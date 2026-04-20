100-дюймовый телевизор Smart TV LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K 2026

100-дюймовый телевизор Smart TV LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K 2026

100MRGB96B6
Front view of 100-дюймовый телевизор Smart TV LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K 2026 100MRGB96B6
Вид спереди телевизора LG Micro RGB evo AI MRGB95 выпуска 2026 года: тонкая черная рамка на низкопрофильных ножках и яркое кристаллическое изображение с четко очерченными красными, зелеными и синими гранями, заполняющими экран.
Вид спереди телевизора LG Micro RGB evo AI MRGB95 выпуска 2026 года демонстрирует яркое кристаллическое изображение с четко очерченными красными, зелеными и синими гранями, характеристики включают 100-дюймовый экран, webOS, RGB Primary Color Ultra и процессор alpha11 AI 4K Gen3.
Телевизор LG Micro RGB evo AI MRGB95, показанный спереди и сбоку, оснащен 100-дюймовым дисплеем шириной 2230 мм, с высотой экрана 1277 мм, высота с подставкой 1374 мм, глубина 49,9 мм, размер основания подставки 1725 на 415 мм.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 с функцией сверхточного управления цветом Micro RGB обеспечивает 100% цветовой охват BT2020, DCI-P3 и Adobe RGB, что подтверждено сертификатом Intertek.
На экране телевизора LG Micro RGB evo AI MRGB95 с технологией RGB Primary Color Ultra отображается цветок, с точно управляемым красным, зеленым и синим светом от отдельных движков Micro RGB, что обеспечивает сбалансированные цвета и изысканную контрастность.
Процессор alpha 11 AI 4K Gen3 телевизора LG Micro RGB evo AI MRGB95 светится фиолетовым светом на темной печатной плате, подчеркивая наличие движка Dual AI Engine и работу NPU до 5,6 раза быстрее, CPU на 50% быстрее и GPU на 70% мощнее.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 с технологией Micro Dimming Ultra демонстрирует яркую сцену из морской жизни с точным разделением цветов на более чем 8,3 миллиона пикселей, улучшенную тысячами зон затемнения под управлением интеллектуального процессора alpha 11 AI 4K Gen3.
Справа показана технология Micro RGB, используемая в LG Micro RGB evo AI MRGB95, в сравнении с Mini LED слева, подчеркивая меньший размер красных, зеленых и синих световых элементов для точечной яркости и точного управления цветом.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 с функцией Ultimate Gameplay демонстрирует яркую сцену скоростных гонок с размытой вставкой для сравнения, подчеркивающей работу Motion Booster 330, при поддержке 165Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG и GeForce NOW.
Значок премии CES Innovation Awards 2026 в категории «Искусственный интеллект» отмечает функцию поиска Multi-AI, с использованием Google Gemini и Microsoft Copilot.
Система LG Shield, применяемая в LG Micro RGB evo AI MRGB95, показана с логотипом LG Shield в центре, значками безопасности внизу и значком премии CES Innovation Awards 2026 вверху, что символизирует защиту данных и системы.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 оснащен хабом AI Hub для персонализации, со значком ИИ над пультом дистанционного управления, окруженном надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.
Телевизор LG Micro RGB evo AI MRGB95 с диагональю до 100 дюймов закреплен на стене в просторной современной гостиной. Отображается яркий красочный пейзаж, подчеркивающий насыщенные цвета и мелкие детали, поднимая интерьер на новый уровень.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 бесшовно закреплен на стене в просторной комнате в черных тонах, демонстрируя смелое произведение искусства в ярких цветах, которые гармонируют с окружающим интерьером.
Основные характеристики

