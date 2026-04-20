43-дюймовый телевизор Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU80 2026

43-дюймовый телевизор Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU80 2026

43NU800B6LC
Front view of 43-дюймовый телевизор Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU80 2026 43NU800B6LC
LG NANO 4K UHD AI NU80, показанный спереди и сбоку, представляет собой 65-дюймовый дисплей с шириной экрана 1445 мм, высота экрана 829 мм, высота с подставкой 903 мм, глубина 74,2 мм, основание подставки 1257 на 347 мм.
LG NANO 4K UHD AI NU80 с технологией Nano Detail Enhancer демонстрирует изображение пера, при этом интеллектуальный процессор alpha распознает тонкие текстуры для улучшения контрастности и глубины, обеспечивая более четкое и объемное изображение 4K.
Процессор alpha 7 AI 4K Gen9 телевизора LG NANO 4K UHD AI NU80 светится в центре желтой печатной платы, подчеркивая более интеллектуальную и мощную обработку ИИ, которая повышает четкость изображения 4K благодаря улучшенному контрасту и глубине.
LG NANO 4K UHD AI NU80 с технологиями 4K Super Upscaling и Dynamic Tone Mapping показывает подводную сцену с морским львом, а ИИ распознает и масштабирует каждый кадр до разрешения 4K.
Система LG Shield, применяемая в LG NANO 4K UHD AI NU80, показана с логотипом LG Shield в центре, значками безопасности внизу и значком премии CES Innovation Awards 2026 вверху, что символизирует защиту данных и системы.
Значок премии CES Innovation Awards 2026 в категории «Искусственный интеллект» отмечает функцию поиска Multi-AI, с использованием Google Gemini и Microsoft Copilot.
LG NANO 4K UHD AI NU80 оснащен хабом AI Hub для персонализации, со значком ИИ над пультом дистанционного управления, окруженном надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.
На главном экране LG NANO 4K UHD AI NU80 осуществляется переход в интерфейс LG Channels, демонстрирующий бесплатные телеканалы в прямом эфире, фильмы и эксклюзивный контент. Здесь подчеркивается прямой доступ к сотням вариантов развлечений без оплаты, без подписки и без необходимости использования ресивера.
LG NANO 4K UHD AI NU80 и спортивный прогноз от AI Concierge отображает прямой эфир футбольного матча с экранной панелью ИИ, представляющей прогнозы, информацию об игре и данные лиги, показывая, как ИИ анализирует игровой процесс для прогнозирования исходов матчей.
LG NANO 4K UHD AI NU80 для оптимального геймплея показывает динамичную сцену игры с вставкой для сравнения, подчеркивающей более плавное движение, при поддержке до 60Hz, VRR, ALLM, HGiG и GeForce NOW.
Телевизор LG NANO 4K UHD AI NU80 с тонким дизайном, закрепленный на стене в светлом открытом жилом помещении, отличается изящным профилем, который органично вписывается в интерьер, отображая на экране яркие разноцветные абстрактные фигуры.
LG NANO 4K UHD AI NU80 оснащен хабом AI Hub для персонализации, со значком ИИ над пультом дистанционного управления, окруженном надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.
LG NANO 4K UHD AI NU80 оснащен хабом AI Hub для персонализации, со значком ИИ над пультом дистанционного управления, окруженном надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.
Основные характеристики

  • Nano Detail Enhancer улучшает текстуру и глубину для создания реалистичного изображения 4K
  • Отмеченная наградами платформа webOS на базе Google Gemini и Microsoft Copilot
  • AI Hub для персонализированного использования под защитой LG Shield
  • Доступ к широкому выбору контента с LG Channels
Больше

Как LG NANO 4K UHD повышает четкость и детализацию?

LG NANO 4K UHD создан для того, чтобы раскрывать богатство деталей в каждой сцене. Технология Nano Detail Enhancer анализирует каждый кадр для улучшения контрастности, детализации и яркости на наноуровне. Сложные алгоритмы масштабирования повышают разрешение до уровня 4K. Смотрите любимый контент в более четком и высоком качестве.

Улучшитель деталей Nano Detail Enhancer

Ваш телевизор на базе процессора alpha AI анализирует изображения, выявляя нанодетали, а также повышает контрастность и глубину для создания более объемных сцен.

LG NANO 4K UHD AI NU80 с технологией Nano Detail Enhancer демонстрирует изображение пера. Благодаря процессору alpha AI, который распознает текстуры и цветовой объем, улучшаются микродетали и обеспечивается более четкое и насыщенное качество изображения в формате 4K.

