75-дюймовый телевизор Smart TV LG Mini RGB evo AI MRGB86 4K 2026 + Саундбар S70TY

75MRGB86B6A.S70TY

75MRGB86B6A.S70TY
Front view of 75-дюймовый телевизор Smart TV LG Mini RGB evo AI MRGB86 4K 2026 + Саундбар S70TY 75MRGB86B6A.S70TY
Front view of 75-дюймовый телевизор Smart TV LG Mini RGB evo AI MRGB86 4K 2026 + Саундбар S70TY 75MRGB86B6A.S70TY

Основные характеристики

  • Сертифицированный двойной 100% цветовой охват для точной цветопередачи в DCI-P3 и Adobe RGB
  • Производительность NPU в 5,0 раз выше благодаря процессору alpha 8 AI 4K Gen3
  • Простое управление саундбаром и ТВ с помощью одного пульта
  • Саундбар S70TY с 3.1.1-канальным объемным звуком
  • Подписка на онлайн кинотеатр Megogo
Products in this Bundle: 2
Вид спереди на телевизор LG Mini RGB evo AI MRGB85 выпуска 2026 года: тонкая черная рамка на маленькой подставке и яркое кристаллическое изображение с четко очерченными разноцветными гранями, заполняющими экран.

75MRGB86B6A

75-дюймовый телевизор Smart TV LG Mini RGB evo AI MRGB86 4K 2026
Вид спереди на LG Soundbar S70TR, сабвуфер и задние динамики

S70TY

Саундбар LG S70TY
Характеристики

Изображение (Дисплей) - Тип дисплея

4K Micro RGB

Изображение (Дисплей) - Частота обновления

120Гц (VRR 144Гц)

Изображение (Дисплей) - Широкая цветовая гамма

Основные цвета RGB Про (Двойная 100% сертификация цвета)

Изображение (Обработка) - Процессор

AI процессор Альфа 8 4К 3-гопоколения

Изображение (Обработка) - HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Игры - Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Аудио - Dolby Atmos

Да

Габариты и Вес - Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1677 x 966 x 51.6

Габариты и Вес - Вес телевизора без подставки

32.5

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Кабель питания

Да (Съемный)

Пульт

Пульт AI Magic Remote (MR26)

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

Альфа 8 AI Звук Про (AI Sound Pro) (Виртуальный 11.1.2-апмиксинг)

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)

Аудио выход

20Вт

Чистый голос Pro

Да

Dolby Atmos

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Направление динамика

Вниз

Акустическая система

2.0 Канал

WOW-оркестр

Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

Аналоговый ТВ-прием

Да

Диджитал ТВ-прием

DVB-T2 (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.3)

CI-слот

1шт

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 2)

HDMI-вход

3 шт. (поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

RF вход (антенна/кабель)

2шт

Simplink (HDMI CEC)

Да

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

USB-вход

1шт (v 2.0)

Wi-Fi

Да (Wi-Fi 5)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1830 x 1205 x 228

Вес упаковки

48.3

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1677 x 966 x 51.6

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1677 x 1057/1009 x 352

Тумба под ТВ (ШхГ)

410 x 352

Вес телевизора без подставки

32.5

Вес телевизора с подставкой

40.8

Крепление VESA (ШхВ)

300 x 200

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)

Да

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Режим HGIG

Да

VRR (Переменная частота обновления)

Да (До 144Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Тип подсветки

Micro RGB

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K Micro RGB

Частота обновления

120Гц (VRR 144Гц)

Широкая цветовая гамма

Основные цвета RGB Про (Двойная 100% сертификация цвета)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

Да (SDR/HDR)

AI Изображение Pro

Да

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

Альфа 8 AI Супер масштабирование 4K (AI Super Upscaling 4K)

Авто калибровка

Да

Технология затемнения

Точное Затемнение

Динамическое отображение тонов

Да (Динамическое отображение тонов Pro)

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision / HDR10 / HLG

HFR (Высокая частота кадров)

4K 120 кадров в секунду (HDMI)

Motion (Технология обработки движений)

Motion Pro

Режим изображения

9 режима

Процессор

AI процессор Альфа 8 4К 3-гопоколения

QFT (Быстрая транспортировка кадров)

Да

QMS (Быстрое переключение мультимедиа)

Да

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Источник питания ( напряжение, Гц)

Переменного тока 100~240В 50-60Гц

Энергопотребление в режиме ожидания

Менее 0.5Вт

SMART TV

AI Чатбот

Да

Всегда готов

Да

Веб-браузер

Да

Google Cast

Да

Интеллектуальное распознавание голоса

Да

LG Каналы

Да

Мультипросмотр

Да

Операционная система (ОС)

webOS 26

Приложение для удаленного управления смартфоном

Да (LG ThinQ)

Совместимость с USB-камерой

Да

Работает с Apple AirPlay

Да

Работает с Apple Home

Да

Характеристики

Общие сведения - Количество каналов

3.1.1

Общие сведения - Выходная мощность

400 W

Размеры (ШхВхГ) - Главный

950 x 63 x 115 mm

Размеры (ШхВхГ) - Сабвуфер

200 x 377 x 285 mm

АКСЕССУАР

Кабель HDMI

Да

Дистанционное управление

Да

Кронштейн для настенного монтажа

Да

Гарантийный талон

Да

АУДИОФОРМАТ

Dolby Digital

Да

AAC

Да

Dolby Atmos

Да

DTS Digital Surround

Да

DTS:X

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

Bluetooth кодек - SBC/AAC

Да

Версия Bluetooth

5.1

HDMI вход

1

HDMI выход

1

Оптический

1

USB

1

Беспроводной тыловой готов

Да

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон - Android/iOS

Да

Управление саундбаром

Да

TV Sound Mode Share

Да

WOW Interface

Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Главный

950 x 63 x 115 mm

Сабвуфер

200 x 377 x 285 mm

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

3.1.1

Количество динамиков

7 EA

Выходная мощность

400 W

ПОДДЕРЖКА HDMI

Реверсивный звуковой канал ARC

Да

120 Гц

Да

Реверсивный звуковой канал e-ARC

Да

CEC (Simplink)

Да

Dolby Vision

Да

HDR10

Да

Pass-through

Да

Pass-through (4K)

Да

VRR / ALLM

Да

HI-RESOLUTION AUDIO

Выборка

24 бит/ 96 кГц

МОЩНОСТЬ

Энергопотребление (основное устройство)

33 W

Энергопотребление (сабвуфер)

33 W

Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)

0.5 W ↓

ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ

Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +

Да

Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)

Да

Кино

Да

Clear Voice Pro

Да

Игра

Да

Музыка

Да

Спорт

Да

Стандарт

Да

ВЕС

Вес брутто

13.3 kg

Главный

3.0 kg

Сабвуфер

5.7 kg

