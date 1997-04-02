1. Награды CES Innovation Awards присуждаются по результатам оценки предоставленных описательных материалов. Ассоциация CTA не проверяла правильность этих материалов и поданных заявок, а также не тестировала победивший продукт.

2. По сравнению с моделями без evo OLED-дисплеев и на основе измерения Full White.

3. Срок гарантии 1 год с момента покупки.

4. В зависимости от условий монтажа кабели могут быть видны.

5. В зависимости от условий монтажа между телевизором и стеной может быть небольшой зазор.

6. Рекомендуется установка с помощью дюбелей. Обратите внимание, что поставляемые крепления не всегда могут подходить. Перед началом установки прочтите все инструкции и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом.

7. Требуется подписка на Netflix.

8. Amazon, Prime Video и другие связанные логотипы являются торговыми марками Amazon.com, Inc. или ее филиалами. Применяется тариф за подписку на Amazon Prime и/или Prime Video. Подробную информацию смотрите на сайте primevideo.com/terms.

9. Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.