  • Революционный цвет с независимым управлением подсветкой Micro RGB и сертифицированным тройным 100% цветовым охватом
  • Сертифицирован для тройного 100% цветового охвата в диапазонах BT2020, DCI-P3 и Adobe RGB
  • Тысячи зон затемнения под управлением интеллектуального процессора alpha11
  • Новый процессор alpha 11 AI Processor 4K Gen3 с Dual AI Engine, от LG OLED
  • Частота обновления до 330Hz и технология Motion Booster 330 для ультраплавного игрового процесса
Значок премии CES Innovation Awards 2026 в категории «Изображение» для 100-дюймового дисплея MRGB95

CES Innovation Awards – Honoree (MRGB95, 100")

Изображение

Значок премии CES Innovation Awards 2026 в категории «Кибербезопасность» за LG Shield

Премия CES Innovation Awards – 2026

Кибербезопасность

Значок премии CES Innovation Awards 2026 в категории «Искусственный интеллект» за Multi-AI

CES Innovation Awards – Honoree (Multi-AI)

Искусственный интеллект

Значок «Выбор редакции AVForums» как лучшая система Smart TV в течение 8 лет подряд, включая 2025/26 годы

Выбор редакции AVForums – лучшая система Smart TV 2025/26

«Лучшая система Smart TV уже 8 лет»

* Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.

Почему Micro RGB evo? 

На экране телевизора LG Micro RGB evo AI MRGB95 с технологией RGB Primary Color Ultra отображается цветок, с точно управляемым красным, зеленым и синим светом от отдельных движков Micro RGB AI, что обеспечивает яркие точные цвета.

RGB Primary Color Ultra

LG Micro RGB evo AI MRGB95 с сертифицированным тройным 100% цветовым охватом заполняет экран насыщенными плавными градиентами красного, зеленого и синего цветов, обеспечивая 100% покрытие BT2020, DCI-P3 и Adobe RGB.

Сертифицированный тройной 100% цветовой охват

LG Micro RGB evo AI MRGB95 отличается потрясающей контрастностью благодаря технологии Micro Dimming Ultra, отображая миллионы пикселей и точное цветоделение полного спектра под управлением процессора alpha 11 AI 4K Gen3 с двойным ИИ-движком (Dual AI Engine).

Потрясающая контрастность с Micro Dimming Ultra

LG Micro RGB evo AI MRGB95 оснащен новым процессором alpha 11 AI 4K Gen3, который светится фиолетовым светом на темной печатной плате, подчеркивая Dual AI Engine.

Новый процессор alpha 11 AI 4K Gen3

Отмеченная наградами Multi AI webOS

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS.

Под защитой LG Shield

Что такое технология Hyper Radiant Color Tech?

Hyper Radiant Color Tech – это технология OLED нового поколения, которая выводит качество изображения на совершенно новый уровень во всех аспектах. Она обеспечивает несравненную яркость, Perfect Black и Perfect Color при любом освещении, сохраняя потрясающее качество изображения 4K благодаря нашему лучшему процессору alpha 11 AI Gen3. OLED G6 также имеет сертификацию Reflection-Free Premium, обеспечивая безупречное качество изображения без бликов при любом освещении – ярком или темном. Испытайте OLED как никогда раньше – увидьте разницу, почувствуйте великолепие и откройте для себя новый стандарт изображения.

LG OLED evo AI G6 на базе Hyper Radiant Color Tech отображает на экране яркое абстрактное изображение в стиле бумажного искусства со значками: пиковая яркость в 3,9 раз выше, Perfect Black, Perfect Color, процессор alpha 11 AI 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium.

Технология Micro RGB

Наш самый компактный светодиод RGB для сверхточной передачи цвета и деталей. Бесчисленные микро-светодиоды RGB, которые меньше по размеру, чем Mini LED, обеспечивают точечную яркость и управление цветом для создания детальной четкости и контрастности, превосходящих даже Mini LED в QNED evo.1)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 с технологией Micro RGB демонстрирует эволюцию Mini LED в более компактные Micro RGB с красными, зелеными и синими световыми элементами, которые излучают точечную яркость и обеспечивают точное управление цветом.

