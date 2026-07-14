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65-дюймовый телевизор Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU85 2026 + Саундбар LG S60T

65-дюймовый телевизор Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU85 2026 + Саундбар LG S60T

65NU850B6LA.S60T
Front view of 65-дюймовый телевизор Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU85 2026 + Саундбар LG S60T 65NU850B6LA.S60T
Front view of 65-дюймовый телевизор Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU85 2026 + Саундбар LG S60T 65NU850B6LA.S60T

Основные характеристики

  • Nano Detail Enhancer улучшает текстуру и глубину для создания реалистичного изображения 4K
  • Изысканная и прочная отделка Linear Flow
  • Отмеченная наградами платформа webOS на базе Google Gemini и Microsoft Copilot
  • Простое управление саундбаром с интерфейсом WOW
  • Всегда идеальный звук от AI Sound Pro
  • Разнообразные впечатления от прослушивания с 3-полосным эквалайзером
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Products in this Bundle: 2
Вид спереди на LG NANO 4K UHD AI NU85, выпущенный в 2026 году: экран заполнен плавными слоями ярко окрашенных, тканеподобных текстур, а изогнутые многоцветные складки распространяются по всему дисплею.

65NU850B6LA

65-дюймовый телевизор Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU85 2026
Вид спереди на LG Soundbar S60T и сабвуфер

S60T

Саундбар LG S60T
Телевизор LG NanoCell TV слегка наклонен влево и изображает разноцветные нити. В нижнем правом углу экрана телевизора изображен логотип ИИ-процессора alpha 7 4K. Фон представляет собой градиент светло-голубого оттенка.

Телевизор LG NanoCell TV слегка наклонен влево и изображает разноцветные нити. В нижнем правом углу экрана телевизора изображен логотип ИИ-процессора alpha 7 4K. Фон представляет собой градиент светло-голубого оттенка.

Погрузитесь в мир подлинных цветов

Представляем мощный и умный ИИ-процессор alpha 7 Gen8

Благодаря улучшенным характеристикам и ускоренной обработке ИИ-процессор alpha 7 Gen8 обеспечивает качество изображения 4K повышенной резкости и глубины.

ИИ-процессор alpha 7 Gen8 светится желтым цветом, из него исходят разноцветные вспышки света.

ИИ-процессор alpha 7 Gen8 светится желтым цветом, из него исходят разноцветные вспышки света.

* По сравнению с ИИ-процессором alpha 5 Gen6 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.

Чистые цвета в реальном разрешении 4K

Смотрите контент в 4K, улучшенный яркой цветопередачей и четкими деталями, что делает каждую сцену визуально захватывающей и приятной.

Затушенный карусельный аттракцион окутан волной цветов, что приводит к более резкому изображению ярко освещенной и красочной карусели.

Саундбар LG на черном фоне демонстрирует свой дизайн, начиная с левого угла, а затем разворачивается, чтобы показать весь саундбар. Телевизор LG QNED TV появляется вместе с кронштейном Synergy. Саундбар устанавливается на кронштейн Synergy и прижимается к стене, при этом ниже на экране телевизора видно изображение человека, играющего на гитаре.

Оптимальное качество звука, достойное LG QNED

Дополните впечатления от LG QNED саундбаром, прекрасно сочетающимся с его дизайном и звуковыми характеристиками.

Завораживающие звуковые ландшафты окружают вас

Саундбар LG и телевизор LG QNED на стене с соответствующим кронштейном для QNED в серой и деревянной гостиной в угловой перспективе, где показан мужчина, играющий на гитаре перед океаном. Саундбар LG и телевизор LG в гостиной, где воспроизводится выступление оркестра. Белые волны капель, представляющие собой звуковые волны, устремляются вверх и вперед от саундбара и проецируются на телевизор, а в это время сабвуфер создает звуковой эффект снизу. Саундбар LG и телевизор LG в черной комнате, где воспроизводится музыкальный спектакль. Белые капли, представляющие собой звуковые волны, устремляются вверх и вперед от саундбара, а в то время сабвуфер создает звуковой эффект снизу.

Саундбар LG и телевизор LG QNED на стене с соответствующим кронштейном для QNED в серой и деревянной гостиной в угловой перспективе, где показан мужчина, играющий на гитаре перед океаном. Саундбар LG и телевизор LG в гостиной, где воспроизводится выступление оркестра. Белые волны капель, представляющие собой звуковые волны, устремляются вверх и вперед от саундбара и проецируются на телевизор, а в это время сабвуфер создает звуковой эффект снизу. Саундбар LG и телевизор LG в черной комнате, где воспроизводится музыкальный спектакль. Белые капли, представляющие собой звуковые волны, устремляются вверх и вперед от саундбара, а в то время сабвуфер создает звуковой эффект снизу.

*Изображения экрана являются имитацией.

Саундбары LG идеально дополняют впечатления от просмотра на телевизорах LG

Дизайн, идеально сочетающийся с LG QNED

Прекрасно сочетается с LG QNED

Оцените визуальную гармонию LG QNED и совершенно нового саундбара LG Crest Design для изысканных интерьеров.

Саундбар LG и телевизор LG QNED TV на стене с соответствующим кронштейном для QNED в серой и деревянной гостиной в угловой перспективе, где на экране LG QNED TV показан мужчина, играющий на гитаре. Саундбар LGи телевизор LG QNED TV на кремовой стене с соответствующим кронштейном для телевизора QNED. По телевизору показывают видео, на котором женщина поет в студии звукозаписи. Под телевизором находится современная деревянная подставка геометрической формы. Саундбар LG и телевизор LG QNED TV на стене с соответствующим кронштейном для телевизора QNED в уютном и слабоосвещенном жилом помещении с детскими игрушками. По телевизору показывают видео, на котором маленький мальчик играет на виолончели.

