Телевизор LG OLED 55’ 4K, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos

Поскольку LG OLED — это первые телевизоры с поддержкой NVIDIA G-SYNC-совместимых видеокарт в индустрии, это лучший выбор для вашей игровой системы. Все игры вашего настольного ПК будут четче и плавнее, а задержек, лагов и мерцания станет меньше. Будьте всегда победителем с этим лучшим телевизором для игр