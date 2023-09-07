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Телевизор LG,OLED 65", 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

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Телевизор LG,OLED 65", 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

OLED65C9PLA

Телевизор LG,OLED 65", 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

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Телевизоры LG OLED и Nanocell поставляются вместе с пультом LG Magic Remote, который позволяет легко и изящно управлять телевизором движениями руки и голосом.

Реалистичные ощущения с искусственным интеллектом

Умный процессор Альфа 9 2-го поколения, дополненный алгоритмом глубинного обучения AI (Искусственного Интелллекта ), оптимизирует скорость своей работы и графику, возвещая о начале новой эры технологий невероятной детализации изображения и адаптивного звучания для полного погружения в виртуальную реальность.
Реалистичные ощущения с искусственным интеллектом Узнать больше

Жизнь удивительна с новыми умными технологиями

Телевизор LG с AI ( Искусственным Интеллектом ) расширит Ваши представления об искусственном интеллекте. Испытайте на себе чудесные возможности искусственного интеллекта телевизора LG.
Жизнь удивительна с новыми умными технологиями<br> Узнать больше

*LG ThinQ AI запускается нажатием кнопки "Microphone Button".

Идеальный черный
Вдыхает жизнь в картинку

Идеальный черный с поразительным контрастом делает цвета еще более насыщенными, а изображение — более глубоким.

Самый важный цвет — черный

OLED телевизор LG обеспечивает идеально черный цвет с более чем 8 миллионами самосветящихся пикселей, которые могут индивидуально управлять собственной яркостью. Он раскрывает богатство цвета в спектре, выявляет скрытые детали.

Голливудские режиссеры оценили достоинства идеального черного

«Идеальный черный цвет теперь дает Вам портал в этот мир, а не демонстрацию его».
Ознакомьтесь с отзывом об использовании OLED-телевизора LG от Роба Легато — известного режиссера визуальных эффектов.

Домашний кинотеатр
Dolby Vision и Atmos

Технология Dolby превращает Ваш дом в зал
кинотеатра с изображением и звуком кинематографического качества в формате HDR.

Dolby Vision и Atmos — это всемирно известные технологии обработки видео- и аудиоконтента. Они создают кинематографический эффект без потери качества за счет оптимизации изображения и звука.

* Dolby Vision является товарным знаком компании Dolby Laboratories. Dolby Atmos и логотип с двойной буквой D являются зарегистрированными товарными знаками компании Dolby Laboratories.

Замысел режиссера в 4K с технологией Cinema HDR

Технология LG 4K Cinema HDR с поддержкой большинства форматов HDR в точности передает замысел режиссера. Окунитесь в изображение кинематографического качества большинства форматов HDR, включая Advanced HDR от Technicolor и HDR10 Pro

Источник вдохновения для режиссеров Голливуда

«Я вижу все эти детали в яркости, которых нет ни в одном другом формате».
Послушаем, что говорит режиссер фильма «Дэдпул» Тим Миллер о качестве HDR в OLED-телевизорах LG.

Экспертный режим Technicolor — голливудский специалист по цвету у вас дома

В результате совместной работы специалистов компаний LG и Technicolor появилось изображение, которое выглядит таким же реалистичным, каким оно изначально было задумано его создателями. С экспертным режимом Technicolor OLED-телевизоры LG были оптимизированы таким образом, чтобы отображать видеоконтент в соответствии с требованиями режиссеров
ведущих в киноиндустрии площадок Technicolor.

* HDR10 Pro и HLG Pro — это запатентованные решения от компании LG для динамической покадровой обработки HDR-сигнала благодаря улучшенному динамическому сопоставлению оттенков.

Минималистичный дизайн для любого интерьера

Изящный и утонченный дизайн телевизора органично сочетается с обстановкой Вашего дома. OLED-телевизор LG станет финальным штрихом вашего неповторимого и тщательно продуманного интерьера.

Избавляет от путаницы проводов

Кабельный органайзер хранит все соединения аккуратно уложенными, благодаря чему Ваша комната всегда остается убранной, а провода спрятаны от глаз.