Саундбар LG и телевизор LG QNED TV на стене с соответствующим кронштейном для QNED в серой и деревянной гостиной в угловой перспективе, где на экране LG QNED TV показан мужчина, играющий на гитаре. Саундбар LGи телевизор LG QNED TV на кремовой стене с соответствующим кронштейном для телевизора QNED. По телевизору показывают видео, на котором женщина поет в студии звукозаписи. Под телевизором находится современная деревянная подставка геометрической формы. Саундбар LG и телевизор LG QNED TV на стене с соответствующим кронштейном для телевизора QNED в уютном и слабоосвещенном жилом помещении с детскими игрушками. По телевизору показывают видео, на котором маленький мальчик играет на виолончели.

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Характеристики

Изображение (Дисплей) - Тип дисплея

4K UHD

Изображение (Дисплей) - Частота обновления

60Гц

Изображение (Обработка) - Процессор

AI процессор Альфа 7 4К 9-гопоколения

Изображение (Обработка) - HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Габариты и Вес - Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1447 x 838 x 70.8

Габариты и Вес - Вес телевизора без подставки

13.9

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Кабель питания

Да (Съемный)

Пульт

Стандартный пульт

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

AI Звук Про (AI Sound Pro) (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)

Адаптивная настройка учетных параметров

Готово (требуется AI Magic Remote)

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)

Аудио выход

20Вт

Чистый голос Pro

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Направление динамика

Вниз

Акустическая система

2.0 Канал

WOW-оркестр

Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

Аналоговый ТВ-прием

Да

Диджитал ТВ-прием

DVB-T2/T (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2/S (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.3)

CI-слот

1шт

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 2)

HDMI-вход

3 шт.: поддержка eARC, ALLM

RF вход (антенна/кабель)

2шт

Simplink (HDMI CEC)

Да

USB-вход

1шт (v 2.0)

Wi-Fi

Да (Wi-Fi 5)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1580 x 950 x 142

Вес упаковки

19.9

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1447 x 838 x 70.8

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1447 x 901 x 269

Тумба под ТВ (ШхГ)

1185 x 269

Вес телевизора без подставки

13.9

Вес телевизора с подставкой

14.1

Крепление VESA (ШхВ)

300 x 200

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Режим HGIG

Да

VRR (Переменная частота обновления)

Да (до 60Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Тип подсветки

Direct

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K UHD

Частота обновления

60Гц

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI HDR-ремастеринг

Да

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

4K Super Upscaling

Авто калибровка

Да

Динамическое отображение тонов

Да

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Режим изображения

9 режима

Процессор

AI процессор Альфа 7 4К 9-гопоколения

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Источник питания ( напряжение, Гц)

AC 100~240V 50/60Hz

Энергопотребление в режиме ожидания

Менее 0.5Вт

SMART TV

AI Чатбот

Да

Пульт AI Magic Remote

Готово (требуется AI Magic Remote)

AI Изображение/Мастер Звука (AI Picture/Sound Wizard)

Да

AI распознавание голоса (AI Voice ID)

Готово (требуется AI Magic Remote)

Веб-браузер

Да

Google Cast

Да

Home Hub

Да (LG ThinQ)

Интеллектуальное распознавание голоса

Да (с приложением LG ThinQ)

LG Каналы

Да

LG Gallery+

Да (платный сервис, доступность в разных странах может отличаться)

LG Shield

Да

Моя страница

Да

Операционная система (ОС)

webOS 26

Приложение для удаленного управления смартфоном

Да (LG ThinQ)

Работает с Apple AirPlay

Да

Работает с Apple Home

Да

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Характеристики

Общие сведения - Количество каналов

3.1

Общие сведения - Выходная мощность

340 W

Размеры (ШхВхГ) - Главный

850 x 63 x 87 mm

Размеры (ШхВхГ) - Сабвуфер

200 x 377 x 285 mm

Все характеристики

АКСЕССУАР

Оптический кабель

Да

Дистанционное управление

Да

Кронштейн для настенного монтажа

Да

Гарантийный талон

Да

АУДИОФОРМАТ

Dolby Digital

Да

AAC

Да

DTS Digital Surround

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

Bluetooth кодек - SBC/AAC

Да

Версия Bluetooth

5.3

HDMI выход

1

Оптический

1

USB

1

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон - Android/iOS

Да

Управление саундбаром

Да

TV Sound Mode Share

Да

WOW Interface

Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Главный

850 x 63 x 87 mm

Сабвуфер

200 x 377 x 285 mm

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

3.1

Количество динамиков

4 EA

Выходная мощность

340 W

ПОДДЕРЖКА HDMI

Реверсивный звуковой канал ARC

Да

CEC (Simplink)

Да

МОЩНОСТЬ

Энергопотребление (основное устройство)

33 W

Энергопотребление (сабвуфер)

33 W

Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)

0.5 W ↓

ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ

Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +

Да

Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)

Да

Кино

Да

Clear Voice Pro

Да

Игра

Да

Музыка

Да

Спорт

Да

Стандарт

Да

ВЕС

Вес брутто

9.8 kg

Главный

2.5 kg

Сабвуфер

5.7 kg

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