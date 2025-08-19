About Cookies on This Site

77 дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года + Саундбар LG SG10TY

77 дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года + Саундбар LG SG10TY

77 дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года + Саундбар LG SG10TY

OLED77G5RLA.SG10TYA
Bundle image
Bundle image

Основные характеристики

  • Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 11 Gen2
  • Настоящий черный цвет в каждом пикселе обеспечивает потрясающую контрастность, глубину и детализацию
  • 100% точность цветопередачи для реалистичных и натуральных цветов. 100% цветовой объем для более насыщенных оттенков
  • Невероятная звуковая панель Soundbar, предназначенная для усиления звука телевизоров LG TV
  • Поистине захватывающий звук от Dolby Atmos
  • Восхитительные звуковые характеристики благодаря функции AI Room Calibration
Больше
Products in this Bundle: 2
Вид спереди на телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K. На экране показаны эмблема «12 лет №1 в мире среди OLED» и логотип LG OLED evo AI 2025.

OLED77G5RLA

77 дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года

SG10TY

Саундбар LG SG10TY
Печать

Характеристики

Игры - Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Игры - Совместимость с G-Sync (Nvidia)

Да

Изображение (Дисплей) - Тип дисплея

4K OLED

Изображение (Дисплей) - Частота обновления

120Гц (VRR 165Гц)

Изображение (Обработка) - HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Изображение (Обработка) - Процессор

Интеллектуальный процессор α11 4K Gen2

Аудио - Dolby Atmos

Да

Аудио - Акустическая система

4.2 Канала

Аудио - Аудио выход

60Вт

Изображение (Дисплей) - Широкая цветовая гамма

OLED Цвет

Габариты и Вес - Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1712 x 982 x 24.8

Габариты и Вес - Вес телевизора без подставки

33.6

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Кабель питания

Да (Прикрепленный к)

Пульт

Пульт Magic Remote (MR25)

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

α11 AI Sound Pro (Виртуальный 11.1.2-апмиксинг)

AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

Да

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)

Аудио выход

60Вт

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да (AI Object Remastering)

Dolby Atmos

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Направление динамика

Вниз

Акустическая система

4.2 Канала

Поддержка WiSA

Да (увеличение до 2.1 канала)

WOW-оркестр

Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

Аналоговый ТВ-прием

Да

Диджитал ТВ-прием

DVB-T2/T (наземное вещание), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.3)

CI-слот

1шт

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 2)

HDMI-вход

4 шт.: поддержка 4K 120Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 порта)

RF вход (антенна/кабель)

2шт

Simplink (HDMI CEC)

Да

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

USB-вход

3шт (v 2.0)

Wi-Fi

Да (Wi-Fi 6)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1879 x 1130 x 228

Вес упаковки

45.6

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1712 x 982 x 24.8

Тумба под ТВ (ШхГ)

501 x 321

Вес телевизора без подставки

33.6

Крепление VESA (ШхВ)

300 x 300

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)

Да

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Совместимость с G-Sync (Nvidia)

Да

Режим HGIG

Да

Время отклика

< 0,1 мс

VRR (Переменная частота обновления)

Да (до 165Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K OLED

Частота обновления

120Гц (VRR 165Гц)

Широкая цветовая гамма

OLED Цвет

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

Да (SDR/HDR)

AI Изображение Pro

Да

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

Интеллектуальное масштабирование α11 4K

Авто калибровка

Да

Технология затемнения

Самосветящиеся пиксели

Динамическое отображение тонов

Да (OLED Динамическое отоброжение тонов Pro)

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision / HDR10 / HLG

HFR (Высокая частота кадров)

4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)

Motion (Технология обработки движений)

OLED Motion

Режим изображения

10 режима

Процессор

Интеллектуальный процессор α11 4K Gen2

QFT (Быстрая транспортировка кадров)

Да

QMS (Быстрое переключение мультимедиа)

Да

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Источник питания ( напряжение, Гц)

AC 200~240В 50-60Гц

Энергопотребление в режиме ожидания

Менее 0.5Вт

SMART TV

AI Чатбот

Да

Всегда готов

Да

Веб-браузер

Да

Google Cast

Да

Google Home / Hub

Да

Голосовое управление без пульта

Да

Home Hub

Да

Интеллектуальное распознавание голоса

Да

LG Каналы

Да

Пульт Magic Remote

В комплекте

Мультипросмотр

Да

Операционная система (ОС)

webOS 25

Приложение для удаленного управления смартфоном

Да (LG ThinQ)

Совместимость с USB-камерой

Да

Voice ID

Да (за исключением России)

Работает с Apple AirPlay 2

Да

Работает с Apple Home

Да

Печать

Характеристики

Общие сведения - Количество каналов

3.1

Общие сведения - Выходная мощность

420 W

Аудиоформат - Dolby Atmos

Да

Аудиоформат - DTS:X

Да

Размеры (ШхВхГ) - Главный

1446.0 x 150.0 x 32.5 mm

Размеры (ШхВхГ) - Сабвуфер

180 x 394 x 290 mm

Все характеристики

АКСЕССУАР

Кабель HDMI

Да

Дистанционное управление

Да

Кронштейн для настенного монтажа

Да

Гарантийный талон

Да

АУДИОФОРМАТ

AAC

Да

AAC+

Да

Dolby Atmos

Да

Dolby Digital

Да

DTS Digital Surround

Да

DTS:X

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

Bluetooth кодек - SBC/AAC

Да

Версия Bluetooth

5.1

HDMI вход

1

HDMI выход

1

Оптический

1

USB

1

Беспроводной тыловой готов

Да

Wi-Fi

Да

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон - Android/iOS

Да

Настройка звука под комнату (AI Room Calibration Pro), приложение

Да

Управление саундбаром

Да

TV Sound Mode Share

Да

WOW Interface

Да

WOW Orchestra

Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Главный

1446.0 x 150.0 x 32.5 mm

Сабвуфер

180 x 394 x 290 mm

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

3.1

Количество динамиков

8 EA

Выходная мощность

420 W

ПОДДЕРЖКА HDMI

Реверсивный звуковой канал ARC

Да

120 Гц

Да

Реверсивный звуковой канал e-ARC

Да

CEC (Simplink)

Да

Dolby Vision

Да

HDR10

Да

Pass-through

Да

Pass-through (4K)

Да

VRR / ALLM

Да

HI-RESOLUTION AUDIO

Выборка

24 бит/ 96 кГц

Повышающий бит / Повышающая дискретизация

24 бит/ 96 кГц

МОЩНОСТЬ

Энергопотребление (основное устройство)

45 W

Энергопотребление (сабвуфер)

38 W

Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)

0.5 W ↓

ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ

Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)

Да

Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +

Да

Кино

Да

Clear Voice Pro

Да

Игра

Да

Музыка

Да

Спорт

Да

Стандарт

Да

ВЕС

Вес брутто

16.1 kg

Главный

3.9 kg

Сабвуфер

5.8 kg

Что говорят

Наш выбор для Вас