Революционный цвет с сертифицированным тройным 100% цветовым охватом

Micro RGB evo с независимой красной, зеленой и синей подсветкой управляет светом и цветом на микроуровне, передавая еще более широкий спектр цветов с более высоким стандартом яркости и точности. Micro RGB evo отличается сверхточным управлением цветом Micro RGB и является единственным телевизором со 100% охватом по трем стандартам – BT2020, DCI-P3 и Adobe RGB, – покрывая исключительно широкую цветовую гамму для всего: от кино в формате HDR и цифрового редактирования до технологий дисплеев следующего поколения.2)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 с технологией RGB Primary Color Ultra и Micro RGB Control демонстрирует точно управляемое RGB-освещение от отдельных Micro RGB-двигателей, формирующих изображение цветка с насыщенными, сбалансированными цветами и утонченным контрастом.

RGB Primary Color Pro, used in LG Mini RGB evo AI MRGB85, features a split image comparing conventional LED color on the left with brighter, more saturated buildings on the right, highlighting 100% DCI-P3 and 100% Adobe RGB coverage.

LG OLED evo AI G6 показывает разделенный экран с изображением планеты и звезд, сравнивая матовый дисплей Anti-Glare с дисплеем Perfect Black и Perfect Color для более четкого качества изображения при любом освещении, что подтверждено сертификацией UL и сертификатами Intertek по цветовому объему и точности цветопередачи.

Тысячи зон затемнения Micro Dimming Ultra под управлением нашего лучшего интеллектуального процессора alpha 11 AI

Процессор alpha 11 AI от линейки OLED, способный управлять 8,3 млн пикселей, обеспечивает работу и управление тысячами зон затемнения в Micro RGB evo для создания изображения с поразительной контрастностью и высокой детализацией.3)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 с технологией Micro Dimming Ultra демонстрирует яркую сцену из морской жизни с точным разделением цветов на более чем 8,3 миллиона пикселей, улучшенную тысячами зон затемнения под управлением интеллектуального процессора alpha 11 AI 4K Gen3.

Процессор alpha 11 AI 4K Gen3 с Dual AI Engine

Унаследованный от LG OLED процессор alpha 11 AI, способный обеспечить точность на уровне пикселей, оснащен новым двойным движком Dual AI Engine для Micro RGB evo. Двойной движок Dual AI Engine одновременно улучшает четкость и текстуру, обеспечивая качество изображения 4K.4)

Процессор alpha 11 AI 4K Gen3 телевизора LG Micro RGB evo AI MRGB95 светится фиолетовым светом на темной печатной плате, подчеркивая наличие движка Dual AI Engine и работу NPU до 5,6 раза быстрее, CPU на 50% быстрее и GPU на 70% мощнее.

Почему LG AI TV?

LG AI TV оптимизирует изображение и звук, делая каждый день умнее с помощью персонализированного хаба AI Hub

Улучшение каждого кадра до качества HDR

ИИ автоматически оптимизирует цвет, яркость и контрастность, повышая качество изображения SDR до уровня HDR для более насыщенной и реалистичной картинки.

Продвинутый поиск Multi AI с использованием Google Gemini и Microsoft Copilot⁸⁾

  

AI Консьерж предлагает персонализированные рекомендации контента и информацию адаптированные под ваши интересы. ⁹⁾

    

Телевизор LG AI TV распознает ваш голос и перенаправляет вас на страницу My Page, созданную специально для вас!¹⁰⁾

  

Значок CES Innovation Awards 2026 Honoree показан на темном фоне. Архитектура Multi-AI отмечена в категории «Искусственный интеллект».

Отмеченная наградами Multi AI webOS

Отмеченная наградами webOS теперь защищена LG Shield

Значок «Выбор редакции AVForums» отображается на темном фоне для LG webOS 25, названной лучшей системой Smart TV 2025/2026.

Лучшая система Smart TV уже 8 лет 

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS. Также показан значок CES Innovation Awards 2026.

