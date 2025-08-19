We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
83 дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI C5 4K 2025 года + Саундбар LG SG10TY
83 дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI C5 4K 2025 года + Саундбар LG SG10TY
Основные характеристики
- Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 9 Gen8
- Настоящий черный цвет в каждом пикселе обеспечивает потрясающий контраст, глубину и детализацию
- 100% точность цветопередачи для реалистичных и натуральных цветов. 100% цветовой объем для более насыщенных оттенков
- Невероятная звуковая панель Soundbar, предназначенная для усиления звука телевизоров LG TV
- Поистине захватывающий звук от Dolby Atmos
- Восхитительные звуковые характеристики благодаря функции AI Room Calibration
- 83 дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI C5 4K 2025 года
- Саундбар LG SG10TY
Характеристики
Изображение (Дисплей) - Тип дисплея
4K OLED
Изображение (Дисплей) - Частота обновления
120Гц (VRR 144Гц)
Изображение (Дисплей) - Широкая цветовая гамма
OLED Цвет
Изображение (Обработка) - Процессор
Интеллектуальный процессор α9 4K Gen8
Изображение (Обработка) - HDR (Расширенный динамический диапазон))
Dolby Vision / HDR10 / HLG
Игры - Совместимость с G-Sync (Nvidia)
Да
Игры - Совместимость с FreeSync (AMD)
Да
Аудио - Dolby Atmos
Да
Габариты и Вес - Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1842 x 1055 x 52.9
Габариты и Вес - Вес телевизора без подставки
28.3
Все характеристики
ДОСТУПНОСТЬ
Оттенки серого
Да
Высокая контрастность
Да
Инвертировать цвета
Да
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
Кабель питания
Да (Прикрепленный к)
Пульт
Пульт Magic Remote (MR25)
АУДИО
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
α9 AI Sound Pro (Виртуальный 11.1.2-апмиксинг)
AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)
Да
Аудио кодек
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)
Аудио выход
40Вт
Bluetooth Surround Ready
Да (2-стороннее воспроизведение)
Чистый голос Pro
Да (обработка голоса на основе ИИ)
Dolby Atmos
Да
LG Синхронизация звука
Да
Одновременный вывод звука
Да
Звуковой режим
Да
Направление динамика
Вниз
Акустическая система
2.2 Канала
Поддержка WiSA
Да (увеличение до 2.1 канала)
WOW-оркестр
Да
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
Аналоговый ТВ-прием
Да
Диджитал ТВ-прием
DVB-T2/T (наземное вещание), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Поддержка Bluetooth
Да (v 5.3)
CI-слот
1шт
Ethernet- вход
1шт
HDMI Обратный звуковой канал
eARC (HDMI 2)
HDMI-вход
4 шт.: поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 порта)
RF вход (антенна/кабель)
2шт
Simplink (HDMI CEC)
Да
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
1шт
USB-вход
3шт (v 2.0)
Wi-Fi
Да (Wi-Fi 6)
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Размеры упаковки (ШхВхГ)
2050 x 1210 x 200
Вес упаковки
44.6
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1842 x 1055 x 52.9
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
1842 x 1096/1144 x 297
Тумба под ТВ (ШхГ)
460 x 297
Вес телевизора без подставки
28.3
Вес телевизора с подставкой
33
Крепление VESA (ШхВ)
400 x 400
ИГРЫ
Оптимизатор игр
Да (Игровая панель)
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
Да
Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)
Да
Совместимость с FreeSync (AMD)
Да
Совместимость с G-Sync (Nvidia)
Да
Режим HGIG
Да
Время отклика
< 0,1 мс
VRR (Переменная частота обновления)
Да (До 144Гц)
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)
Разрешение экрана
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Тип дисплея
4K OLED
Частота обновления
120Гц (VRR 144Гц)
Широкая цветовая гамма
OLED Цвет
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
Да
AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)
Да (SDR/HDR)
AI Изображение Pro
Да
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
Интеллектуальное масштабирование α9 4K
Авто калибровка
Да
Технология затемнения
Самосветящиеся пиксели
Динамическое отображение тонов
Да (OLED Динамическое отоброжение тонов Pro)
FILMMAKER MODE ™
Да
HDR (Расширенный динамический диапазон))
Dolby Vision / HDR10 / HLG
HFR (Высокая частота кадров)
4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)
Motion (Технология обработки движений)
OLED Motion
Режим изображения
10 режима
Процессор
Интеллектуальный процессор α9 4K Gen8
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Источник питания ( напряжение, Гц)
Переменного тока 100~240В 50-60Гц
Энергопотребление в режиме ожидания
Менее 0.5Вт
SMART TV
Всегда готов
Да
Веб-браузер
Да
Голосовое управление без пульта
Да
Интеллектуальное распознавание голоса
Да
LG Каналы
Да
Пульт Magic Remote
В комплекте
Мультипросмотр
Да
Операционная система (ОС)
webOS 25
Приложение для удаленного управления смартфоном
Да (LG ThinQ)
Совместимость с USB-камерой
Да
Работает с Apple AirPlay 2
Да
Работает с Apple Home
Да
Характеристики
Общие сведения - Количество каналов
3.1
Общие сведения - Выходная мощность
420 W
Аудиоформат - Dolby Atmos
Да
Аудиоформат - DTS:X
Да
Размеры (ШхВхГ) - Главный
1446.0 x 150.0 x 32.5 mm
Размеры (ШхВхГ) - Сабвуфер
180 x 394 x 290 mm
Все характеристики
АКСЕССУАР
Кабель HDMI
Да
Дистанционное управление
Да
Кронштейн для настенного монтажа
Да
Гарантийный талон
Да
АУДИОФОРМАТ
AAC
Да
AAC+
Да
Dolby Atmos
Да
Dolby Digital
Да
DTS Digital Surround
Да
DTS:X
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
Bluetooth кодек - SBC/AAC
Да
Версия Bluetooth
5.1
HDMI вход
1
HDMI выход
1
Оптический
1
USB
1
Беспроводной тыловой готов
Да
Wi-Fi
Да
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА
Управление через смартфон - Android/iOS
Да
Настройка звука под комнату (AI Room Calibration Pro), приложение
Да
Управление саундбаром
Да
TV Sound Mode Share
Да
WOW Interface
Да
WOW Orchestra
Да
РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)
Главный
1446.0 x 150.0 x 32.5 mm
Сабвуфер
180 x 394 x 290 mm
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Количество каналов
3.1
Количество динамиков
8 EA
Выходная мощность
420 W
ПОДДЕРЖКА HDMI
Реверсивный звуковой канал ARC
Да
120 Гц
Да
Реверсивный звуковой канал e-ARC
Да
CEC (Simplink)
Да
Dolby Vision
Да
HDR10
Да
Pass-through
Да
Pass-through (4K)
Да
VRR / ALLM
Да
HI-RESOLUTION AUDIO
Выборка
24 бит/ 96 кГц
Повышающий бит / Повышающая дискретизация
24 бит/ 96 кГц
МОЩНОСТЬ
Энергопотребление (основное устройство)
45 W
Энергопотребление (сабвуфер)
38 W
Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)
0.5 W ↓
Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)
0.5 W ↓
ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ
Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)
Да
Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +
Да
Кино
Да
Clear Voice Pro
Да
Игра
Да
Музыка
Да
Спорт
Да
Стандарт
Да
ВЕС
Вес брутто
16.1 kg
Главный
3.9 kg
Сабвуфер
5.8 kg
Что говорят
Наш выбор для Вас
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.