки)

45 языков

Скачивание приложение с внешнего носителя

Divx HD

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Intelligent Sensor

Многозадачность (2 экрана)

Режим интеллектуального энергосбережения

Переименование источников сигнала

Блокировка избранных приложений

Электронная инструкция по эксплуатации

КАНАЛЫ

Автонастройка

Добавление / корректировка списка каналов

Возможность переименовать канал

Список любимых каналов

ВРЕМЯ/ЧАСЫ

Ручной/автоматический режим

Таймер включения/выключения

Таймер сна

Автоматическое отключение

ТИПЫ ВХОДОВ(ВХОДЫ & ВЫХОДЫ)- БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

USB 3.0/2.0

1/2

HDMI

3

HDMI 4K

1

Слот CI

1 (V)

ТИПЫ ВХОДОВ(ВХОДЫ & ВЫХОДЫ)- ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Scart (Полный)

1 (H)

Композитный вход (CVBS + Audio)

1(H)

Компонентный вход (Y,Pb,Pr) + Audio

1 (H)

Цифровой аудио-выход (оптическийl)

1 (Optical)

Выход для наушников

1

LAN (Интернет доступ & DLNA)

1 (H)

АКСЕССУАРЫ

кол-во 3D очков

4

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55UB820V

Улучшает видео до качества, приближенного к 4K. Принимает цифровой сигнал DVB-T2, работает со спутниковой антенной без приставки. В комплекте пульт Magic Remote