LG Shield
Защита, которой вы можете доверять

7 ключевых технологий LG Shield: Безопасное хранение и управление данными Безопасные криптографические алгоритмы Обеспечение целостности программного обеспечения Аутентификация пользователей и контроль доступа Безопасная передача данных Обнаружение и реагирование на события безопасности Безопасное управление обновлениями12)

LG Shield<br> Защита, которой вы можете доверять Узнайте больше об LG Shield

Программа webOS Re:New Program

Обновляйте свой телевизор бесплатно до 5 лет13)

LG Quad Protection представлена четырьмя значками защиты на желтом фоне. На каждом значке изображены защита от ударов молнии, защита от влажности, защита от скачков напряжения и защита webOS с помощью LG Shield.

Защита LG Quad

Создан для долгой и надежной работы

Встроенные конденсаторы ТВ защищают от высокого напряжения, включая удары молнии, а полупроводники оснащены системой защиты от скачков напряжения.

Силиконовый гель и защитные покрытия оберегают чипсеты от влаги, а ваши данные остаются в безопасности.

Пульт AI Magic Remote

Достаточно одной AI кнопка для доступа ко всем функциям и управлению. Благодаря колесику прокрутки и мгновенному голосовому управлению каждое действие выполняется без усилий.14)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 оснащен хабом AI Hub для персонализации, со значком ИИ над пультом дистанционного управления, окруженном надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.

Дизайн, созданный для улучшения вашего пространства

Откройте для себя безграничные шедевры с LG Gallery+

LG Gallery+

LG Gallery+ предоставляет доступ к 100+ произведениям искусства, видеороликам и другому визуальному контенту, который преобразит ваше пространство.18)

LG Gallery+ на LG OLED evo AI G6 с фоновой музыкой и Music Lounge показывает сцену лесного озера «Лесной вечер» (Forest Evening) на экране с видимой панелью интерфейса Music Lounge для выбора музыки под настроение, воспроизведения через Bluetooth и управления.

Фоновая музыка с Music Lounge

Создайте нужную атмосферу с помощью музыки, которая соответствует изображению. Используйте музыку, в соответствии с вашими предпочтениями, или подключитесь через Bluetooth, чтобы воспроизводить свои треки.

LG OLED evo AI G6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Простой доступ к «Google Фото»

Подключайтесь к своей учетной записи «Google Фото» на телевизоре просто при помощи телефона. С легкостью персонализируйте комнату при помощи контента из собственной библиотеки.21)

Телевизор LG OLED evo AI G6 закреплен на зеленой стене над красной консолью и отображает информационную панель, включая погоду, спортивные результаты, расписание телепрограмм и Home Hub.

Будьте в курсе событий с персонализированной панелью "все в одном"

Получайте важную информацию с первого взгляда. Обновления погоды, напоминания о спортивных событиях, календарь Google, настроенные уведомления Home Hub, ваши запланированные просмотры и многое другое.

Режим галереи

При включенном режиме галереи ваш телевизор может, экономя энергию, продолжать отображать выбранные вами произведения искусства, добавляя нотку стиля и элегантности вашему пространству.

Контроль яркости с Auto Brightness Control

Контроль яркости автоматически регулирует параметры экрана в зависимости от окружающего освещения, обеспечивая четкое и комфортное изображение в любых условиях.22)

Датчик движения

Датчик движения позволяет телевизору интеллектуально реагировать и переключать режимы в зависимости от того, находитесь ли вы где-то рядом.23)

LG Channels

LG Channels объединяет разнообразный контент с платформ прямого эфира и по запросу в едином хабе, упрощая поиск любимого контента.24)

LG OLED evo AI G6 с функцией интеллектуального подключения отображает интерфейс Home Hub на экране, показывая соединения с Google Home и LG ThinQ, с панелями для ТВ, устройств и приложений в едином управлении.

