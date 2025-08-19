About Cookies on This Site

55 дюймовый телевизор Smart TV LG OLED AI B5 4K 2025 года + Саундбар LG SC9S

OLED55B5RLA.SC9S
Bundle image

Основные характеристики

  • Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря процессору alpha 8 AI Processor Gen2
  • Настоящий черный цвет в каждом пикселе обеспечивает потрясающий контраст, глубину и детализацию
  • 100% точность цветопередачи для реалистичных и натуральных цветов. 100% цветовой объем для более насыщенных оттенков
  • Кронштейн WOW для телевизора LG OLED серии C
  • Функция WOW Orchestra
  • Интерфейс WOW Interface
Передний вид телевизора Smart TV LG OLED AI B5 4K. На экране показаны эмблема «12 лет №1 в мире среди OLED» и логотип LG OLED AI 2025.

OLED55B5RLA

55 дюймовый телевизор Smart TV LG OLED AI B5 4K 2025 года

SC9S

Саундбар LG SC9S
Характеристики

Изображение (Дисплей) - Тип дисплея

4K OLED

Изображение (Дисплей) - Частота обновления

120Гц

Изображение (Дисплей) - Широкая цветовая гамма

OLED Цвет

Изображение (Обработка) - Процессор

Интеллектуальный процессор α8 4K Gen2

Изображение (Обработка) - HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Игры - Совместимость с G-Sync (Nvidia)

Да

Игры - Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Аудио - Dolby Atmos

Да

Габариты и Вес - Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1228 x 708 x 45.9

Габариты и Вес - Вес телевизора без подставки

14.3

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Кабель питания

Да (Прикрепленный к)

Пульт

Пульт Magic Remote (MR25)

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

α8 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)

AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

Да

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)

Аудио выход

20Вт

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да (авто настройка громкости)

Dolby Atmos

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Направление динамика

Вниз

Акустическая система

2.0 Канал

Поддержка WiSA

Да (увеличение до 2.1 канала)

WOW-оркестр

Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

Аналоговый ТВ-прием

Да

Диджитал ТВ-прием

DVB-T2/T (наземное вещание), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.3)

CI-слот

1шт

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 3)

HDMI-вход

4 шт.: поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 порта)

RF вход (антенна/кабель)

2шт

Simplink (HDMI CEC)

Да

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

USB-вход

2шт (v 2.0)

Wi-Fi

Да (Wi-Fi 6)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1360 x 810 x 172

Вес упаковки

19.5

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1228 x 708 x 45.9

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1228 x 772 x 235

Тумба под ТВ (ШхГ)

1057 x 235

Вес телевизора без подставки

14.3

Вес телевизора с подставкой

14.5

Крепление VESA (ШхВ)

300 x 200

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)

Да

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Совместимость с G-Sync (Nvidia)

Да

Режим HGIG

Да

Время отклика

< 0,1 мс

VRR (Переменная частота обновления)

Да (до 120Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K OLED

Частота обновления

120Гц

Широкая цветовая гамма

OLED Цвет

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

Да (SDR/HDR)

AI Изображение Pro

Да

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

Интеллектуальное масштабирование α8 4K

Авто калибровка

Да

Технология затемнения

Самосветящиеся пиксели

Динамическое отображение тонов

Да (Динамическое отображение тонов Pro)

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision / HDR10 / HLG

HFR (Высокая частота кадров)

4K 120 кадров в секунду (HDMI)

Motion (Технология обработки движений)

OLED Motion

Режим изображения

10 режима

Процессор

Интеллектуальный процессор α8 4K Gen2

QMS (Быстрое переключение мультимедиа)

Да

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Источник питания ( напряжение, Гц)

Переменного тока 100~240В 50-60Гц

Энергопотребление в режиме ожидания

Менее 0.5Вт

SMART TV

AI Чатбот

Да

Всегда готов

Да

Веб-браузер

Да

Google Cast

Да

Google Home / Hub

Да

Home Hub

Да

Интеллектуальное распознавание голоса

Да

LG Каналы

Да

Пульт Magic Remote

В комплекте

Мультипросмотр

Да

Операционная система (ОС)

webOS 25

Приложение для удаленного управления смартфоном

Да (LG ThinQ)

Совместимость с USB-камерой

Да

Voice ID

Да (за исключением России)

Работает с Apple AirPlay 2

Да

Работает с Apple Home

Да

Характеристики

Общие сведения - Количество каналов

3.1.3

Общие сведения - Выходная мощность

400 W

Аудиоформат - Dolby Atmos

Да

Аудиоформат - DTS:X

Да

Размеры (ШхВхГ) - Главный

975 x 63 x 125 mm

Размеры (ШхВхГ) - Сабвуфер

221 x 390 x 313 mm

АКСЕССУАР

Кабель HDMI

Да

Дистанционное управление

Да

Гарантийный талон

Да

WOW-кронштейн

Да

АУДИОФОРМАТ

AAC

Да

AAC+

Да

Dolby Atmos

Да

Dolby Digital

Да

DTS Digital Surround

Да

DTS:X

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

Bluetooth кодек - SBC/AAC

Да

Версия Bluetooth

5.0

HDMI вход

1

HDMI выход

1

Оптический

1

Беспроводной тыловой готов

Да

Wi-Fi

Да

USB

1

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон - Android/iOS

Да

Настройка звука под комнату (AI Room Calibration Pro), приложение

Да

Управление саундбаром

Да

TV Sound Mode Share

Да

WOW Interface

Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Главный

975 x 63 x 125 mm

Сабвуфер

221 x 390 x 313 mm

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

3.1.3

Количество динамиков

9 EA

Выходная мощность

400 W

ПОДДЕРЖКА HDMI

Реверсивный звуковой канал ARC

Да

120 Гц

Да

Реверсивный звуковой канал e-ARC

Да

CEC (Simplink)

Да

Dolby Vision

Да

HDR10

Да

Pass-through

Да

Pass-through (4K)

Да

VRR / ALLM

Да

HI-RESOLUTION AUDIO

Выборка

24 бит/ 96 кГц

Повышающий бит / Повышающая дискретизация

24 бит/ 96 кГц

МОЩНОСТЬ

Энергопотребление (основное устройство)

37 W

Энергопотребление (сабвуфер)

38 W

Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)

0.5 W ↓

ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ

Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)

Да

Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +

Да

Кино

Да

Clear Voice Pro

Да

Игра

Да

Музыка

Да

Спорт

Да

Стандарт

Да

WOW Orchestra

Да

ВЕС

Вес брутто

22.7 kg

Главный

4.1 kg

Сабвуфер

7.8 kg

