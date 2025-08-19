We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
65 дюймовый телевизор Smart TV LG NanoCell AI NANO80 4K 2025 года + Саундбар LG S70TY
65 дюймовый телевизор Smart TV LG NanoCell AI NANO80 4K 2025 года + Саундбар LG S70TY
65 дюймовый телевизор Smart TV LG NanoCell AI NANO80 4K 2025 года + Саундбар LG S70TY
65NANO80A6B.S70TY
()
Основные характеристики
- Чистые цвета в настоящем 4K: яркие оттенки в сочетании с поразительной детализацией
- Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 7 4K Gen8
- Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote
- Полное соответствие Soundbar для телевизоров LG, разработанное для усиления телевизоров LG и удобного кронштейна LG QNED Synergy Bracket
- Полные звуковые ландшафты от Dolby Atmos, центральный динамик, направленный вверх
- Простое управление через телевизор с интерфейсом WOW, плюс симфонический звук от WOW Orchestra
Products in this Bundle: 2
Представляем мощный и умный ИИ-процессор alpha 7 Gen8
Благодаря улучшенным характеристикам и ускоренной обработке ИИ-процессор alpha 7 Gen8 обеспечивает качество изображения 4K повышенной резкости и глубины.
* По сравнению с ИИ-процессором alpha 5 Gen6 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.
Чистые цвета в реальном разрешении 4K
Смотрите контент в 4K, улучшенный яркой цветопередачей и четкими деталями, что делает каждую сцену визуально захватывающей и приятной.
Завораживающие звуковые ландшафты окружают вас
*Изображения экрана являются имитацией.
Саундбары LG идеально дополняют впечатления от просмотра на телевизорах LG
Дизайн, идеально сочетающийся с LG QNED
Прекрасно сочетается с LG QNED
Оцените визуальную гармонию LG QNED и совершенно нового саундбара LG Crest Design для изысканных интерьеров.
- 65 дюймовый телевизор Smart TV LG NanoCell AI NANO80 4K 2025 года
- Саундбар LG S70TY
Характеристики
Тип дисплея
4K UHD
Частота обновления
60Гц
Широкая цветовая гамма
Nano Цвет
Процессор
Интеллектуальный процессор α7 4K Gen8
HDR (Расширенный динамический диапазон))
HDR10 / HLG
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1454 x 838 x 57.7
Вес телевизора без подставки
21.5
Все характеристики
ДОСТУПНОСТЬ
Оттенки серого
Да
Высокая контрастность
Да
Инвертировать цвета
Да
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
Кабель питания
Да (Съемный)
Пульт
Пульт Magic Remote (MR25)
АУДИО
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
α7 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)
AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)
Да
Аудио кодек
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)
Аудио выход
20Вт
Bluetooth Surround Ready
Да (2-стороннее воспроизведение)
Чистый голос Pro
Да (авто настройка громкости)
LG Синхронизация звука
Да
Одновременный вывод звука
Да
Звуковой режим
Да
Направление динамика
Вниз
Акустическая система
2.0 Канал
WOW-оркестр
Да
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
Аналоговый ТВ-прием
Да
Диджитал ТВ-прием
DVB-T2/T (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2/S (спутник)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Поддержка Bluetooth
Да (5.1)
CI-слот
1шт
Ethernet- вход
1шт
HDMI Обратный звуковой канал
eARC (HDMI 2)
HDMI-вход
3 шт.: поддержка eARC, ALLM
RF вход (антенна/кабель)
2шт
Simplink (HDMI CEC)
Да
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
1шт
USB-вход
2шт (v 2.0)
Wi-Fi
Да (Wi-Fi 5)
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Размеры упаковки (ШхВхГ)
1600 x 970 x 172
Вес упаковки
27.7
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1454 x 838 x 57.7
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
1454 x 903 x 269
Тумба под ТВ (ШхГ)
1156 x 269
Вес телевизора без подставки
21.5
Вес телевизора с подставкой
21.7
Крепление VESA (ШхВ)
300 x 300
ИГРЫ
Оптимизатор игр
Да (Игровая панель)
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
Да
Режим HGIG
Да
VRR (Переменная частота обновления)
Да (до 60Гц)
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)
Тип подсветки
Direct
Разрешение экрана
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Тип дисплея
4K UHD
Частота обновления
60Гц
Широкая цветовая гамма
Nano Цвет
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
Да
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
4K Super Upscaling
Авто калибровка
Да
Динамическое отображение тонов
Да
FILMMAKER MODE ™
Да
HDR (Расширенный динамический диапазон))
HDR10 / HLG
Режим изображения
10 режима
Процессор
Интеллектуальный процессор α7 4K Gen8
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Источник питания ( напряжение, Гц)
Переменного тока 100~240В 50-60Гц
Энергопотребление в режиме ожидания
Менее 0.5Вт
SMART TV
AI Чатбот
Да
Веб-браузер
Да
Google Cast
Да
Google Home / Hub
Да
Home Hub
Да
Интеллектуальное распознавание голоса
Да
LG Каналы
Да
Пульт Magic Remote
В комплекте
Мультипросмотр
Да
Операционная система (ОС)
webOS 25
Приложение для удаленного управления смартфоном
Да (LG ThinQ)
Совместимость с USB-камерой
Да
Voice ID
Да (за исключением России)
Работает с Apple AirPlay 2
Да
Работает с Apple Home
Да
Характеристики
Количество каналов
3.1.1
Выходная мощность
400 W
Главный
950 x 63 x 115 mm
Сабвуфер
200 x 377 x 285 mm
Все характеристики
АКСЕССУАР
Кабель HDMI
Да
Дистанционное управление
Да
Кронштейн для настенного монтажа
Да
Гарантийный талон
Да
АУДИОФОРМАТ
Dolby Digital
Да
AAC
Да
Dolby Atmos
Да
DTS Digital Surround
Да
DTS:X
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
Bluetooth кодек - SBC/AAC
Да
Версия Bluetooth
5.1
HDMI вход
1
HDMI выход
1
Оптический
1
USB
1
Беспроводной тыловой готов
Да
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА
Управление через смартфон - Android/iOS
Да
Управление саундбаром
Да
TV Sound Mode Share
Да
WOW Interface
Да
WOW Orchestra
Да
РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)
Главный
950 x 63 x 115 mm
Сабвуфер
200 x 377 x 285 mm
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Количество каналов
3.1.1
Количество динамиков
7 EA
Выходная мощность
400 W
ПОДДЕРЖКА HDMI
Реверсивный звуковой канал ARC
Да
120 Гц
Да
Реверсивный звуковой канал e-ARC
Да
CEC (Simplink)
Да
Dolby Vision
Да
HDR10
Да
Pass-through
Да
Pass-through (4K)
Да
VRR / ALLM
Да
HI-RESOLUTION AUDIO
Выборка
24 бит/ 96 кГц
МОЩНОСТЬ
Энергопотребление (основное устройство)
33 W
Энергопотребление (сабвуфер)
33 W
Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)
0.5 W ↓
Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)
0.5 W ↓
ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ
Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +
Да
Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)
Да
Кино
Да
Clear Voice Pro
Да
Игра
Да
Музыка
Да
Спорт
Да
Стандарт
Да
ВЕС
Вес брутто
13.3 kg
Главный
3.0 kg
Сабвуфер
5.7 kg
Что говорят
Наш выбор для Вас
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.
Найти локально
Рекомендуемый Продукт