75-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED80 4K 2024 + Саундбар S70TR LG для домашнего кино
Основные характеристики
- Чистые цвета в настоящем 4K: яркие оттенки в сочетании с поразительной детализацией
- Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 7 4K Gen8
- Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote
- Полные звуковые ландшафты от Dolby Atmos
- Симфонический звук от WOW Orchestra
- 5.1.1-канальный объемный звук
Представляем мощный и умный ИИ-процессор alpha 7 Gen8
Благодаря улучшенным характеристикам и ускоренной обработке ИИ-процессор alpha 7 Gen8 обеспечивает качество изображения 4K повышенной резкости и глубины.
* По сравнению с ИИ-процессором alpha 5 Gen6 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.
Чистые цвета в реальном разрешении 4K
Смотрите контент в 4K, улучшенный яркой цветопередачей и четкими деталями, что делает каждую сцену визуально захватывающей и приятной.
-
75-дюймовый телевизор Smart TV LG Nanocell AI NANO90 4К 2025 года
-
Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками
Характеристики
-
Тип дисплея
-
4K UHD
-
Частота обновления
-
60Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
Nano Цвет
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α7 4K Gen8
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
HDR10 / HLG
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
-
1677 x 965 x 30.9
-
Вес телевизора без подставки
-
33.0
Все характеристики
ДОСТУПНОСТЬ
-
Оттенки серого
-
Да
-
Высокая контрастность
-
Да
-
Инвертировать цвета
-
Да
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
-
Кабель питания
-
Да (Съемный)
-
Пульт
-
Пульт Magic Remote (MR25)
АУДИО
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
-
α7 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)
-
AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
Аудио кодек
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)
-
Аудио выход
-
20Вт
-
Bluetooth Surround Ready
-
Да (2-стороннее воспроизведение)
-
Чистый голос Pro
-
Да (авто настройка громкости)
-
LG Синхронизация звука
-
Да
-
Одновременный вывод звука
-
Да
-
Звуковой режим
-
Да
-
Направление динамика
-
Вниз
-
Акустическая система
-
2.0 Канал
-
WOW-оркестр
-
Да
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
-
Аналоговый ТВ-прием
-
Да
-
Диджитал ТВ-прием
-
DVB-T2/T (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2/S (спутник)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
-
Поддержка Bluetooth
-
Да (5.1)
-
CI-слот
-
1шт
-
Ethernet- вход
-
1шт
-
HDMI Обратный звуковой канал
-
eARC (HDMI 2)
-
HDMI-вход
-
3 шт.: поддержка eARC, ALLM
-
RF вход (антенна/кабель)
-
2шт
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Да
-
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
-
1шт
-
USB-вход
-
2шт (v 2.0)
-
Wi-Fi
-
Да (Wi-Fi 5)
ГАБАРИТЫ И ВЕС
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
-
1820 x 1115 x 200
-
Вес упаковки
-
44.0
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
-
1677 x 965 x 30.9
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
-
1677 x 1032 x 359
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
-
1349/524 x 359
-
Вес телевизора без подставки
-
33.0
-
Вес телевизора с подставкой
-
34.0
-
Крепление VESA (ШхВ)
-
400 x 300
ИГРЫ
-
Оптимизатор игр
-
Да (Игровая панель)
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
-
Да
-
Режим HGIG
-
Да
-
VRR (Переменная частота обновления)
-
Да (до 60Гц)
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)
-
Тип подсветки
-
Edge
-
Разрешение экрана
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
-
4K UHD
-
Частота обновления
-
60Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
Nano Цвет
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
-
4K Super Upscaling
-
Авто калибровка
-
Да
-
Технология затемнения
-
Локальное затемнение
-
Динамическое отображение тонов
-
Да
-
FILMMAKER MODE ™
-
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
HDR10 / HLG
-
Режим изображения
-
10 режима
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α7 4K Gen8
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
-
Источник питания ( напряжение, Гц)
-
Переменного тока 100~240В 50-60Гц
-
Энергопотребление в режиме ожидания
-
Менее 0.5Вт
SMART TV
-
AI Чатбот
-
Да
-
Веб-браузер
-
Да
-
Google Cast
-
Да
-
Google Home / Hub
-
Да
-
Home Hub
-
Да
-
Интеллектуальное распознавание голоса
-
Да
-
LG Каналы
-
Да
-
Пульт Magic Remote
-
В комплекте
-
Мультипросмотр
-
Да
-
Операционная система (ОС)
-
webOS 25
-
Приложение для удаленного управления смартфоном
-
Да (LG ThinQ)
-
Совместимость с USB-камерой
-
Да
-
Voice ID
-
Да (за исключением России)
-
Работает с Apple AirPlay 2
-
Да
-
Работает с Apple Home
-
Да
Характеристики
-
Количество каналов
-
5.1.1
-
Выходная мощность
-
500 W
-
Главный
-
950 x 63 x 115 mm
-
Сабвуфер
-
200 x 377 x 285 mm
Все характеристики
АКСЕССУАР
-
Кабель HDMI
-
Да
-
Дистанционное управление
-
Да
-
Кронштейн для настенного монтажа
-
Да
-
Гарантийный талон
-
Да
АУДИОФОРМАТ
-
Dolby Digital
-
Да
-
AAC
-
Да
-
Dolby Atmos
-
Да
-
DTS Digital Surround
-
Да
-
DTS:X
-
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
-
Bluetooth кодек - SBC/AAC
-
Да
-
Версия Bluetooth
-
5.1
-
HDMI вход
-
1
-
HDMI выход
-
1
-
Оптический
-
1
-
USB
-
1
-
Беспроводной тыловой готов
-
Да
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА
-
Управление через смартфон - Android/iOS
-
Да
-
Управление саундбаром
-
Да
-
TV Sound Mode Share
-
Да
-
WOW Interface
-
Да
-
WOW Orchestra
-
Да
РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)
-
Главный
-
950 x 63 x 115 mm
-
Тыловой динамик
-
100.0 x 176.5 x 120.0 mm
-
Сабвуфер
-
200 x 377 x 285 mm
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
-
Количество каналов
-
5.1.1
-
Количество динамиков
-
9 EA
-
Выходная мощность
-
500 W
ПОДДЕРЖКА HDMI
-
Реверсивный звуковой канал ARC
-
Да
-
120 Гц
-
Да
-
Реверсивный звуковой канал e-ARC
-
Да
-
CEC (Simplink)
-
Да
-
Dolby Vision
-
Да
-
HDR10
-
Да
-
Pass-through
-
Да
-
Pass-through (4K)
-
Да
-
VRR / ALLM
-
Да
HI-RESOLUTION AUDIO
-
Выборка
-
24 бит/ 96 кГц
МОЩНОСТЬ
-
Энергопотребление (основное устройство)
-
33 W
-
Энергопотребление (тыловая колонка)
-
20 W
-
Энергопотребление (сабвуфер)
-
33 W
-
Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)
-
0.5 W ↓
-
Энергопотребление в режиме ожидания (тыловая колонка)
-
0.5 W ↓
-
Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)
-
0.5 W ↓
ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ
-
Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +
-
Да
-
Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)
-
Да
-
Кино
-
Да
-
Clear Voice Pro
-
Да
-
Игра
-
Да
-
Музыка
-
Да
-
Спорт
-
Да
-
Стандарт
-
Да
ВЕС
-
Вес брутто
-
15.4 kg
-
Главный
-
3.0 kg
-
Тыловой динамик (2 шт)
-
2.1 kg
-
Сабвуфер
-
5.7 kg
