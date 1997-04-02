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G2 97'' 4K Smart OLED evo Gallery Edition телевизор

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G2 97'' 4K Smart OLED evo Gallery Edition телевизор

OLED97G2RLA

G2 97'' 4K Smart OLED evo Gallery Edition телевизор

Изображения, представленные в описании продукта ниже, приведены для примера.
Более подробные изображения продукта можно посмотреть в галерее в верхней части страницы.

CES 2022 Innovation Award

CES 2022 Innovation Award

LG C2

Лауреат в категории «Видеодисплей»1

Логотип T3 Awards 2022.

Премия T3 2022

LG G2

G2 — это поразительный OLED-телевизор, который устанавливает новую планку по показателю яркости.

Логотип TechRadar.

TechRadar

LG 65G2

«…поднимает качество изображения OLED на немыслимый ранее уровень.»(04/2022)

Логотип What Hi-Fi?.

What Hi-Fi?

LG 65G2

«G2 — настоящее воплощение красоты.» (04/2022)

Логотип AVForums.

AVForums

LG 65G2

G2 действительно лучший OLED-телевизор от LG на сегодняшний день

Логотип T3.

T3

LG 65G2

«Действительно один из лучших телевизоров на планете.»(03/2022)

Логотип Trusted Reviews.

Trusted Reviews

LG 65G2

Потенциально лучший 4K-телевизор
от любого производителя.

Логотип Red Dot Design.

Премия Red Dot Design

LG 77G2

Логотип iF Design.

Дизайн iF

LG 77G2

Верх превосходства и элегантного дизайна

Технология Brightness Booster Max

Новая эра пикселей

Еще более яркие самоподсвечивающиеся пиксели LG OLED. Brightness Booster Max выходит на новый уровень благодаря интеллектуальному процессору α9 Gen 5, обеспечивая до 30%2 больше яркости. Теперь изображения выглядят более выразительными благодаря превосходной эффективности освещения.

*Изображения экрана являются имитацией.

Интеллектуальный процессор a9 Gen 5

Сочетание красоты и интеллекта

Потрясающая красота и интеллект. Интеллектуальный процессор LG α9 Gen 5, созданный на основе достижений глубинного обучения, улучшает объекты на переднем и заднем плане, придавая им естественную глубину, и делает цвета впечатляюще яркими и четкими.

*Изображения экрана являются имитацией.

Высокая контрастность

 Глубокий черный, яркий свет, яркий свет

Самоподсвечивающиеся пиксели достигают глубочайшего черного цвета, обеспечивая четкую контрастность при любом освещении. Визуальные образы более четкие, поэтому вы можете различить тонкие детали, которые обычно не заметны для глаза.

*Изображения экрана являются имитацией.

Dynamic Tone Mapping Pro

Детали задают тон

Абсолютно новая технология Dynamic Tone Mapping Pro позволяет улучшить качество изображения. Раньше улучшались лишь контуры. Теперь технология фокусируется на 5000 блоках по всему экрану для более яркого HDR до мельчайших деталей.

*Изображения экрана являются имитацией.

Иммерсивный объемный звук

Почуствуйте себя внутри происходящего

Интеллектуальный процессор α9 Gen 5 повышает качество микширования 2-канального звука в виртуальный 7.1.2-канальный звук. Почувствуйте атмосферу и хаос вокруг вас, как будто вы — главный герой фильма.

Женщина сидит на диване и смотрит концерт, вокруг нее пузырьки, изображающие объемный звук

ThinQ AI & webOS

Телевизор, созданный для вас

Не знаете, что посмотреть во время вечера кино? ThinQ предоставляет рекомендации на основе ваших предпочтений. Настройте профили для всех домашних, чтобы быстро вернуться к просмотру любимых сериалов и получать новости мира и спорта.

*Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.
**Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.
***Доступность голосового управления может отличаться в зависимости от страны и продукта.

Gallery Design

Искусство или телевидение? Решать только вам

Новая грань в создании ультратонких дисплеев. LG OLED G2 не только разместится вровень с вашей стеной5,6,7, его безупречный дизайн станет воплощением минимализма. Выключенный телевизор демонстрирует произведения искусства с гиперреалистичной текстурой и цветом.

LG OLED G2 висит на стене в гостиной с растениями, стопкой книг и шкафом в винтажном стиле. LG OLED G2 висит на стене в комнате, оформленной в стиле минимализма, рядом с полкой с монохромным орнаментом. Вид сбоку на ультратонкий край LG OLED G2. LG OLED G2 висит на красочной стене гостиной вместе с диффузором и вазами. Крупный план края ультратонкого LG OLED G2.

*Подставка Gallery поддерживается моделями 65G2 и 55G2.
**Подставка для телевизора не входит в комплект. Поскольку эта модель предназначена для прикрепления к стене, в комплект входит тонкий кронштейн. Подставку для телевизора можно приобрести отдельно.
***Вращающаяся подставка G2 наклоняется на 4 градуса при установке.

