48-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI C6 4K 2026 года + Саундбар S30A

OLED48C6RLA.S30A
Front view of 48-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI C6 4K 2026 года + Саундбар S30A OLED48C6RLA.S30A
Основные характеристики

  • Более яркое изображение, живые детали с функцией Brightness Booster на базе AI процессора alpha 11 AI Gen3
  • Частота обновления до 165Гц в разрешении 4K с поддержкой G-SYNC и FreeSync Premium для плавного игрового процесса
  • Простое управление саундбаром и ТВ с помощью одного пульта
  • Саундбар S30A с 2.1-канальным объемным звуком
  • Подписка на онлайн кинотеатр Megogo + расширенная гарантия на 2 года
Больше
Products in this Bundle: 2
Фронтальный вид телевизора LG OLED evo AI C6, выпущенного в 2026 году: тонкая черная рамка и яркий рельефный вихрь многослойных радужных тонов, перетекающий по экрану.

OLED48C6RLA

48-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI C6 4K 2026 года
Front view of soundbar and subwoofer

S30A

LG Soundbar S30A с WOW Orchestra и WOW Interface
Печать

Характеристики

Изображение (Дисплей) - Тип дисплея

4K OLED

Изображение (Дисплей) - Частота обновления

120Гц (VRR 165Гц)

Изображение (Дисплей) - Широкая цветовая гамма

Идеальный цвет

Изображение (Обработка) - Процессор

AI процессор Альфа 11 4К 3-гопоколенияс двойным движком

Изображение (Обработка) - HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Игры - Совместимость с G-Sync (Nvidia)

Да

Игры - Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Аудио - Dolby Atmos

Да

Габариты и Вес - Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1071 x 620 x 46.9

Габариты и Вес - Вес телевизора без подставки

14.9

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Кабель питания

Да (Прикрепленный к)

Пульт

Пульт AI Magic Remote (MR26)

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

Альфа 11 AI Звук Про (AI Sound Pro) (Виртуальный 11.1.2-апмиксинг)

Адаптивная настройка учетных параметров

Да

AI Восстановление объекта (AI Object Remastering)

Да (AI Восстановление объекта Ультра / AI Object Remastering Ultra)

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)

Аудио выход

40Вт

Чистый голос Pro

Да

Dolby Atmos

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Направление динамика

Вниз

Акустическая система

2.2 Канала

WOW-оркестр

Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

Аналоговый ТВ-прием

Да

Диджитал ТВ-прием

DVB-T2 (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.3)

CI-слот

1шт

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 2)

HDMI-вход

4 шт. (поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

RF вход (антенна/кабель)

2шт

Simplink (HDMI CEC)

Да

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

USB-вход

2шт (v 2.0)

Wi-Fi

Да (Wi-Fi 6)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1373 x 735 x 162

Вес упаковки

20.4

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1071 x 620 x 46.9

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1071 x 675 x 230

Тумба под ТВ (ШхГ)

470 x 230

Вес телевизора без подставки

14.9

Вес телевизора с подставкой

16.7

Крепление VESA (ШхВ)

300 x 200

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)

Да

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Совместимость с G-Sync (Nvidia)

Да

Режим HGIG

Да

Время отклика

< 0,1 мс

VRR (Переменная частота обновления)

Да (до 165Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K OLED

Частота обновления

120Гц (VRR 165Гц)

Широкая цветовая гамма

Идеальный цвет

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

Да (SDR/HDR)

AI HDR-ремастеринг

Да

AI Изображение Pro

Да

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

Альфа 11 4K AI Супер масштабирование (AI Super Upscaling 4K)

Автоматический контроль яркости

Да

Авто калибровка

Да

Усилитель яркости (Brightness Booster)

Да

Технология затемнения

Самосветящиеся пиксели

Динамическое отображение тонов

Да (Динамическое отображение тонов Ультра)

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision / HDR10 / HLG

HFR (Высокая частота кадров)

4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)

Motion (Технология обработки движений)

OLED Motion

Режим изображения

9 режима

Процессор

AI процессор Альфа 11 4К 3-гопоколенияс двойным движком

QFT (Быстрая транспортировка кадров)

Да

QMS (Быстрое переключение мультимедиа)

Да

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Источник питания ( напряжение, Гц)

Переменного тока 100~240В 50-60Гц

Энергопотребление в режиме ожидания

Менее 0.5Вт

SMART TV

AI Чатбот

Да

Пульт AI Magic Remote

В комплекте

AI Изображение/Мастер Звука (AI Picture/Sound Wizard)

Да

AI распознавание голоса (AI Voice ID)

Да

Всегда готов

Да

Веб-браузер

Да

Google Cast

Да

Голосовое управление без пульта

Да

Интеллектуальное распознавание голоса

Да

LG Каналы

Да

LG Gallery+

Да (платный сервис, доступность в разных странах может отличаться)

LG Shield

Да

Мультипросмотр

Да

Моя страница

Да

Операционная система (ОС)

webOS 26

Приложение для удаленного управления смартфоном

Да (LG ThinQ)

Совместимость с USB-камерой

Да

Работает с Apple AirPlay

Да

Работает с Apple Home

Да

Печать

Характеристики

Общие сведения - Количество каналов

2.1

Общие сведения - Выходная мощность

140 W

Размеры (ШхВхГ) - Главный

720 x 63 x 80 mm

Размеры (ШхВхГ) - Сабвуфер

220 x 345 x 220 mm

Все характеристики

АКСЕССУАР

Дистанционное управление

Да

Гарантийный талон

Да

АУДИОФОРМАТ

Dolby Digital

Да

AAC

Да

DTS Digital Surround

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

Кодек Bluetooth

SBC / AAC

Версия Bluetooth

5.3

HDMI выход

1

Оптический

1

USB

Yes(1)

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон - Android/iOS

Да

Управление саундбаром

Да

TV Sound Mode Share

Да

WOW Interface

Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Размер коробки

779 x 279 x 388 mm

Главный

720 x 63 x 80 mm

Сабвуфер

220 x 345 x 220 mm

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

2.1

Количество динамиков

3 EA

Выходная мощность

140 W

ПОДДЕРЖКА HDMI

Реверсивный звуковой канал ARC

Да

CEC (Simplink)

Да

Версия HDMI

1.4

МОЩНОСТЬ

Энергопотребление (основное устройство)

15 W

Энергопотребление (сабвуфер)

18 W

Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)

0.5 W ↓

ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ

Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)

Да

Кино

Да

Игра

Да

Стандарт

Да

WOW Orchestra

Да

ВЕС

Вес брутто

7.9 kg

Главный

1.7 kg

Сабвуфер

4.5 kg

