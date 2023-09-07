Телевизор LG,NanoCell 65", 4K, Технология 4K Active HDR,ThinQ AI, Smart, DTS Virtual:X

В режиме 4K Активный HDR каждый кадр оптимизируется, детализация усиливается, а цвета становятся более глубокими. Благодаря формату мульти-HDR, включающему в себя HDR10 и HLG, в сочетании с технологией динамичной покадровой коррекции LG, вы можете наслаждаться любым видеоконтентом в превосходном качестве HDR.