Добавьте в Вашу жизнь красок
с режимом галереи

Режим галереи демонстрирует потрясающие пейзажи из разных уголков планеты, обновляемые каждый сезон порталом о путешествиях TripAdvisor.

* Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.

Новый уровень реалистичности с OLED Black

Испытайте на себе поразительное погружение в игру с детализацией темных участков. Игровой процесс в формате 4K HDR обеспечивает еще более сочные цвета, даже при просмотре с широкого угла обзора. Виртуальный объемный звук в формате 5.1 создает атмосферу театрального представления и полностью погружает вас в игру.

Быстрый отклик, плавные движения

Дополните ваш игровой процесс новейшими функциями. Время отклика 1 мс и минимальная задержка ввода обеспечивают более плавное движение в реальном времени. Функции VRR и ALLM с поддержкой HDMI 2.1 гарантируют наивысшие параметры графики с минимальным зависанием на самых высоких скоростях.

* Время отклика 1 мс основано на замерах GtoG, что означает «серый к серому».
* VRR (вариабельная частота обновления), ALLM (автоматический режим низкого значения задержки)
* Данные по задержке ввода основаны на собственных стандартах испытаний и могут отличаться в зависимости от условий измерения или особых характеристик устройства.

LG OLED TV. Экран, сертифицированный TÜV Rheinland

Телевизоры LG OLED излучают 29% голубого света*, что существенно ниже минимального стандартного значения в 50%, необходимого для комфорта ваших глаз. Поэтому вы можете играть часами напролёт или смотреть телевизор, не переживая за свои глаза или здоровье глаз членов вашей семьи.

* По результатам теста, проведенного с OLED-панелью экрана LG с диагональю 77".

Печать

Все характеристики

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Линейка

OLED

Размер экрана (дюймы)

65

Smart TV

webOS Smart TV

Тип HDR

4K Cinema HDR

Угол обзора

Идеальный угол обзора

Звуковая система

Dolby Surround / OLED Surround

Система динамиков

2.2

Пульт Magic Remote в комплекте

Управление подсветкой

Самоподсвечивающиеся пиксели

Поддержка Dolby Atmos®

МАТРИЦА

Тип дисплея

OLED

Разрешение экрана

3840 × 2160

Размер экрана (дюймы)

65

Угол обзора

Идеальный угол обзора

ВИДЕО

Процессор

Процессор α9

Тип HDR

4K Cinema HDR

УЛЬТРА Яркость

Pro

Dolby Vision (Антенна / HDMI / CP / USB)

— / ● / ● / ● (4K/2K)

HDR10 Pro (Антенна / HDMI / CP / USB)

● / ● / ● / ● (4K/2K)

HLG (Антенна / HDMI / CP / USB)

● / ● / ● / ● (4K/2K)

Улучшенный HDR от Technicolor

Эффект HDR

● (4K/2K)

4K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB)

— / ●* / — / ● * 4K HFR через HDMI будет обновлено

2K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB)

— / ● / — / ●

Процессор обработки изображений

Интеллектуальный процессор α9 II поколения

Цветобустер

Advanced Color Enhancer

Цветокорректор

True Color Accuracy Pro

Масштабирование разрешения

4K

Подавление шума

Четырехступенчатое

Цветовой диапазон (Wide Color Gamut)

Perfect Color

Палитра с миллиардом оттенков (10 битный цвет)

Черный цвет

Бесконечная контрастность

Возможность управления подсветкой

Самоподсвечивающиеся пиксели

Режимы изображения

● 10 режимов (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, Technicolor Expert, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))

Режим Technicolor Exper

Улучшение глубины фона / объектов

● / ●

Глубокое обучение ИИ Изображения (Deep Learning AI Picture)

ИИ Яркость (AI Brightness)

Алгоритм тонального отображения

HDR Dynamic Tone Mapping Pro

Motion Pro

OLED Motion

HEVC (Видео декодер)

4K@120P, 10bit

VP9 (Видео декодер)

