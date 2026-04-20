55-дюймовый телевизор Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU90 2026 + Саундбар S30A

55NU900B6LA.S30A
Front view of 55-дюймовый телевизор Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU90 2026 + Саундбар S30A 55NU900B6LA.S30A
Основные характеристики

  • Nano Detail Enhancer улучшает текстуру и глубину для создания реалистичного изображения 4K
  • Изысканная и прочная отделка Linear Flow
  • Простое управление саундбаром и ТВ с помощью одного пульта
  • Саундбар S30A с 2.1-канальным объемным звуком
  • Подписка на онлайн кинотеатр Megogo + расширенная гарантия на 2 года
Products in this Bundle: 2
Вид спереди на LG NANO 4K UHD AI NU85, выпущенный в 2026 году: экран заполнен плавными слоями ярко окрашенных, тканеподобных текстур, а изогнутые многоцветные складки распространяются по всему дисплею.

55NU900B6LA

55-дюймовый телевизор Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU90 2026
Front view of soundbar and subwoofer

S30A

LG Soundbar S30A с WOW Orchestra и WOW Interface
Характеристики

Изображение (Дисплей) - Тип дисплея

4K UHD

Изображение (Дисплей) - Частота обновления

60Гц

Изображение (Обработка) - Процессор

AI процессор Альфа 7 4К 9-гопоколения

Изображение (Обработка) - HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Габариты и Вес - Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1228 x 715 x 70.8

Габариты и Вес - Вес телевизора без подставки

9.5

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Кабель питания

Да (Съемный)

Пульт

Пульт AI Magic Remote (MR26)

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

AI Звук Про (AI Sound Pro) (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)

Адаптивная настройка учетных параметров

Да

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)

Аудио выход

20Вт

Чистый голос Pro

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Направление динамика

Вниз

Акустическая система

2.0 Канал

WOW-оркестр

Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

Аналоговый ТВ-прием

Да

Диджитал ТВ-прием

DVB-T2/T (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2/S (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.3)

CI-слот

1шт

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 2)

HDMI-вход

3 шт.: поддержка eARC, ALLM

RF вход (антенна/кабель)

2шт

Simplink (HDMI CEC)

Да

USB-вход

1шт (v 2.0)

Wi-Fi

Да (Wi-Fi 5)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1356 x 805 x 120

Вес упаковки

12.6

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1228 x 715 x 70.8

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1228 x 776 x 230

Тумба под ТВ (ШхГ)

989 x 230

Вес телевизора без подставки

9.5

Вес телевизора с подставкой

9.6

Крепление VESA (ШхВ)

300 x 200

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Режим HGIG

Да

VRR (Переменная частота обновления)

Да (до 60Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Тип подсветки

Direct

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K UHD

Частота обновления

60Гц

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI HDR-ремастеринг

Да

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

4K Super Upscaling

Авто калибровка

Да

Динамическое отображение тонов

Да

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Режим изображения

9 режима

Процессор

AI процессор Альфа 7 4К 9-гопоколения

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Источник питания ( напряжение, Гц)

AC 100~240V 50/60Hz

Энергопотребление в режиме ожидания

Менее 0.5Вт

SMART TV

AI Чатбот

Да

Пульт AI Magic Remote

В комплекте

AI Изображение/Мастер Звука (AI Picture/Sound Wizard)

Да

AI распознавание голоса (AI Voice ID)

Да

Веб-браузер

Да

Google Cast

Да

Home Hub

Да (LG ThinQ)

Интеллектуальное распознавание голоса

Да

LG Каналы

Да

LG Gallery+

Да (платный сервис, доступность в разных странах может отличаться)

LG Shield

Да

Моя страница

Да

Операционная система (ОС)

webOS 26

Приложение для удаленного управления смартфоном

Да (LG ThinQ)

Работает с Apple AirPlay

Да

Работает с Apple Home

Да

Характеристики

Общие сведения - Количество каналов

2.1

Общие сведения - Выходная мощность

140 W

Размеры (ШхВхГ) - Главный

720 x 63 x 80 mm

Размеры (ШхВхГ) - Сабвуфер

220 x 345 x 220 mm

АКСЕССУАР

Дистанционное управление

Да

Гарантийный талон

Да

АУДИОФОРМАТ

Dolby Digital

Да

AAC

Да

DTS Digital Surround

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

Кодек Bluetooth

SBC / AAC

Версия Bluetooth

5.3

HDMI выход

1

Оптический

1

USB

Yes(1)

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон - Android/iOS

Да

Управление саундбаром

Да

TV Sound Mode Share

Да

WOW Interface

Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Размер коробки

779 x 279 x 388 mm

Главный

720 x 63 x 80 mm

Сабвуфер

220 x 345 x 220 mm

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

2.1

Количество динамиков

3 EA

Выходная мощность

140 W

ПОДДЕРЖКА HDMI

Реверсивный звуковой канал ARC

Да

CEC (Simplink)

Да

Версия HDMI

1.4

МОЩНОСТЬ

Энергопотребление (основное устройство)

15 W

Энергопотребление (сабвуфер)

18 W

Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)

0.5 W ↓

ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ

Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)

Да

Кино

Да

Игра

Да

Стандарт

Да

WOW Orchestra

Да

ВЕС

Вес брутто

7.9 kg

Главный

1.7 kg

Сабвуфер

4.5 kg

