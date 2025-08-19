We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
65 дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года + Саундбар LG SC9S
65 дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года + Саундбар LG SC9S
Основные характеристики
- Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 11 Gen2
- Настоящий черный цвет в каждом пикселе обеспечивает потрясающую контрастность, глубину и детализацию
- 100% точность цветопередачи для реалистичных и натуральных цветов. 100% цветовой объем для более насыщенных оттенков
- Кронштейн WOW для телевизора LG OLED серии C
- Функция WOW Orchestra
- Интерфейс WOW Interface
- 65 дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года
- Саундбар LG SC9S
Характеристики
Игры - Совместимость с FreeSync (AMD)
Да
Игры - Совместимость с G-Sync (Nvidia)
Да
Изображение (Дисплей) - Тип дисплея
4K OLED
Изображение (Дисплей) - Частота обновления
120Гц (VRR 165Гц)
Изображение (Обработка) - HDR (Расширенный динамический диапазон))
Dolby Vision / HDR10 / HLG
Изображение (Обработка) - Процессор
Интеллектуальный процессор α11 4K Gen2
Аудио - Dolby Atmos
Да
Аудио - Акустическая система
4.2 Канала
Аудио - Аудио выход
60Вт
Изображение (Дисплей) - Широкая цветовая гамма
OLED Цвет
Габариты и Вес - Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1441 x 826 x 24.3
Габариты и Вес - Вес телевизора без подставки
22
Все характеристики
ДОСТУПНОСТЬ
Оттенки серого
Да
Высокая контрастность
Да
Инвертировать цвета
Да
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
Кабель питания
Да (Прикрепленный к)
Пульт
Пульт Magic Remote (MR25)
АУДИО
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
α11 AI Sound Pro (Виртуальный 11.1.2-апмиксинг)
AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)
Да
Аудио кодек
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)
Аудио выход
60Вт
Bluetooth Surround Ready
Да (2-стороннее воспроизведение)
Чистый голос Pro
Да (AI Object Remastering)
Dolby Atmos
Да
LG Синхронизация звука
Да
Одновременный вывод звука
Да
Звуковой режим
Да
Направление динамика
Вниз
Акустическая система
4.2 Канала
Поддержка WiSA
Да (увеличение до 2.1 канала)
WOW-оркестр
Да
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
Аналоговый ТВ-прием
Да
Диджитал ТВ-прием
DVB-T2/T (наземное вещание), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Поддержка Bluetooth
Да (v 5.3)
CI-слот
1шт
Ethernet- вход
1шт
HDMI Обратный звуковой канал
eARC (HDMI 2)
HDMI-вход
4 шт.: поддержка 4K 120Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 порта)
RF вход (антенна/кабель)
2шт
Simplink (HDMI CEC)
Да
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
1шт
USB-вход
3шт (v 2.0)
Wi-Fi
Да (Wi-Fi 6)
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Размеры упаковки (ШхВхГ)
1600 x 970 x 172
Вес упаковки
34.1
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1441 x 826 x 24.3
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
1441 x 865/910 x 263
Тумба под ТВ (ШхГ)
485 x 263
Вес телевизора без подставки
22
Вес телевизора с подставкой
27.3
Крепление VESA (ШхВ)
300 x 300
ИГРЫ
Оптимизатор игр
Да (Игровая панель)
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
Да
Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)
Да
Совместимость с FreeSync (AMD)
Да
Совместимость с G-Sync (Nvidia)
Да
Режим HGIG
Да
Время отклика
< 0,1 мс
VRR (Переменная частота обновления)
Да (до 165Гц)
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)
Разрешение экрана
