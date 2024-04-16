Skip to Content Skip to Accessibility Help
86-дюймовый телевизор Smart TV LG NanoCell AI NANO81 4K 2025 года + Саундбар S70TR LG для домашнего кино

86NANO81A6A.S70TR
Основные характеристики

  • Чистые цвета в настоящем 4K: яркие оттенки в сочетании с поразительной детализацией
  • Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 7 4K Gen8
  • Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote
  • Полные звуковые ландшафты от Dolby Atmos
  • Симфонический звук от WOW Orchestra
  • 5.1.1-канальный объемный звук
Больше
Products in this Bundle: 2
Вид спереди на телевизор NanoCell, логотип LG NanoCell AI в верхнем углу. Телевизор LG NanoCell NANO80 TV отображает красочные текстуры, напоминающие мазки краски, сливающиеся воедино.

86NANO81A6A

86-дюймовый телевизор Smart TV LG NanoCell AI NANO81 4K 2025 года
Вид спереди на LG Soundbar S70TR, сабвуфер и задние динамики

S70TR

Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками

Телевизор LG NanoCell TV слегка наклонен влево и изображает разноцветные нити. В нижнем правом углу экрана телевизора изображен логотип ИИ-процессора alpha 7 4K. Фон представляет собой градиент светло-голубого оттенка.

Погрузитесь в мир подлинных цветов

Представляем мощный и умный ИИ-процессор alpha 7 Gen8

Благодаря улучшенным характеристикам и ускоренной обработке ИИ-процессор alpha 7 Gen8 обеспечивает качество изображения 4K повышенной резкости и глубины.

ИИ-процессор alpha 7 Gen8 светится желтым цветом, из него исходят разноцветные вспышки света.

* По сравнению с ИИ-процессором alpha 5 Gen6 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.

Чистые цвета в реальном разрешении 4K

Смотрите контент в 4K, улучшенный яркой цветопередачей и четкими деталями, что делает каждую сцену визуально захватывающей и приятной.

Затушенный карусельный аттракцион окутан волной цветов, что приводит к более резкому изображению ярко освещенной и красочной карусели.

Печать

Характеристики

Тип дисплея

4K UHD

Частота обновления

60Гц

Широкая цветовая гамма

Nano Цвет

Процессор

Интеллектуальный процессор α7 4K Gen8

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1927 x 1104 x 59.9

Вес телевизора без подставки

45.2

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Кабель питания

Да (Прикрепленный к)

Пульт

Пульт Magic Remote (MR25)

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

α7 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)

AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

Да

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)

Аудио выход

20Вт

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да (авто настройка громкости)

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Направление динамика

Вниз

Акустическая система

2.0 Канал

WOW-оркестр

Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

Аналоговый ТВ-прием

Да

Диджитал ТВ-прием

DVB-T2/T (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2/S (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (5.1)

CI-слот

1шт

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 2)

HDMI-вход

3 шт.: поддержка eARC, ALLM

RF вход (антенна/кабель)

2шт

Simplink (HDMI CEC)

Да

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

USB-вход

2шт (v 2.0)

Wi-Fi

Да (Wi-Fi 5)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

2116 x 1217 x 285

Вес упаковки

62.4

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1927 x 1104 x 59.9

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1927 x 1178 x 425

Тумба под ТВ (ШхГ)

1196 x 425

Вес телевизора без подставки

45.2

Вес телевизора с подставкой

48.9

Крепление VESA (ШхВ)

600 x 400

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Режим HGIG

Да

VRR (Переменная частота обновления)

Да (до 60Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Тип подсветки

Direct

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K UHD

Частота обновления

60Гц

Широкая цветовая гамма

Nano Цвет

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

4K Super Upscaling

Авто калибровка

Да

Динамическое отображение тонов

Да

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Режим изображения

10 режима

Процессор

Интеллектуальный процессор α7 4K Gen8

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Источник питания ( напряжение, Гц)

Переменного тока 100~240В 50-60Гц

Энергопотребление в режиме ожидания

Менее 0.5Вт

SMART TV

AI Чатбот

Да

Веб-браузер

Да

Google Cast

Да

Google Home / Hub

Да

Home Hub

Да

Интеллектуальное распознавание голоса

Да

LG Каналы

Да

Пульт Magic Remote

В комплекте

Мультипросмотр

Да

Операционная система (ОС)

webOS 25

Приложение для удаленного управления смартфоном

Да (LG ThinQ)

Совместимость с USB-камерой

Да

Voice ID

Да (за исключением России)

Работает с Apple AirPlay 2

Да

Работает с Apple Home

Да

Печать

Характеристики

Количество каналов

5.1.1

Выходная мощность

500 W

Главный

950 x 63 x 115 mm

Сабвуфер

200 x 377 x 285 mm

Все характеристики

АКСЕССУАР

Кабель HDMI

Да

Дистанционное управление

Да

Кронштейн для настенного монтажа

Да

Гарантийный талон

Да

АУДИОФОРМАТ

Dolby Digital

Да

AAC

Да

Dolby Atmos

Да

DTS Digital Surround

Да

DTS:X

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

Bluetooth кодек - SBC/AAC

Да

Версия Bluetooth

5.1

HDMI вход

1

HDMI выход

1

Оптический

1

USB

1

Беспроводной тыловой готов

Да

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон - Android/iOS

Да

Управление саундбаром

Да

TV Sound Mode Share

Да

WOW Interface

Да

WOW Orchestra

Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Главный

950 x 63 x 115 mm

Тыловой динамик

100.0 x 176.5 x 120.0 mm

Сабвуфер

200 x 377 x 285 mm

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

5.1.1

Количество динамиков

9 EA

Выходная мощность

500 W

ПОДДЕРЖКА HDMI

Реверсивный звуковой канал ARC

Да

120 Гц

Да

Реверсивный звуковой канал e-ARC

Да

CEC (Simplink)

Да

Dolby Vision

Да

HDR10

Да

Pass-through

Да

Pass-through (4K)

Да

VRR / ALLM

Да

HI-RESOLUTION AUDIO

Выборка

24 бит/ 96 кГц

МОЩНОСТЬ

Энергопотребление (основное устройство)

33 W

Энергопотребление (тыловая колонка)

20 W

Энергопотребление (сабвуфер)

33 W

Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (тыловая колонка)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)

0.5 W ↓

ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ

Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +

Да

Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)

Да

Кино

Да

Clear Voice Pro

Да

Игра

Да

Музыка

Да

Спорт

Да

Стандарт

Да

ВЕС

Вес брутто

15.4 kg

Главный

3.0 kg

Тыловой динамик (2 шт)

2.1 kg

Сабвуфер

5.7 kg