HDR10 Pro

Наш формат HDR10 Pro обеспечивает более яркие светлые участки и более глубокие тени.
Погрузитесь в более яркие сцены с богатой детализацией. 1)

LG NANO 4K UHD AI NU80 демонстрирует работу HDR10 Pro на разделенном изображении пейзажа, сравнивающем SDR и HDR10 Pro, выявляя более яркие светлые участки, глубокие тени и улучшенный контраст в сцене заката на озере для более богатой детализации и четкости.

Процессор alpha 7 AI 4K Gen9 для более интеллектуальной и мощной обработки

Благодаря повышенной мощности графического и центрального процессоров, интеллектуальный процессор alpha 7 выполняет наномасштабную оптимизацию изображения, обеспечивая четкость 4K с улучшенным контрастом и трехмерной глубиной.

Процессор alpha 7 AI 4K Gen9 телевизора LG NANO 4K UHD AI NU80 светится в центре желтой печатной платы, подчеркивая более интеллектуальную и мощную обработку ИИ, которая повышает четкость изображения 4K благодаря улучшенному контрасту и глубине.

Почему LG AI TV?

LG AI TV оптимизирует изображение и звук, делая каждый день умнее с помощью персонализированного хаба AI Hub

Откройте для себя 3 главных преимущества AI Hub

Продвинутый поиск Multi AI с использованием Google Gemini и Microsoft Copilot⁴⁾

     

AI Консьерж предлагает персонализированные рекомендации контента и информацию адаптированные под ваши интересы. ⁵⁾

       

Телевизор распознает ваш голос и перенаправляет вас на страницу My Page, созданную специально для вас!⁶⁾

      

Значок CES Innovation Awards 2026 Honoree показан на темном фоне. Архитектура Multi-AI отмечена в категории «Искусственный интеллект».

Отмеченная наградами Multi AI webOS

Отмеченная наградами webOS теперь защищена LG Shield

Значок «Выбор редакции AVForums» отображается на темном фоне для LG webOS 25, названной лучшей системой Smart TV 2025/2026.

Лучшая система Smart TV уже 8 лет 

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS. Также показан значок CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Защита, которой вы можете доверять

7 ключевых технологий LG Shield:

Безопасное хранение и управление данными

Безопасные криптографические алгоритмы

Обеспечение целостности программного обеспечения

Аутентификация пользователей и контроль доступа

Безопасная передача данных

Обнаружение и реагирование на события безопасности

Безопасное управление обновлениями

Защита, которой вы можете доверять Узнайте больше об LG Shield

Программа webOS Re:New Program

Обновляйте свой телевизор бесплатно до 5 лет9)

Пульт AI Magic Remote

Достаточно одной AI кнопка для доступа ко всем функциям и управлению. Благодаря колесику прокрутки и мгновенному голосовому управлению каждое действие выполняется без усилий.10)

LG NANO 4K UHD AI NU85 оснащен хабом AI Hub для персонализации, со значком ИИ над пультом дистанционного управления, окруженном надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.

На главном экране LG NANO 4K UHD AI NU85 осуществляется переход в интерфейс LG Channels, демонстрирующий бесплатные телеканалы в прямом эфире, фильмы и эксклюзивный контент. Здесь подчеркивается прямой доступ к сотням вариантов развлечений без оплаты, без подписки и без необходимости использования ресивера.

LG Channels

LG Channels объединяет разнообразный контент с различных платформ в одном бесплатном центре, упрощая поиск любимых материалов как никогда прежде. Начните просмотр без скрытых платежей или установки приставки.11)

LG NANO 4K UHD AI NU80 с функцией интеллектуального подключения отображает интерфейс Home Hub на экране, показывая соединения с LG ThinQ, с панелями для ТВ, устройств и приложений в едином управлении.

LG NANO 4K UHD AI NU80 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Home Hub 

Home Hub объединяет все ваши умные устройства. Бесшовно подключайтесь, управляйте и взаимодействуйте с устройствами умного дома в поддерживаемых экосистемах IoT.12)

Дизайн, созданный для улучшения вашего пространства

Тонкий дизайн, который гармонично вписывается в ваш интерьер

Минималистичными линии и изысканные детали придаст утонченность вашему дому

Телевизор LG NANO 4K UHD AI NU80 с тонким дизайном, закрепленный на стене в светлом открытом жилом помещении, отличается изящным профилем, который органично вписывается в интерьер, отображая на экране яркие разноцветные абстрактные фигуры.

