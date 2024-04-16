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77-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED AI B5 4K 2025 года + Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками
77-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED AI B5 4K 2025 года + Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками
Основные характеристики
- Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря процессору alpha 8 AI Processor Gen2
- Настоящий черный цвет в каждом пикселе обеспечивает потрясающий контраст, глубину и детализацию
- 100% точность цветопередачи для реалистичных и натуральных цветов. 100% цветовой объем для более насыщенных оттенков
- Невероятная звуковая панель Soundbar, предназначенная для усиления звука телевизоров LG TV
- Поистине захватывающий звук благодаря Dolby Atmos и тройным восходящим динамикам
- Восхитительные звуковые характеристики благодаря функции AI Room Calibration
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CES Innovation Awards - 2025 Honoree
Программа webOS Re:New Program
* Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.
* Omdia. 12 лет подряд занимает первое место по количеству проданных единиц в период с 2013 по 2024 год. Этот результат не является одобрением компании LGE или ее изделий. Узнать больше можно по адресу https://www.omdia.com/.
Умный и быстрый ИИ-процессор alpha 8 Gen2, созданный на основе десятилетия инноваций
Искусственный интеллект нашего процессора способен распознавать контент по жанру. Он автоматически настраивает оптимальное качество изображения, обеспечивая лучшую глубину и детализацию.
* По сравнению с ИИ-процессором alpha 7 Gen8 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.
Откройте для себя Идеальный черный OLED только на LG OLED
Технология «Идеальный черный» даже в ярком или темном пространстве
Технология «Идеальный черный» соответствует требованиям UL и обеспечивает настоящий черный цвет, повышая яркость и контрастность, независимо от яркости или темноты фона.
* Дисплей LG OLED соответствует требованиям UL для идеального черного, который измеряет отражение кольцевой подсветки 11,5 по методу IDMS на основе стандартных световых условий в помещении (200 Лк - 500 Лк).
* Фактические характеристики могут варьироваться в зависимости от рассеянного освещения и среды просмотра.
Идеальный цвет
Сертифицированная 100%-ная точность цветопередачи и объем. Наслаждайтесь яркими красочными цветами на безбликовом экране даже при ярком солнце и в темноте.
* «100%-ная точность цветопередачи и объем для DCI-P3» применимы к телевизорам OLED TV 2025 г. выпуска.
* Дисплей LG OLED был проверен UL на идеальный цвет в соответствии со стандартами отражения кольцевого света IDMS 11.5.
* 100% цветовой объем означает, что качество изображения равно или больше цветового объема по стандарту DCI-P3, что было независимо подтверждено Intertek.
* Дисплей LG OLED сертифицирован компанией Intertek на предмет 100% точности цветопередачи, измеренной по стандарту CIE DE2000 с использованием 125 цветовых шаблонов.
Изображения, используемые в обзоре изделия ниже, приведены в ознакомительных целях. Обратитесь к галерее изображений в верхней части страницы, чтобы получить точное представление.
Потрясающие звуковые ландшафты
*Имитация изображений.
Ощутите реализм звуковой панорамы
Звуковые ландшафты помещают вас в эпицентр
Центральный восходящий канал создает более реалистичный звук, делая голоса более четкими, а действия на экране идеально синхронизированными с аудио — без задержек и прерываний.
* Вышесказанное подтверждается исследованием собственных стандартов.
**Имитация изображений.
Саундбары LG дополняют телевизоры LG TV
Технология Dolby Atmos
С Dolby Atmos вечер просмотра кино проходит как в кинотеатре
Откройте для себя идеальные возможности Dolby с помощью Dolby Vision и Dolby Atmos в саундбарах LG для телевизоров LG TV.
На телевизоре LG OLED TV и звуковой панели LG Soundbar в современной городской квартире в боковом ракурсе воспроизводится фильм. Белые шарики, изображающие звуковые волны, проецируются вверх и вниз от звуковой панели Soundbar и телевизора, создавая звуковой купол в пространстве. Логотип Dolby Atmos Логотип DTS X
* Dolby и Dolby Vision являются зарегистрированными торговыми марками Dolby Laboratories Licensing Corporation.