Платформа Home Hub для вашего умного дома

Home Hub объединяет все ваши умные устройства. Легко подключайте, управляйте и взаимодействуйте с вашими домашними IoT-устройствами через Google Home и другие платформы.25)

Играйте и побеждайте с частотой обновления до 330Hz

Почувствуйте сверхбыстрый геймплей с частотой 165Hz, технологией AMD FreeSync Premium и VRR. Благодаря функции Motion Booster, повышающей частоту обновления для уменьшения размытости движения, и первому в истории контроллеру с сертификацией BT ULL, наслаждайтесь высокой производительностью, идеально подходящей для соревновательных игр.26)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 с функцией Ultimate Gameplay демонстрирует яркую сцену скоростных гонок с размытой вставкой для сравнения, подчеркивающей работу Motion Booster 330, при поддержке 165Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG и GeForce NOW.

На экране LG Micro RGB evo AI MRGB95 с NVIDIA GeForce NOW показана игра Borderlands 4 рядом с логотипом GeForce NOW, демонстрируя доступ к облачному геймингу в интерфейсе телевизора.

Первый в мире облачный игровой сервис с поддержкой 4K, частотой 120Hz и поддержкой HDR

Играйте в игры в формате 4K с частотой 120Hz и поддержкой HDR на своем телевизоре используя NVIDIA GeForce NOW. Благодаря архитектуре NVIDIA Blackwell вы можете наслаждаться облачным геймингом высокого уровня с производительностью, эквивалентной GeForce RTX 5080.27)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.

Первый в мире телевизор с поддержкой контроллеров Bluetooth со сверхнизкой задержкой

Оцените сверхнизкую задержку и высокопроизводительный облачный гейминг благодаря поддержке контроллеров Bluetooth со сверхнизкой задержкой, сокращающей задержку ввода до менее чем 2,5 мс.28)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 отображает игровой портал LG на экране webOS, показывая игровой хаб с простым интерфейсом, который предоставляет доступ к множеству игровых приложений через облачные игровые сервисы, такие как NVIDIA GeForce NOW, и приложения webOS.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Игровой портал LG

Откройте для себя тысячи игр в NVIDIA GeForce Now,

приложения webOS и многое другое.29)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 с функциями Game Dashboard и Game Optimizer показывает игровые экраны рядом и экранное меню для настройки параметров игрового процесса, таких как частота обновления, задержка и визуальные режимы, в реальном времени.

Настраивайте параметры игры под свой стиль

Настраивайте игровой процесс, используя игровую панель управления Game Dashboard и Game Optimizer для точной настройки предпочтительных параметров. Регулируйте частоту обновления, задержку и визуальные режимы, с легкостью оптимизируя каждую игровую сессию.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 и спортивный прогноз от AI Concierge отображает прямой эфир футбольного матча с экранной панелью ИИ, представляющей прогнозы, информацию об игре и данные лиги, показывая, как ИИ анализирует игровой процесс для прогнозирования исходов матчей.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 с функцией TruMotion демонстрирует сглаживание движения в сцене футбольного матча на разделенном экране, противопоставляя размытое действие при выключенном TruMotion и резкое, четкое движение при включенном TruMotion, чтобы подчеркнуть четкость в динамичных видах спорта.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 показывает драматическую сцену с человеком в машине, затем появляется Sports Alert о футбольном матче с реальным счетом, и при нажатии происходит переключение на прямую трансляцию игры.
Получайте прогнозы игр с AI Консьерж

ИИ анализирует статистику и эффективность вашей команды, чтобы предоставить прогнозы игр. Болейте активнее и поддерживайте свою команду, вооружившись аналитикой ИИ.30)

Сглаживание движения, адаптирующееся к каждому жанру

AI Genre Selection определяет жанр контента, а TruMotion автоматически регулирует сглаживание движения для более естественного просмотра фильмов, спорта и другого контента.

Спорт уведомления

Ловите каждый момент события. Настройте оповещения и получайте уведомления о расписании игр вашей команды, счете и многом другом.