Погрузитесь в каждый спортивный матч

Получайте прогнозы игр с помощью ИИ

ИИ анализирует статистику и эффективность вашей команды, чтобы предоставить прогнозы игр. Болейте активнее и поддерживайте свою команду, вооружившись аналитикой ИИ.

Функция AI Genre Selection определяет жанр контента, а TruMotion регулирует уровень дрожания, применяя необходимое сглаживание для естественных впечатлений от просмотра фильмов, спортивных передач и многого другого.

Настройте оповещения и не пропустите ни одного момента

Ловите каждый момент события. Настройте оповещения и получайте уведомления о расписании игр вашей команды, счете и многом другом.14)

Шагните в мир, настроенный на победу

Плавный геймплей

Получите отличные впечатления от игры благодаря VRR до 60Hz. С первым в истории контроллером, сертифицированным по стандарту BT ULL, в сочетании с высокой частотой обновления каждый игровой момент становится еще круче.15)

LG NANO 4K UHD AI NU80 для оптимального геймплея показывает динамичную сцену игры с вставкой для сравнения, подчеркивающей более плавное движение, при поддержке до 60Hz, VRR, ALLM, HGiG и GeForce NOW.

На экране LG NANO 4K UHD AI NU85 с Bluetooth Ultra Low Latency показан беспроводной игровой контроллер с надписью «Razer Wolverine V3 Bluetooth», что указывает на оптимизированную поддержку контроллеров Bluetooth для игры без задержек.
LG NANO 4K UHD AI NU85 оснащен Игровым порталом LG с макетом игрового хаба, объединяющим избранный контент и карточки игр в едином интерфейсе, который расширяется, предоставляя доступ к GeForce NOW и игровым приложениям webOS.
LG NANO 4K UHD AI NU85 с функциями Game Dashboard и Game Optimizer показывает игровые экраны рядом и экранное меню для настройки параметров игрового процесса, таких как частота обновления, задержка и визуальные режимы, в реальном времени.
Первый в мире телевизор с поддержкой контроллеров Bluetooth со сверхнизкой задержкой

Оцените сверхнизкую задержку и высокопроизводительный облачный гейминг благодаря поддержке контроллеров Bluetooth со сверхнизкой задержкой, сокращающей задержку ввода до менее чем 2,5 мс.16)

Игровой портал LG

Откройте для себя тысячи игр в NVIDIA GeForce Now, приложения webOS и многое другое.17)

Настраивайте параметры игры под свой стиль

Настраивайте игровой процесс, используя игровую панель управления Game Dashboard и Game Optimizer для точной настройки предпочтительных параметров. Регулируйте частоту обновления, задержку и визуальные режимы, с легкостью оптимизируя каждую игровую сессию.

Настоящее кино с сохранением деталей

LG NANO 4K UHD AI NU80 показан в студии, где режиссер монтирует фильм за пультом управления, а в левом нижнем углу отображается логотип FILMMAKER MODE.

Смотрите фильмы так, как их задумал режиссер

Режим Filmmaker Mode отключает дополнительную обработку и сохраняет цвета, передачу движения и соотношение сторон, выбранные режиссером. Фильмы воспроизводятся с тем же видом и атмосферой, которые были задуманы в студии.18)

LG саундбар улучшает каждую сцену благодаря более насыщенному объемному звуку

WOW Orchestra

Синхронизируя телевизор и саундбар как единое целое, система расширяет глубину и направленность для более полного ощущения объемного звука.19)

LG NANO 4K UHD AI NU80 с WOW Orchestra показывает на экране дирижера, руководящего оркестром, в то время как многослойные звуковые волны от телевизора и саундбара снизу наполняют комнату, создавая синхронизированное объемное звучание.

Семья с детьми и их бабушкой и дедушкой сидит вместе на диване в светлой гостиной, с пультом, смотря телевизор.

Вспомогательные функции
делают просмотр
более инклюзивным

LG TV разработаны с учетом доступности и оснащены такими функциями,

как фильтр коррекции цвета, руководство на языке жестов и поддержка

прямого подключения вспомогательных аудиоустройств.

Отказ от ответственности

 

* Все изображения на этой странице с информацией об изделии приводятся только в качестве иллюстраций. Обратитесь к изображениям в галерее для более точного представления.

* Технические характеристики и функции зависят от региона, модели и размера.

* Доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона или страны.

* Персонализированные услуги могут различаться в зависимости от политики стороннего приложения.

