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Full HD ЖК телевизор со светодиодной подсветкой
Full HD ЖК телевизор со светодиодной подсветкой
Все характеристики
-
Тип дисплея
-
Жидко-кристаллическая панель
-
Размер экрана (дюйм)
-
55
-
Соотношения сторон
-
16:9
-
Разрешение
-
1920x1080
-
Яркость (кд/м2)
-
1500
-
Коэффициент динамической контрастности
-
5,000,000:1
-
Цветопередача (R,G,B)
-
16 бит
-
Аналоговая Pal/Secam-B/G
-
•
-
Аналоговая Pal/Secam-D/K
-
•
-
Аналоговая Pal-I/I'
-
•
-
Цифровая DVB-T
-
•
-
Цифровая DVB-C
-
•
-
MPEG-4
-
•
-
Технология обработки изображения Dual XD Engine
-
•
-
TruMotion
-
100 Гц
-
Контроль температуры цвета
-
•(Прохладный/Средний/Теплый)
-
Технология 24p Real Cinema
-
•
-
Режим Эксперт
-
•
-
AV Режим
-
•
-
DivX
-
HD
-
Выходная мощность(Watts - THD 10%)
-
10W+10W
-
Система скрытых динамиков
-
•
-
Система объемного звучания
-
Infinite Sound
-
Clear Voice II
-
•
-
Режимы звучания
-
5 режимов (Стандарт/Музыка/Кино/Спорт/Игра)
-
Wi-fi/DLNA
-
-
-
Беспроводное подключение
-
•
-
Телетекст
-
1000 страниц
-
Часы
-
•
-
Таймер отключения
-
•
-
SIMPLINK (HDMI CEC)
-
•
-
Быстрое меню
-
•
-
Intelligent Sensor
-
-
-
Smart Energy Saving Plus
-
•
-
Боковая панель AV вход (композитный)
-
•(1)
-
Боковая панель USB 2.0
-
● (1) JPEG/MP3/DivX
-
Боковая панель Вход HDMI (v.1.3 with Deep Color)
-
•(1)
-
Боковая панель CI Slot
-
•(1)
-
Задняя панель RF вход
-
•(1)
-
Задняя панель Full Scart
-
•(1)
-
Задняя панель Компонентный вход (Y,Pb,Pr)
-
•(1)
-
Задняя панель HDMI/HDCP
-
•(3)
-
Задняя панель ПК аудио вход
-
•(1)
-
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55LE5300
Full HD ЖК телевизор со светодиодной подсветкой