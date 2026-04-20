48-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI C6 4K 2026 года + Саундбар S30A
48-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI C6 4K 2026 года + Саундбар S30A
Основные характеристики
- Более яркое изображение, живые детали с функцией Brightness Booster на базе AI процессора alpha 11 AI Gen3
- Частота обновления до 165Гц в разрешении 4K с поддержкой G-SYNC и FreeSync Premium для плавного игрового процесса
- Простое управление саундбаром и ТВ с помощью одного пульта
- Саундбар S30A с 2.1-канальным объемным звуком
- Подписка на онлайн кинотеатр Megogo + расширенная гарантия на 2 года
- 48-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI C6 4K 2026 года
- LG Soundbar S30A с WOW Orchestra и WOW Interface
Характеристики
Изображение (Дисплей) - Тип дисплея
4K OLED
Изображение (Дисплей) - Частота обновления
120Гц (VRR 165Гц)
Изображение (Дисплей) - Широкая цветовая гамма
Идеальный цвет
Изображение (Обработка) - Процессор
AI процессор Альфа 11 4К 3-гопоколенияс двойным движком
Изображение (Обработка) - HDR (Расширенный динамический диапазон))
Dolby Vision / HDR10 / HLG
Игры - Совместимость с G-Sync (Nvidia)
Да
Игры - Совместимость с FreeSync (AMD)
Да
Аудио - Dolby Atmos
Да
Габариты и Вес - Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1071 x 620 x 46.9
Габариты и Вес - Вес телевизора без подставки
14.9
ДОСТУПНОСТЬ
Оттенки серого
Да
Высокая контрастность
Да
Инвертировать цвета
Да
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
Кабель питания
Да (Прикрепленный к)
Пульт
Пульт AI Magic Remote (MR26)
АУДИО
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
Альфа 11 AI Звук Про (AI Sound Pro) (Виртуальный 11.1.2-апмиксинг)
Адаптивная настройка учетных параметров
Да
AI Восстановление объекта (AI Object Remastering)
Да (AI Восстановление объекта Ультра / AI Object Remastering Ultra)
Аудио кодек
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)
Аудио выход
40Вт
Чистый голос Pro
Да
Dolby Atmos
Да
LG Синхронизация звука
Да
Одновременный вывод звука
Да
Звуковой режим
Да
Направление динамика
Вниз
Акустическая система
2.2 Канала
WOW-оркестр
Да
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
Аналоговый ТВ-прием
Да
Диджитал ТВ-прием
DVB-T2 (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Поддержка Bluetooth
Да (v 5.3)
CI-слот
1шт
Ethernet- вход
1шт
HDMI Обратный звуковой канал
eARC (HDMI 2)
HDMI-вход
4 шт. (поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)
RF вход (антенна/кабель)
2шт
Simplink (HDMI CEC)
Да
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
1шт
USB-вход
2шт (v 2.0)
Wi-Fi
Да (Wi-Fi 6)
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Размеры упаковки (ШхВхГ)
1373 x 735 x 162
Вес упаковки
20.4
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1071 x 620 x 46.9
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
1071 x 675 x 230
Тумба под ТВ (ШхГ)
470 x 230
Вес телевизора без подставки
14.9
Вес телевизора с подставкой
16.7
Крепление VESA (ШхВ)
300 x 200
ИГРЫ
Оптимизатор игр
Да (Игровая панель)
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
Да
Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)
Да
Совместимость с FreeSync (AMD)
Да
Совместимость с G-Sync (Nvidia)
Да
Режим HGIG
Да
Время отклика
< 0,1 мс
VRR (Переменная частота обновления)
Да (до 165Гц)
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)
Разрешение экрана
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Тип дисплея
4K OLED
Частота обновления
120Гц (VRR 165Гц)
Широкая цветовая гамма
Идеальный цвет
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)
AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)
Да (SDR/HDR)
AI HDR-ремастеринг
Да
AI Изображение Pro
Да
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
Альфа 11 4K AI Супер масштабирование (AI Super Upscaling 4K)
Автоматический контроль яркости
Да
Авто калибровка
Да
Усилитель яркости (Brightness Booster)
Да
Технология затемнения
Самосветящиеся пиксели
Динамическое отображение тонов
Да (Динамическое отображение тонов Ультра)
FILMMAKER MODE ™
Да
HDR (Расширенный динамический диапазон))
Dolby Vision / HDR10 / HLG
HFR (Высокая частота кадров)
4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)
Motion (Технология обработки движений)
OLED Motion
Режим изображения
9 режима
Процессор
AI процессор Альфа 11 4К 3-гопоколенияс двойным движком
QFT (Быстрая транспортировка кадров)
Да
QMS (Быстрое переключение мультимедиа)
Да
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Источник питания ( напряжение, Гц)
Переменного тока 100~240В 50-60Гц
Энергопотребление в режиме ожидания
Менее 0.5Вт
SMART TV
AI Чатбот
Да
Пульт AI Magic Remote
В комплекте
AI Изображение/Мастер Звука (AI Picture/Sound Wizard)
Да
AI распознавание голоса (AI Voice ID)
Да
Всегда готов
Да
Веб-браузер
Да
Google Cast
Да
Голосовое управление без пульта
Да
Интеллектуальное распознавание голоса
Да
LG Каналы
Да
LG Gallery+
Да (платный сервис, доступность в разных странах может отличаться)
LG Shield
Да
Мультипросмотр
Да
Моя страница
Да
Операционная система (ОС)
webOS 26
Приложение для удаленного управления смартфоном
Да (LG ThinQ)
Совместимость с USB-камерой
Да
Работает с Apple AirPlay
Да
Работает с Apple Home
Да
Характеристики
Общие сведения - Количество каналов
2.1
Общие сведения - Выходная мощность
140 W
Размеры (ШхВхГ) - Главный
720 x 63 x 80 mm
Размеры (ШхВхГ) - Сабвуфер
220 x 345 x 220 mm
АКСЕССУАР
Дистанционное управление
Да
Гарантийный талон
Да
АУДИОФОРМАТ
Dolby Digital
Да
AAC
Да
DTS Digital Surround
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
Кодек Bluetooth
SBC / AAC
Версия Bluetooth
5.3
HDMI выход
1
Оптический
1
USB
Yes(1)
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА
Управление через смартфон - Android/iOS
Да
Управление саундбаром
Да
TV Sound Mode Share
Да
WOW Interface
Да
РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)
Размер коробки
779 x 279 x 388 mm
Главный
720 x 63 x 80 mm
Сабвуфер
220 x 345 x 220 mm
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Количество каналов
2.1
Количество динамиков
3 EA
Выходная мощность
140 W
ПОДДЕРЖКА HDMI
Реверсивный звуковой канал ARC
Да
CEC (Simplink)
Да
Версия HDMI
1.4
МОЩНОСТЬ
Энергопотребление (основное устройство)
15 W
Энергопотребление (сабвуфер)
18 W
Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)
0.5 W ↓
Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)
0.5 W ↓
ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ
Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)
Да
Кино
Да
Игра
Да
Стандарт
Да
WOW Orchestra
Да
ВЕС
Вес брутто
7.9 kg
Главный
1.7 kg
Сабвуфер
4.5 kg