* Для доступа к сетевым смарт-сервисам и функциям, включая потоковые приложения, требуется учетная запись LG и принятие соответствующих Условий и положений. Без учетной записи LG доступны только подключения внешних устройств (например, через HDMI) и эфирное/наземное телевидение (только для телевизоров с тюнерами). Создание учетной записи LG бесплатно.

 

1) * HDR10 Pro – это не формат, а собственная технология LG динамического тонального отображения, применяемая покадрово к HDR10-контенту.

 

2) * Функция AI Picture Pro будет работать с любым контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.

* Изображения масштабируются до качества, близкого к 4K. Результаты могут варьироваться в зависимости от разрешения источника.

 

3) * Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.

 

4) * Функция AI Search (Copilot) доступна на моделях OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD, поддерживающих программу обновления webOS Re:New, включая модели, выпущенные с 2022 года.

* Требуется подключение к Интернету, а партнерские сервисы ИИ могут быть изменены или требовать подписки.

* Эта функция может зависеть от региона и модели и недоступна в странах, где не предоставляется поддержка LLM.

 

5) * Некоторые из этих функций могут не поддерживаться в определенных регионах или моделях.

* Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска изделия.

* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.

* Карточка «В этой сцене» доступна в странах, поддерживающих EPG (электронный телегид).

* Карточка «Сейчас в эфире» недоступна в приложениях Netflix и других контент-провайдеров, поэтому она не будет отображаться.

* Карточка «Генеративный ИИ» доступна в определенных регионах или моделях.

 

6) * В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

* Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NANO 4K UHD, выпущенных с 2024 г, а также на телевизорах MRGB and FHD с 2026 г.

* Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.

* Блокировка может быть снята человеком с похожим голосом, и если голос изменится по состоянию здоровья или другим причинам, распознавание может работать неэффективно.

* Предоставляемые виджеты могут различаться в зависимости от страны и подлежат изменению или прекращению без предварительного уведомления.

* Функция «Моя страница» применяется к телевизорам OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026 года.

 

7) * Необходимо подключение к Интернету.

* Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.

* В странах, где обработка естественного языка не поддерживается, голосовой доступ к приложениям и их использование могут быть недоступны.

 

8) * Требуется обновление сети.

 

9) * webOS Re:New – это программа обновления программного обеспечения, доступная только для некоторых моделей. Количество обновлений и продолжительность поддержки Re:New могут различаться в зависимости от продукта, модели или региона.

* График обновлений некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.

* Доступные функции, контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона и могут быть изменены без предупреждения.

 

10) * Обеспечивает быстрый доступ к ИИ-функциям телевизора, но не имеет встроенной обработки ИИ.

* Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели.

* Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.

* AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

 

11) * Поддержка определенных каналов LG Channels зависит от региона.

 

12) * LG поддерживает устройства Wi-Fi со стандартом Matter. Поддержка сервисов и функций Matter может отличаться в зависимости от подключенных устройств. Начальное подключение для ThinQ и Matter осуществляется через мобильное приложение ThinQ.

 

14) * Карточка «В этой сцене» доступна в странах, поддерживающих EPG.

* Объем поддержки может зависеть от страны.

* Информация, предоставляемая AI Concierge, носит исключительно справочный характер и может быть неточной. LG не несет ответственности за действия или решения, принятые на основе такой информации.

 

15) * 60Hz – это максимальная частота обновления на основе переменной частоты обновления (VRR), которая работает только с входными сигналами, поддерживающими 60Hz.

* HGiG – это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые встречаются, чтобы определить и предоставить общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.

* Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.

 

16) * Bluetooth со сверхнизкой задержкой используется только в некоторых моделях LG TV 2026 года. Функциональность контроллера ULL поддерживается только при подключении к совместимым устройствам.

* В режиме ULL можно подключить только один контроллер (геймпад). Может быть затронута работа других Bluetooth-устройств.

* Для наилучшей производительности рекомендуется подключение через Ethernet или Wi-Fi 5GHz.

* Игровой контроллер продается отдельно.

 

17) * Поддержка облачных игровых сервисов может варьироваться.

* Для некоторых игровых сервисов может понадобится подписка и геймпад.

* Геймпад продается отдельно.

 

18) ** FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Alliance, Inc.

* Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и видеоприложении Amazon Prime Video.

 

19) * Звуковая панель может быть приобретена отдельно.

* Управление режимом звука может отличаться в зависимости от модели.

* Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.

* Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.

