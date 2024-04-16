65-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года+Саундбар LG SG10TY

Угловой вид снизу на телевизор LG TV, и Саундбар LG Soundbar крепится к стене. Саундбар LG Soundbar и телевизор LG TV в гостиной, где воспроизводится выступление оркестра. Белые волны капель, представляющие собой звуковые волны, устремляются вперед от звуковой панели и проецируются на телевизор, поскольку сабвуфер создает звуковой эффект снизу. Саундбар LG Soundbar, телевизор LG TV, задние динамики и сабвуфер находятся в гостиной. Поверх комнаты появляется наложение в виде сетки, как при сканировании пространства. Белые звуковые волны, состоящие из капель, выходят из фронтальной перспективы задних динамиков.