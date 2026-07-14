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85-дюймовый телевизор Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU85 2026 + Саундбар LG S60T
85-дюймовый телевизор Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU85 2026 + Саундбар LG S60T
Основные характеристики
- Захватывающие впечатления от просмотра с ультрабольшим телевизором
- Nano Detail Enhancer улучшает текстуру и глубину для создания реалистичного изображения 4K
- Изысканная и прочная отделка Linear Flow
- Простое управление саундбаром с интерфейсом WOW
- Всегда идеальный звук от AI Sound Pro
- Разнообразные впечатления от прослушивания с 3-полосным эквалайзером
- 85-дюймовый телевизор Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU85 2026
- Саундбар LG S60T
Все характеристики
Характеристики
Общие сведения - Количество каналов
3.1
Общие сведения - Выходная мощность
340 W
Размеры (ШхВхГ) - Главный
850 x 63 x 87 mm
Размеры (ШхВхГ) - Сабвуфер
200 x 377 x 285 mm
Все характеристики
АКСЕССУАР
Оптический кабель
Да
Дистанционное управление
Да
Кронштейн для настенного монтажа
Да
Гарантийный талон
Да
АУДИОФОРМАТ
Dolby Digital
Да
AAC
Да
DTS Digital Surround
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
Bluetooth кодек - SBC/AAC
Да
Версия Bluetooth
5.3
HDMI выход
1
Оптический
1
USB
1
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА
Управление через смартфон - Android/iOS
Да
Управление саундбаром
Да
TV Sound Mode Share
Да
WOW Interface
Да
РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)
Главный
850 x 63 x 87 mm
Сабвуфер
200 x 377 x 285 mm
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Количество каналов
3.1
Количество динамиков
4 EA
Выходная мощность
340 W
ПОДДЕРЖКА HDMI
Реверсивный звуковой канал ARC
Да
CEC (Simplink)
Да
МОЩНОСТЬ
Энергопотребление (основное устройство)
33 W
Энергопотребление (сабвуфер)
33 W
Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)
0.5 W ↓
Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)
0.5 W ↓
ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ
Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +
Да
Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)
Да
Кино
Да
Clear Voice Pro
Да
Игра
Да
Музыка
Да
Спорт
Да
Стандарт
Да
ВЕС
Вес брутто
9.8 kg
Главный
2.5 kg
Сабвуфер
5.7 kg
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