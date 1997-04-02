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G2 97'' 4K Smart OLED evo Gallery Edition телевизор
G2 97'' 4K Smart OLED evo Gallery Edition телевизор
Изображения, представленные в описании продукта ниже, приведены для примера.
Более подробные изображения продукта можно посмотреть в галерее в верхней части страницы.
Премия T3 2022
LG G2
G2 — это поразительный OLED-телевизор, который устанавливает новую планку по показателю яркости.
Верх превосходства и элегантного дизайна
Новая эра пикселей
*Изображения экрана являются имитацией.
Сочетание красоты и интеллекта
*Изображения экрана являются имитацией.
Глубокий черный, яркий свет, яркий свет
*Изображения экрана являются имитацией.
Детали задают тон
*Изображения экрана являются имитацией.
Почуствуйте себя внутри происходящего
Женщина сидит на диване и смотрит концерт, вокруг нее пузырьки, изображающие объемный звук
Телевизор, созданный для вас
*Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.
**Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.
***Доступность голосового управления может отличаться в зависимости от страны и продукта.
Искусство или телевидение? Решать только вам
LG OLED G2 висит на стене в гостиной с растениями, стопкой книг и шкафом в винтажном стиле. LG OLED G2 висит на стене в комнате, оформленной в стиле минимализма, рядом с полкой с монохромным орнаментом. Вид сбоку на ультратонкий край LG OLED G2. LG OLED G2 висит на красочной стене гостиной вместе с диффузором и вазами. Крупный план края ультратонкого LG OLED G2.
*Подставка Gallery поддерживается моделями 65G2 и 55G2.
**Подставка для телевизора не входит в комплект. Поскольку эта модель предназначена для прикрепления к стене, в комплект входит тонкий кронштейн. Подставку для телевизора можно приобрести отдельно.
***Вращающаяся подставка G2 наклоняется на 4 градуса при установке.
Подберите размер для себя
Телевизоры модели LG OLED G2 представлены в различных размерах от 55 до 77 дюймов.
Полное погружение в контент
A man sits on a couch watching an action movie with a huge bubble around both him and the television depicting movie immersion.
Всё, что вы любите, – в одном месте
Постер "Money Heist" от Netflix, и "See" от Apple TV Plus.
*Контент и доступность приложений могут отличаться в зависимости от страны или региона.
**Для сервисов OTT требуется отдельная подписка.
Играйте и побеждайте
Two people sit on a couch playing a racing game with a controller and LG OLED G2 in a living room.
*VRR является сертифицированной спецификацией HDMI 2.1.
Новая игровая лига
In a scene from Cyberpunk 2077 shown on an LG OLED display, the player drives through a neon-lit street on a motorbike.
Новый уровень пользовательского опыта с саундбаром LG
Насладись лучшим звуком и изображением
Идеальная гармония телевизора и звука.
Один пульт управления для всех устройств
*Режим TV Sound Mode Share может зависеть от модели телевизора.
*Версия процессора телевизора с искусственным интеллектом зависит от модели телевизора.
*Управление режимом саундбара может зависеть от модели саундбара.
*Управление режимом саундбара может зависеть от модели саундбара.
Лучший саундбар для вашего телевизора LG OLED
1. Награды CES Innovation Awards присуждаются по результатам оценки предоставленных описательных материалов. Ассоциация CTA не проверяла правильность этих материалов и поданных заявок, а также не тестировала победивший продукт.
2. По сравнению с моделями без evo OLED-дисплеев и на основе измерения Full White.
3. Срок гарантии 1 год с момента покупки.
4. В зависимости от условий монтажа кабели могут быть видны.
5. В зависимости от условий монтажа между телевизором и стеной может быть небольшой зазор.
6. Рекомендуется установка с помощью дюбелей. Обратите внимание, что поставляемые крепления не всегда могут подходить. Перед началом установки прочтите все инструкции и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом.
7. Требуется подписка на Netflix.
8. Amazon, Prime Video и другие связанные логотипы являются торговыми марками Amazon.com, Inc. или ее филиалами. Применяется тариф за подписку на Amazon Prime и/или Prime Video. Подробную информацию смотрите на сайте primevideo.com/terms.
9. Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.
Все характеристики
-
Вес упаковки
-
95.0
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
-
2155x1225x28.2
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
-
2155x1628x580
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
-
1658x580
-
Вес телевизора без подставки
-
57.0
-
Вес телевизора с подставкой
-
64.0
-
Крепление VESA (ШхВ)
-
600x400
-
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OLED97G2RLA
G2 97'' 4K Smart OLED evo Gallery Edition телевизор