Выбор диагоналей

Подберите размер для себя

Независимо от того, нужен ли вам дисплей для игр или домашний кинотеатр, с диагоналями от 55 до 77 дюймов вы найдёте идеальный вариант для себя.

Телевизоры модели LG OLED G2 представлены в различных размерах от 55 до 77 дюймов.

Ощущения как в кинотеатре

Полное погружение в контент

Благодаря Dolby Vision IQ и Dolby Atmos вы ощутите настоящее погружение. Используя интеллектуальный процессор LG α9 Gen 5, Dolby Vision IQ с функцией Precision Detail добавляет необычайную глубину и подчеркивает тонкие текстуры.

A man sits on a couch watching an action movie with a huge bubble around both him and the television depicting movie immersion.

Развлечения

Всё, что вы любите, – в одном месте

Всегда готов к вечеру кино. Потрясающие впечатления от просмотра гарантированы! Можно найти буквально всё на доступных стриминговых сервисах — у вас всегда найдётся, что посмотреть.

Постер "Money Heist" от Netflix, и "See" от Apple TV Plus.

*Контент и доступность приложений могут отличаться в зависимости от страны или региона.
**Для сервисов OTT требуется отдельная подписка.

Гейминг на максимуме

Играйте и побеждайте

Повысьте уровень игры с помощью первых в сегменте телевизоров с поддержкой Dolby Vision Gaming 4K на частоте 120  Гц для более плавных и реалистичных игр. Благодаря времени отклика 1  мс, совместимости с NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium и поддержке VRR даже сверхбыстрые действия выглядят четкими и плавными.

Two people sit on a couch playing a racing game with a controller and LG OLED G2 in a living room.

*VRR является сертифицированной спецификацией HDMI 2.1.

Облачный гейминг

Новая игровая лига

Благодаря плавному подключению GeForce Now вас ждет целое облако игр. Заново откройте для себя любимые игры и найдите новые прямо с экрана телевизора.

In a scene from Cyberpunk 2077 shown on an LG OLED display, the player drives through a neon-lit street on a motorbike.

Eco-friendly LG OLED cardboard packaging depicted around thriving trees and mountains.

Экологичность

Упаковано с заботой о планете

LG OLED изготовлен из композитных материалов, более легких, чем раньше. Упаковка обеспечивает безопасную доставку. Телевизор находится в коробке из перерабатываемого картона, в комплекте находится пакет на биооснове для пульта.

Новый уровень пользовательского опыта с саундбаром LG

AI sound

Дизайн

Пульт ДУ

Насладись лучшим звуком и изображением

Подключите ваш телевизор TV к совместимому саундбару LG. Благодаря режиму TV Sound Mode Share вы сможете наслаждаться оптимизированным для любого жанра эффектом звука вокруг.

Идеальная гармония телевизора и звука.

Саундбары LG созданы специально для вашего телевизора LG. Элегантный дизайн, современные формы, полная совместимость с телевизором — не только отличный звук, но и гармоничное сочетание с интерьером.

Один пульт управления для всех устройств

Забудьте о беспорядке и потерянных пультах благодаря пульту дистанционного управления телевизора LG —он позволяет управлять не только вашим телевизором, но и подключенным саундбаром LG.

*Режим TV Sound Mode Share может зависеть от модели телевизора.
*Версия процессора телевизора с искусственным интеллектом зависит от модели телевизора.
*Управление режимом саундбара может зависеть от модели саундбара.
*Управление режимом саундбара может зависеть от модели саундбара.

Лучший саундбар для вашего телевизора LG OLED

GX

Идеальная совместимость с телевизором LG OLED GX

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1. Награды CES Innovation Awards присуждаются по результатам оценки предоставленных описательных материалов. Ассоциация CTA не проверяла правильность этих материалов и поданных заявок, а также не тестировала победивший продукт.
2. По сравнению с моделями без evo OLED-дисплеев и на основе измерения Full White.
3. Срок гарантии 1 год с момента покупки.
4. В зависимости от условий монтажа кабели могут быть видны.
5. В зависимости от условий монтажа между телевизором и стеной может быть небольшой зазор.
6. Рекомендуется установка с помощью дюбелей. Обратите внимание, что поставляемые крепления не всегда могут подходить. Перед началом установки прочтите все инструкции и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом.
7. Требуется подписка на Netflix.
8. Amazon, Prime Video и другие связанные логотипы являются торговыми марками Amazon.com, Inc. или ее филиалами. Применяется тариф за подписку на Amazon Prime и/или Prime Video. Подробную информацию смотрите на сайте primevideo.com/terms.
9. Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.

Печать

Все характеристики

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Вес упаковки

95.0

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

2155x1225x28.2

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

2155x1628x580

Тумба под ТВ (ШхГ)

1658x580

Вес телевизора без подставки

57.0

Вес телевизора с подставкой

64.0

Крепление VESA (ШхВ)

600x400

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OLED97G2RLA

G2 97'' 4K Smart OLED evo Gallery Edition телевизор