Dolby Vision & режим Ambient FILMMAKER MODE

Обеспечивая более четкий контраст и насыщенные цвета, режим FILMMAKER MODE адаптируется к вашему окружению, чтобы сохранить изображение максимально близким к оригинальному виду и замыслу создателя.

Dolby Atmos

Вместо обычных статичных каналов система воспроизводит звук как иммерсивные 360° аудиообъекты, создавая домашний кинотеатр с точной передачей деталей и глубины сцены.31)

LG саундбар улучшает каждую сцену благодаря более насыщенному объемному звуку

Акустическая система объемного звучания с WOW Orchestra

Синхронизируя телевизор и саундбар как единое целое, система расширяет глубину и направленность для более полного ощущения объемного звука.33)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 с WOW Orchestra показывает сцену концерта и звуковую панель под экраном, в то время как графическое изображение звуковых волн распространяются по гостиной, изображая синхронизированный объемный звук.

Семья с детьми и их бабушкой и дедушкой сидит вместе на диване в светлой гостиной, с пультом, смотря телевизор.

Вспомогательные функции делают просмотр более инклюзивным

LG TV разработаны с учетом доступности и оснащены такими функциями, как фильтр коррекции цвета, руководство на языке жестов и поддержка прямого подключения вспомогательных аудиоустройств.

Отказ от ответственности

 

* Все изображения на этой странице с информацией об изделии приводятся только в качестве иллюстраций.

* Технические характеристики и функции зависят от региона, модели и размера.

* Доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона или страны.

* Персонализированные услуги могут различаться в зависимости от политики стороннего приложения.

* Для доступа к сетевым смарт-сервисам и функциям, включая потоковые приложения, требуется учетная запись LG и принятие соответствующих Условий и положений. Без учетной записи LG доступны только подключения внешних устройств (например, через HDMI) и эфирное/наземное телевидение (только для телевизоров с тюнерами). Создание учетной записи LG бесплатно.

1) * LG Micro RGB относится к технологии цветопередачи на основе Multi LED, сочетающей светодиоды меньшего размера, чем в LG Mini LED, и обеспечивающей широкую цветопередачу.

 

2) * Дисплей LG MicroRGB сертифицирован Intertek на предмет тройного 100% цветового охвата, измеренного в соответствии с пунктом 5.18 стандарта IDMS v1.2.

 

3) * Приведенные изображения являются смоделированными и предназначены для иллюстрации.

 

4) * По сравнению с ИИ-процессором 2025 года alpha 9 AI Gen8, на основе внутренних технических тестов.

 

5) * Функция AI Picture Pro будет работать с любым контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.

* Изображения масштабируются до качества, близкого к 4K. Результаты могут варьироваться в зависимости от разрешения источника.

 

6) * Включается через меню режима звука. Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания. 

 

7) * Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.

 

8) * Функция AI Search (Copilot) доступна на моделях OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD, поддерживающих программу обновления webOS Re:New, включая модели, выпущенные с 2022 года.

* Требуется подключение к Интернету, а партнерские сервисы ИИ могут быть изменены или требовать подписки.

* Эта функция может зависеть от региона и модели и недоступна в странах, где не предоставляется поддержка LLM.

 

9) * Некоторые из этих функций могут не поддерживаться в определенных регионах или моделях.

* Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска изделия.

* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.

* Карточка «В этой сцене» доступна в странах, поддерживающих EPG (электронный телегид).

* Карточка «Сейчас в эфире» недоступна в приложениях Netflix и других контент-провайдеров, поэтому она не будет отображаться.

* Карточка «Генеративный ИИ» доступна в определенных регионах или моделях.

 

10) * В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

* Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NANO 4K UHD, выпущенных с 2024 г, а также на телевизорах MRGB and FHD с 2026 г.

* Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.

* Блокировка может быть снята человеком с похожим голосом, и если голос изменится по состоянию здоровья или другим причинам, распознавание может работать неэффективно.

* Предоставляемые виджеты могут различаться в зависимости от страны и подлежат изменению или прекращению без предварительного уведомления.