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Тип дисплея
4K OLED
Частота обновления
120Гц (VRR 165Гц)
Широкая цветовая гамма
OLED Цвет
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
Да
AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)
Да (SDR/HDR)
AI Изображение Pro
Да
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
Интеллектуальное масштабирование α11 4K
Авто калибровка
Да
Технология затемнения
Самосветящиеся пиксели
Динамическое отображение тонов
Да (OLED Динамическое отоброжение тонов Pro)
FILMMAKER MODE ™
Да
HDR (Расширенный динамический диапазон))
Dolby Vision / HDR10 / HLG
HFR (Высокая частота кадров)
4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)
Motion (Технология обработки движений)
OLED Motion
Режим изображения
10 режима
Процессор
Интеллектуальный процессор α11 4K Gen2
QFT (Быстрая транспортировка кадров)
Да
QMS (Быстрое переключение мультимедиа)
Да
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Источник питания ( напряжение, Гц)
Переменного тока 100~240В 50-60Гц
Энергопотребление в режиме ожидания
Менее 0.5Вт
SMART TV
AI Чатбот
Да
Всегда готов
Да
Веб-браузер
Да
Google Cast
Да
Google Home / Hub
Да
Голосовое управление без пульта
Да
Home Hub
Да
Интеллектуальное распознавание голоса
Да
LG Каналы
Да
Пульт Magic Remote
В комплекте
Мультипросмотр
Да
Операционная система (ОС)
webOS 25
Приложение для удаленного управления смартфоном
Да (LG ThinQ)
Совместимость с USB-камерой
Да
Voice ID
Да (за исключением России)
Работает с Apple AirPlay 2
Да
Работает с Apple Home
Да
Работает с Apple AirPlay
Да
Характеристики
Общие сведения - Количество каналов
3.1.3
Общие сведения - Выходная мощность
400 W
Аудиоформат - Dolby Atmos
Да
Аудиоформат - DTS:X
Да
Размеры (ШхВхГ) - Главный
975 x 63 x 125 mm
Размеры (ШхВхГ) - Сабвуфер
221 x 390 x 313 mm
Все характеристики
АКСЕССУАР
Кабель HDMI
Да
Дистанционное управление
Да
Гарантийный талон
Да
WOW-кронштейн
Да
АУДИОФОРМАТ
AAC
Да
AAC+
Да
Dolby Atmos
Да
Dolby Digital
Да
DTS Digital Surround
Да
DTS:X
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
Bluetooth кодек - SBC/AAC
Да
Версия Bluetooth
5.0
HDMI вход
1
HDMI выход
1
Оптический
1
Беспроводной тыловой готов
Да
Wi-Fi
Да
USB
1
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА
Управление через смартфон - Android/iOS
Да
Настройка звука под комнату (AI Room Calibration Pro), приложение
Да
Управление саундбаром
Да
TV Sound Mode Share
Да
WOW Interface
Да
РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)
Главный
975 x 63 x 125 mm
Сабвуфер
221 x 390 x 313 mm
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Количество каналов
3.1.3
Количество динамиков
9 EA
Выходная мощность
400 W
ПОДДЕРЖКА HDMI
Реверсивный звуковой канал ARC
Да
120 Гц
Да
Реверсивный звуковой канал e-ARC
Да
CEC (Simplink)
Да
Dolby Vision
Да
HDR10
Да
Pass-through
Да
Pass-through (4K)
Да
VRR / ALLM
Да
HI-RESOLUTION AUDIO
Выборка
24 бит/ 96 кГц
Повышающий бит / Повышающая дискретизация
24 бит/ 96 кГц
МОЩНОСТЬ
Энергопотребление (основное устройство)
37 W
Энергопотребление (сабвуфер)
38 W
Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)
0.5 W ↓
Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)
0.5 W ↓
ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ
Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)
Да
Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +
Да
Кино
Да
Clear Voice Pro
Да
Игра
Да
Музыка
Да
Спорт
Да
Стандарт
Да
WOW Orchestra
Да
ВЕС
Вес брутто
22.7 kg
Главный
4.1 kg
Сабвуфер
7.8 kg
Что говорят
Наш выбор для Вас
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.