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55-дюймовый телевизор Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU85 2026 + Саундбар LG S60T
55-дюймовый телевизор Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU85 2026 + Саундбар LG S60T
55NU850B6LA.S60T
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Основные характеристики
- Nano Detail Enhancer улучшает текстуру и глубину для создания реалистичного изображения 4K
- Изысканная и прочная отделка Linear Flow
- Отмеченная наградами платформа webOS на базе Google Gemini и Microsoft Copilot
- Простое управление саундбаром с интерфейсом WOW
- Всегда идеальный звук от AI Sound Pro
- Разнообразные впечатления от прослушивания с 3-полосным эквалайзером
Products in this Bundle: 2
Представляем мощный и умный ИИ-процессор alpha 7 Gen8
Благодаря улучшенным характеристикам и ускоренной обработке ИИ-процессор alpha 7 Gen8 обеспечивает качество изображения 4K повышенной резкости и глубины.
* По сравнению с ИИ-процессором alpha 5 Gen6 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.
Чистые цвета в реальном разрешении 4K
Смотрите контент в 4K, улучшенный яркой цветопередачей и четкими деталями, что делает каждую сцену визуально захватывающей и приятной.
Завораживающие звуковые ландшафты окружают вас
*Изображения экрана являются имитацией.
Саундбары LG идеально дополняют впечатления от просмотра на телевизорах LG
Дизайн, идеально сочетающийся с LG QNED
Прекрасно сочетается с LG QNED
Оцените визуальную гармонию LG QNED и совершенно нового саундбара LG Crest Design для изысканных интерьеров.
- 55-дюймовый телевизор Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU85 2026
- Саундбар LG S60T
Характеристики
Изображение (Дисплей) - Тип дисплея
4K UHD
Изображение (Дисплей) - Частота обновления
60Гц
Изображение (Обработка) - Процессор
AI процессор Альфа 7 4К 9-гопоколения
Изображение (Обработка) - HDR (Расширенный динамический диапазон))
HDR10 / HLG
Габариты и Вес - Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1228 x 715 x 70.8
Габариты и Вес - Вес телевизора без подставки
9.5
Все характеристики
ДОСТУПНОСТЬ
Оттенки серого
Да
Высокая контрастность
Да
Инвертировать цвета
Да
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
Кабель питания
Да (Съемный)
Пульт
Стандартный пульт
АУДИО
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
AI Звук Про (AI Sound Pro) (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)
Адаптивная настройка учетных параметров
Готово (требуется AI Magic Remote)
Аудио кодек
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)
Аудио выход
20Вт
Чистый голос Pro
Да
LG Синхронизация звука
Да
Одновременный вывод звука
Да
Звуковой режим
Да
Направление динамика
Вниз
Акустическая система
2.0 Канал
WOW-оркестр
Да
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
Аналоговый ТВ-прием
Да
Диджитал ТВ-прием
DVB-T2/T (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2/S (спутник)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Поддержка Bluetooth
Да (v 5.3)
CI-слот
1шт
Ethernet- вход
1шт
HDMI Обратный звуковой канал
eARC (HDMI 2)
HDMI-вход
3 шт.: поддержка eARC, ALLM
RF вход (антенна/кабель)
2шт
Simplink (HDMI CEC)
Да
USB-вход
1шт (v 2.0)
Wi-Fi
Да (Wi-Fi 5)
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Размеры упаковки (ШхВхГ)
1356 x 805 x 120
Вес упаковки
12.6
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1228 x 715 x 70.8
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
1228 x 776 x 230
Тумба под ТВ (ШхГ)
989 x 230
Вес телевизора без подставки
9.5
Вес телевизора с подставкой
9.6
Крепление VESA (ШхВ)
300 x 200
ИГРЫ
Оптимизатор игр
Да (Игровая панель)
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
Да
Режим HGIG
Да
VRR (Переменная частота обновления)
Да (до 60Гц)
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)
Тип подсветки
Direct
Разрешение экрана
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Тип дисплея
4K UHD
Частота обновления
60Гц
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)
AI HDR-ремастеринг
Да
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
4K Super Upscaling
Авто калибровка
Да
Динамическое отображение тонов
Да
FILMMAKER MODE ™
Да
HDR (Расширенный динамический диапазон))
HDR10 / HLG
Режим изображения
9 режима
Процессор
AI процессор Альфа 7 4К 9-гопоколения
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Источник питания ( напряжение, Гц)
AC 100~240V 50/60Hz
Энергопотребление в режиме ожидания
Менее 0.5Вт
SMART TV
AI Чатбот
Да
Пульт AI Magic Remote
Готово (требуется AI Magic Remote)
AI Изображение/Мастер Звука (AI Picture/Sound Wizard)
Да
AI распознавание голоса (AI Voice ID)
Готово (требуется AI Magic Remote)
Веб-браузер
Да
Google Cast
Да
Home Hub
Да (LG ThinQ)
Интеллектуальное распознавание голоса
Да (с приложением LG ThinQ)
LG Каналы
Да
LG Gallery+
Да (платный сервис, доступность в разных странах может отличаться)
LG Shield
Да
Моя страница
Да
Операционная система (ОС)
webOS 26
Приложение для удаленного управления смартфоном
Да (LG ThinQ)
Работает с Apple AirPlay
Да
Работает с Apple Home
Да
Характеристики
Общие сведения - Количество каналов
3.1
Общие сведения - Выходная мощность
340 W
Размеры (ШхВхГ) - Главный
850 x 63 x 87 mm
Размеры (ШхВхГ) - Сабвуфер
200 x 377 x 285 mm
Все характеристики
АКСЕССУАР
Оптический кабель
Да
Дистанционное управление
Да
Кронштейн для настенного монтажа
Да
Гарантийный талон
Да
АУДИОФОРМАТ
Dolby Digital
Да
AAC
Да
DTS Digital Surround
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
Bluetooth кодек - SBC/AAC
Да
Версия Bluetooth
5.3
HDMI выход
1
Оптический
1
USB
1
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА
Управление через смартфон - Android/iOS
Да
Управление саундбаром
Да
TV Sound Mode Share
Да
WOW Interface
Да
РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)
Главный
850 x 63 x 87 mm
Сабвуфер
200 x 377 x 285 mm
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Количество каналов
3.1
Количество динамиков
4 EA
Выходная мощность
340 W
ПОДДЕРЖКА HDMI
Реверсивный звуковой канал ARC
Да
CEC (Simplink)
Да
МОЩНОСТЬ
Энергопотребление (основное устройство)
33 W
Энергопотребление (сабвуфер)
33 W
Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)
0.5 W ↓
Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)
0.5 W ↓
ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ
Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +
Да
Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)
Да
Кино
Да
Clear Voice Pro
Да
Игра
Да
Музыка
Да
Спорт
Да
Стандарт
Да
ВЕС
Вес брутто
9.8 kg
Главный
2.5 kg
Сабвуфер
5.7 kg
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