* Функция «Моя страница» применяется к телевизорам OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026 года.

 

11) * Необходимо подключение к Интернету.

* Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.

* В странах, где обработка естественного языка не поддерживается, голосовой доступ к приложениям и их использование могут быть недоступны.

 

12) * Сертификация LG Shield может варьироваться в зависимости от модели.

* Установленная защита не включает установку приложений из каких-либо источников, кроме приложения LG и т. д.

* Для непрерывной 5-летней защиты требуются регулярные обновления ПО.

* Защита данных и шифрование обеспечиваются в обычных условиях.

 

13) * webOS Re:New – это программа обновления программного обеспечения, доступная только для некоторых моделей. Количество обновлений и продолжительность поддержки Re:New могут различаться в зависимости от продукта, модели или региона.

* График обновлений некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.

* Доступные функции, контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона и могут быть изменены без предупреждения.

 

14) * Обеспечивает быстрый доступ к ИИ-функциям телевизора, но не имеет встроенной обработки ИИ.

* Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели.

* Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.

* AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

 

15) ¹ Максимальный размер экрана может отличаться в зависимости от модели и размера экрана.

 

16) * Размер рамки различается в зависимости от серии и размера.

* В зависимости от условий установки между телевизором и стеной может быть небольшой зазор. Требования к установке отличаются. См. подробности в руководстве по установке.

 

18) * Доступность контента может варьироваться и изменяться в зависимости от региона.

* Для доступа к полному контенту и функциям требуется подписка LG Gallery+.

 

21) * Эта функция работает, если выполнен вход в учетную запись «Google Фото» и у вас есть хотя бы 10 фотографий в приложении. 

 

22) * Датчики яркости могут отличаться в зависимости от модели.

 

23) * Датчики движения доступны только на моделях W6 и G6.

 

24) * Поддержка определенных каналов LG Channels зависит от региона.

 

25) * LG поддерживает устройства Wi-Fi со стандартом Matter. Поддержка сервисов и функций Matter может отличаться в зависимости от подключенных устройств. Начальное подключение для ThinQ и Matter осуществляется через мобильное приложение ThinQ.

 

26) * Сертификация Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium на основе низкой задержки ввода, устранения подергиваний и отсутствия мерцания.

* 165Hz – это максимальная частота обновления на основе переменной частоты обновления (VRR), которая работает только с входными сигналами, поддерживающими 165Hz.

* HGiG – это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые встречаются, чтобы определить и предоставить общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.

* Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.

* В режиме Motion Booster разрешение может снизиться для обеспечения оптимальной производительности.

* Частота обновления 330Hz поддерживается только при разрешении 2K.

* Motion Booster 330 обеспечивает частоту обновления до 330Hz при оптимизированном разрешении Full HD для сверхплавного игрового процесса.

 

27) * Требуется подписка Предложения сервисов могут варьироваться в зависимости от тарифного плана.

* Доступно только на LG OLED W6, G6, C6, а также MRGB95, MRGB9M.

* Доступность GeForce NOW может зависеть от страны.

* В режиме ULL можно подключить только один контроллер (геймпад). Может быть затронута работа других Bluetooth-устройств.

* Для наилучшей производительности рекомендуется подключение через Ethernet или Wi-Fi 5GHz.

 

28) * Bluetooth со сверхнизкой задержкой используется только в некоторых моделях LG TV 2026 года. Функциональность контроллера ULL поддерживается только при подключении к совместимым устройствам.

* В режиме ULL можно подключить только один контроллер (геймпад). Может быть затронута работа других Bluetooth-устройств.

* Для наилучшей производительности рекомендуется подключение через Ethernet или Wi-Fi 5GHz.

* Игровой контроллер продается отдельно.

 

29) * Поддержка облачных игровых сервисов может варьироваться.

* Для некоторых игровых сервисов может понадобится подписка и геймпад.

* Геймпад продается отдельно.

