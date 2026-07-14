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85-дюймовый телевизор Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU85 2026 + Саундбар LG S60T

85-дюймовый телевизор Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU85 2026 + Саундбар LG S60T

85NU850B6LA.S60T
Front view of 85-дюймовый телевизор Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU85 2026 + Саундбар LG S60T 85NU850B6LA.S60T
Front view of 85-дюймовый телевизор Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU85 2026 + Саундбар LG S60T 85NU850B6LA.S60T

Основные характеристики

  • Захватывающие впечатления от просмотра с ультрабольшим телевизором
  • Nano Detail Enhancer улучшает текстуру и глубину для создания реалистичного изображения 4K
  • Изысканная и прочная отделка Linear Flow
  • Простое управление саундбаром с интерфейсом WOW
  • Всегда идеальный звук от AI Sound Pro
  • Разнообразные впечатления от прослушивания с 3-полосным эквалайзером
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Все характеристики

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Характеристики

Общие сведения - Количество каналов

3.1

Общие сведения - Выходная мощность

340 W

Размеры (ШхВхГ) - Главный

850 x 63 x 87 mm

Размеры (ШхВхГ) - Сабвуфер

200 x 377 x 285 mm

Все характеристики

АКСЕССУАР

Оптический кабель

Да

Дистанционное управление

Да

Кронштейн для настенного монтажа

Да

Гарантийный талон

Да

АУДИОФОРМАТ

Dolby Digital

Да

AAC

Да

DTS Digital Surround

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

Bluetooth кодек - SBC/AAC

Да

Версия Bluetooth

5.3

HDMI выход

1

Оптический

1

USB

1

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон - Android/iOS

Да

Управление саундбаром

Да

TV Sound Mode Share

Да

WOW Interface

Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Главный

850 x 63 x 87 mm

Сабвуфер

200 x 377 x 285 mm

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

3.1

Количество динамиков

4 EA

Выходная мощность

340 W

ПОДДЕРЖКА HDMI

Реверсивный звуковой канал ARC

Да

CEC (Simplink)

Да

МОЩНОСТЬ

Энергопотребление (основное устройство)

33 W

Энергопотребление (сабвуфер)

33 W

Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)

0.5 W ↓

ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ

Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +

Да

Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)

Да

Кино

Да

Clear Voice Pro

Да

Игра

Да

Музыка

Да

Спорт

Да

Стандарт

Да

ВЕС

Вес брутто

9.8 kg

Главный

2.5 kg

Сабвуфер

5.7 kg

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