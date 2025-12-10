About Cookies on This Site

55 дюймовый телевизор Smart TV LG NanoCell AI NANO81 4K 2025 года + LG xboom Grab от will.i.am

55NANO81A6A.GRAB
Bundle Image
Вид спереди на телевизор NanoCell, логотип LG NanoCell AI в верхнем углу. Телевизор LG NanoCell NANO80 TV отображает красочные текстуры, напоминающие мазки краски, сливающиеся воедино.
вид спереди
Bundle Image
вид спереди

Основные характеристики

  • Чистые цвета в настоящем 4K: яркие оттенки в сочетании с поразительной детализацией
  • Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 7 4K Gen8
  • Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote
  • Купольный высокочастотный динамик от Peerless
  • AI звук
  • AI калибровка
Больше
Products in this Bundle: 2
Вид спереди на телевизор NanoCell, логотип LG NanoCell AI в верхнем углу. Телевизор LG NanoCell NANO80 TV отображает красочные текстуры, напоминающие мазки краски, сливающиеся воедино.

55NANO81A6A

55 дюймовый телевизор Smart TV LG NanoCell AI NANO81 4K 2025 года
Карточка USP: партнерство с will.i.am

Grab

LG xboom Grab от will.i.am
Печать

Характеристики

Изображение (Дисплей) - Тип дисплея

4K UHD

Изображение (Дисплей) - Частота обновления

60Гц

Изображение (Дисплей) - Широкая цветовая гамма

Nano Цвет

Изображение (Обработка) - Процессор

Интеллектуальный процессор α7 4K Gen8

Изображение (Обработка) - HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Габариты и Вес - Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1235 x 715 x 57.5

Габариты и Вес - Вес телевизора без подставки

14.0

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Кабель питания

Да (Съемный)

Пульт

Пульт Magic Remote (MR25)

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

α7 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)

AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

Да

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)

Аудио выход

20Вт

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да (авто настройка громкости)

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Направление динамика

Вниз

Акустическая система

2.0 Канал

WOW-оркестр

Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

Аналоговый ТВ-прием

Да

Диджитал ТВ-прием

DVB-T2/T (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2/S (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (5.1)

CI-слот

1шт

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 2)

HDMI-вход

3 шт.: поддержка eARC, ALLM

RF вход (антенна/кабель)

2шт

Simplink (HDMI CEC)

Да

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

USB-вход

2шт (v 2.0)

Wi-Fi

Да (Wi-Fi 5)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1360 x 810 x 207

Вес упаковки

20.3

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1235 x 715 x 57.5

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1235 x 787 x 260

Тумба под ТВ (ШхГ)

819 x 260

Вес телевизора без подставки

14.0

Вес телевизора с подставкой

15.4

Крепление VESA (ШхВ)

300 x 300

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Режим HGIG

Да

VRR (Переменная частота обновления)

Да (до 60Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Тип подсветки

Direct

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K UHD

Частота обновления

60Гц

Широкая цветовая гамма

Nano Цвет

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

4K Super Upscaling

Авто калибровка

Да

Динамическое отображение тонов

Да

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Режим изображения

10 режима

Процессор

Интеллектуальный процессор α7 4K Gen8

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Источник питания ( напряжение, Гц)

Переменного тока 100~240В 50-60Гц

Энергопотребление в режиме ожидания

Менее 0.5Вт

SMART TV

AI Чатбот

Да

Веб-браузер

Да

Google Cast

Да

Google Home / Hub

Да

Home Hub

Да

Интеллектуальное распознавание голоса

Да

LG Каналы

Да

Пульт Magic Remote

В комплекте

Мультипросмотр

Да

Операционная система (ОС)

webOS 25

Приложение для удаленного управления смартфоном

Да (LG ThinQ)

Совместимость с USB-камерой

Да

Voice ID

Да (за исключением России)

Работает с Apple AirPlay 2

Да

Работает с Apple Home

Да

Печать

Все характеристики

АКСЕССУАР

Лента

Да

Кабель USB C type

Да

Гарантийный талон

Да

АУДИОФОРМАТ

AAC

Да

SBC

Да

АККУМУЛЯТОР

Время зарядки аккумулятора (ч)

3

Время работы аккумулятор (ч)

20

СОВМЕСТИМОСТЬ

Версия Bluetooth

5.4

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Индикатор заряда аккумулятора

Да

Управление через смартфон Bluetooth (Android/iOS)

Да

Подсветка

Да

Multipoint

Да

Режим Вечеринки (от 2)

Да

Режим Вечеринки (мульти)

Да

Громкая связь

Да

Обновление прошивки через смартфон (FOTA)

Да

Голосовые команды (Google assistant, Siri)

Да

Защита от воды/ брызг

IP67

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Картонная коробка

254.5 x 117.0 x 125.0 mm

Динамик

211.0 x 71.6 x 70.0 mm

ЭКВАЛАЙЗЕР

ИИ Звук (AI Sound)

Да

Усилитель басов (Bass Boost)

Да

Пользовательские настройки (приложение)

Да

Стандарт

Да

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

1.1ch (2Way)

Выходная мощность

20 W + 10 W

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

В режиме работы

10 W

Режим ожидания

0.3 W

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

USB C-type

Да

ДИНАМИК

Пассивный излучатель

Yes

Размер твитера

16 mm x 1

Тип твитера

Купол

Низкочастотный динамик

80 x 45 mm

ВЕС

Вес брутто

1.1 kg

Вес нетто

0.7 kg