 

30) * Карточка «В этой сцене» доступна в странах, поддерживающих EPG.

* Объем поддержки может зависеть от страны.

* Информация, предоставляемая AI Concierge, носит исключительно справочный характер и может быть неточной. LG не несет ответственности за действия или решения, принятые на основе такой информации.

 

31) ** FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Alliance, Inc.

* Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и видеоприложении Amazon Prime Video.

 

33) * Звуковая панель может быть приобретена отдельно.

* Управление режимом звука может отличаться в зависимости от модели.

* Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.

* Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

  • Оттенки серого

    Да

  • Инвертировать цвета

    Да

  • Высокая контрастность

    Да

АУДИО

  • AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

    Альфа 11 AI Звук Про (AI Sound Pro) (Виртуальный 11.1.2-апмиксинг)

  • Аудио кодек

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)

  • WOW-оркестр

    Да

  • Акустическая система

    2.2 Канала

  • Направление динамика

    Вниз

  • Звуковой режим

    Да

  • Одновременный вывод звука

    Да

  • LG Синхронизация звука

    Да

  • Dolby Atmos

    Да

  • Чистый голос Pro

    Да

  • Аудио выход

    40Вт

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

  • Поддержка Bluetooth

    Да (v 5.3)

  • Simplink (HDMI CEC)

    Да

  • CI-слот

    1шт

  • Ethernet- вход

    1шт

  • HDMI Обратный звуковой канал

    eARC (HDMI 2)

  • HDMI-вход

    4 шт. (поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • RF вход (антенна/кабель)

    2шт

  • SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

    1шт

  • USB-вход

    2шт (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Да (Wi-Fi 6)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

  • Тип подсветки

    Mini RGB

  • Разрешение экрана

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Тип дисплея

    4K Mini RGB

  • Частота обновления

    120Гц (VRR 165Гц)

  • Широкая цветовая гамма

    Основные цвета RGB Ультра (Тройная 100% сертификация цвета)

ИГРЫ

  • Оптимизатор игр

    Да (Игровая панель)

  • VRR (Переменная частота обновления)

    Да (до 165Гц)

  • ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

    Да

  • Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)

    Да

  • Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Режим HGIG

    Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

  • Кабель питания

    Да (Прикрепленный к)

  • Пульт

    Пульт AI Magic Remote (MR26)

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

  • Аналоговый ТВ-прием

    Да

  • Диджитал ТВ-прием

    DVB-T2 (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

  • AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

    Альфа 11 4K AI Супер масштабирование (AI Super Upscaling 4K)

  • QFT (Быстрая транспортировка кадров)

    Да

  • Процессор

    AI процессор Альфа 11 4К 3-гопоколенияс двойным движком

  • Режим изображения

    9 режима

  • Motion (Технология обработки движений)

    Motion Pro

  • HFR (Высокая частота кадров)

    4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE ™

    Да

  • Динамическое отображение тонов

    Да (Динамическое отображение тонов Ультра)

  • Технология затемнения

    Микро Затемнение Ультра (Micro Dimming Ultra)

  • Авто калибровка

    Да

  • AI Изображение Pro

    Да

  • AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

    Да (SDR/HDR)

  • QMS (Быстрое переключение мультимедиа)

    Да

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • Источник питания ( напряжение, Гц)

    Переменного тока 100~240В 50-60Гц

  • Энергопотребление в режиме ожидания

    Менее 0.5Вт

SMART TV

  • AI Чатбот

    Да

  • Всегда готов

    Да

  • Веб-браузер

    Да

  • Google Cast

    Да

  • Голосовое управление без пульта

    Да

  • Интеллектуальное распознавание голоса

    Да

  • LG Каналы

    Да

  • Мультипросмотр

    Да

  • Операционная система (ОС)

    webOS 26

  • Приложение для удаленного управления смартфоном

    Да (LG ThinQ)

  • Совместимость с USB-камерой

    Да

  • Работает с Apple AirPlay

    Да

  • Работает с Apple Home

    Да