4K@60P, 10bit

Технологии улучшения время отклика в играх (VRR/ALLM)

● / ●

АУДИО

Выходная мощность

40 Вт (Сабвуфер : 20 Вт, 10 Вт на канал)

Система динамиков

2.2

Сабвуфер

2 по 10 Вт

Направленность динамиков

Вперед (на подставке) Вниз (без подставки)

Одновременный Аудио выход (на динамики TB и Оптический выход / Выход для наушников)

Поддержка Dolby Atmos®

DTS Декодер

ИИ Звук (AI Sound)

Настройка звука одним касанием (One Touch Sound Tuning)

Звуковая система

Dolby Surround / OLED Surround

Алгоритм обработки голоса (Clear Voice)

Clear Voice III

Технология WiSA Speakers

LG Sound Sync / Bluetooth

Авто оповещение (легкое подключение по Bluetooth)

Потоковая передача музыки с мобильного устройства на ТВ (Android/iOS)

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X (см. инструкцию)

AI ФУНКЦИИ

Технология LG ThinQ

Интеллектуальное распознавание голоса

Технология речевого ввода текста (Speech to Text)

Голосовой поиск LG

Технология AI UX

Технология AI Home

Технология AI Recommendation

Интеллектуальная правка

Домашняя панель инструментов (Home Dashboard)

Авто определение устройств

Технология Apple HomePod

Технология Mobile Connectivity

Технология Screen Share

Работа с приложением LG TV Plus

Работа с приложением Smart ThinQ

Работа с приложением Apple AirPlay 2

SMART TV

Операционная Система

webOS Smart TV

Количество ядер

4

Пульт Magic Remote

В комплекте

Функция «Универсальный Пульт»

Функция «Быстрый доступ» (Quick Access)

Функция Виртуальная реальность (360 VR)

Функция Magic Link

Аудиогид (преобразование текста в речь)

Галерея

Магазин контента и приложений LG

Функция «Мульти-окно» (Multi-view)

DIAL

Браузер

Музыкальный проигрыватель

LG каналы Плюс

● (только Россия)

SMART ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Mobile TV

Поддержка Wi-Fi TV

Поддержка Bluetooth Low Energy

Сетевой Файловый Браузер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Родительский режим

Режим Гостиница

Автокалибровка

Языковая поддержка / OSD Language

6 языков

СИСТЕМЫ ВЕЩАНИЯ

Прием цифрового ТВ (Наземная, Кабельная, Спутниковая)

DVBT2/C/S2

Эфирное ТВ

DVBT2/T

Кабельное ТВ

DVBC

Спутниковое ТВ

DVBS2/S

Приём аналогового сигнала

Передача данных (зависит от страны)

HbbTV (Россия)

CI+

CI+ 1.4

Телетекст, количество страниц

2000

Телетекст, способ навигации

Flof

Субтитры

Аудио описание (AD)

Электронная телепрограмма (EPG)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

HDMI

1 (Сзади) / 3 (Сбоку) v2.1

Simplink (HDMI CEC)

Обратный звуковой канал (ARC)

eARC (HDMI 2)

USB

2 (Сзади) / 1 (Сбоку)

LAN

● (Сзади)

Слот CI

● (Сбоку)

Вход для антенны (RF)

2 (Сзади, RF/Sat)

Оптический Аудио выход

● (Сзади)

Выход для наушников / Линейный выход

● (Сзади)

Wi-Fi

● (802.11ac)

Bluetooth

● (V5.0)

МОЩНОСТЬ

Источник питания (В/Гц)

100 - 240/50 - 60

Потребление в режиме ожидания (Вт)

< 0.5

Функция энергосбережения

Датчик освещенности

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

MR19

Батарейки

● (AA x 2 шт)

Кабель питания

● (Присоединен к ТВ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

РАЗРЕШЕНИЕ

4K UHD

ОСОБЕННОСТИ

ThinQ AI

OLED motion

Большие ТВ

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OLED65C9PLA

Телевизор LG,OLED 65", 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

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