** Символ Double-D является торговой маркой Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Имитация изображений.
-
77-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED AI B5 4K 2025 года
-
Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками
Характеристики
-
Тип дисплея
-
4K OLED
-
Частота обновления
-
120Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
OLED Цвет
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α8 4K Gen2
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
Совместимость с G-Sync (Nvidia)
-
Да
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
-
Да
-
Dolby Atmos
-
Да
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
-
1719 x 989 x 50.9
-
Вес телевизора без подставки
-
22.9
Все характеристики
ДОСТУПНОСТЬ
-
Оттенки серого
-
Да
-
Высокая контрастность
-
Да
-
Инвертировать цвета
-
Да
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
-
Кабель питания
-
Да (Прикрепленный к)
-
Пульт
-
Пульт Magic Remote (MR25)
АУДИО
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
-
α8 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)
-
AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
Аудио кодек
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)
-
Аудио выход
-
20Вт
-
Bluetooth Surround Ready
-
Да (2-стороннее воспроизведение)
-
Чистый голос Pro
-
Да (авто настройка громкости)
-
Dolby Atmos
-
Да
-
LG Синхронизация звука
-
Да
-
Одновременный вывод звука
-
Да
-
Звуковой режим
-
Да
-
Направление динамика
-
Вниз
-
Акустическая система
-
2.0 Канал
-
Поддержка WiSA
-
Да (увеличение до 2.1 канала)
-
WOW-оркестр
-
Да
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
-
Аналоговый ТВ-прием
-
Да
-
Диджитал ТВ-прием
-
DVB-T2/T (наземное вещание), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
-
Поддержка Bluetooth
-
Да (v 5.3)
-
CI-слот
-
1шт
-
Ethernet- вход
-
1шт
-
HDMI Обратный звуковой канал
-
eARC (HDMI 3)
-
HDMI-вход
-
4 шт.: поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 порта)
-
RF вход (антенна/кабель)
-
2шт
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Да
-
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
-
1шт
-
USB-вход
-
2шт (v 2.0)
-
Wi-Fi
-
Да (Wi-Fi 6)
ГАБАРИТЫ И ВЕС
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
-
1839 x 1130 x 200
-
Вес упаковки
-
33.5
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
-
1719 x 989 x 50.9
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
-
1719 x 1057 x 319
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
-
1403 x 319
-
Вес телевизора без подставки
-
22.9
-
Вес телевизора с подставкой
-
23.5
-
Крепление VESA (ШхВ)
-
300 x 200
ИГРЫ
-
Оптимизатор игр
-
Да (Игровая панель)
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
-
Да
-
Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)
-
Да
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
-
Да
-
Совместимость с G-Sync (Nvidia)
-
Да
-
Режим HGIG
-
Да
-
Время отклика
-
< 0,1 мс
-
VRR (Переменная частота обновления)
-
Да (до 120Гц)
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)
-
Разрешение экрана
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
-
4K OLED
-
Частота обновления
-
120Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
OLED Цвет
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)
-
Да (SDR/HDR)
-
AI Изображение Pro
-
Да
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
-
Интеллектуальное масштабирование α8 4K
-
Авто калибровка
-
Да
-
Технология затемнения
-
Самосветящиеся пиксели
-
Динамическое отображение тонов
-
Да (Динамическое отображение тонов Pro)
-
FILMMAKER MODE ™
-
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
HFR (Высокая частота кадров)
-
4K 120 кадров в секунду (HDMI)
-
Motion (Технология обработки движений)
-
OLED Motion
-
Режим изображения
-
10 режима
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α8 4K Gen2
-
QMS (Быстрое переключение мультимедиа)
-
Да
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
-
Источник питания ( напряжение, Гц)
-
Переменного тока 100~240В 50-60Гц
-
Энергопотребление в режиме ожидания
-
Менее 0.5Вт
SMART TV
-
AI Чатбот
-
Да
-
Всегда готов
-
Да
-
Веб-браузер
-
Да
-
Google Cast
-
Да
-
Google Home / Hub
-
Да
-
Home Hub
-
Да
-
Интеллектуальное распознавание голоса
-
Да
-
LG Каналы
-
Да
-
Пульт Magic Remote
-
В комплекте
-
Мультипросмотр
-
Да
-
Операционная система (ОС)
-
webOS 25
-
Приложение для удаленного управления смартфоном
-
Да (LG ThinQ)
-
Совместимость с USB-камерой
-
Да
-
Voice ID
-
Да (за исключением России)
-
Работает с Apple AirPlay 2
-
Да
-
Работает с Apple Home
-
Да
Характеристики
-
Dolby Atmos
-
Да
-
DTS:X
-
Да
-
Главный
-
1000 x 63 x 135 mm
-
Тыловой динамик
-
100.0 x 176.5 x 120.0 mm
-
Сабвуфер
-
201.7 x 407 x 403 mm
Все характеристики
АКСЕССУАР
-
Кабель HDMI
-
Да
-
Дистанционное управление
-
Да
-
Кронштейн для настенного монтажа
-
Да
-
Гарантийный талон
-
Да
АУДИОФОРМАТ
-
AAC
-
Да
-
AAC+
-
Да
-
Dolby Atmos
-
Да
-
Dolby Digital
-
Да
-
DTS Digital Surround
-
Да
-
DTS:X
-
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
-
Bluetooth кодек - SBC/AAC
-
Да
-
HDMI вход
-
1
-
HDMI выход
-
1
-
Оптический
-
1
-
USB
-
1
-
Беспроводной тыловой готов
-
Да
-
Wi-Fi
-
Да
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА
-
Управление через смартфон - Android/iOS
-
Да
-
Настройка звука под комнату (AI Room Calibration Pro), приложение
-
Да
-
Управление саундбаром
-
Да
-
TV Sound Mode Share
-
Да
-
WOW Interface
-
Да
-
WOW Orchestra
-
Да
РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)
-
Главный
-
1000 x 63 x 135 mm
-
Тыловой динамик
-
100.0 x 176.5 x 120.0 mm
-
Сабвуфер
-
201.7 x 407 x 403 mm
ПОДДЕРЖКА HDMI
-
Реверсивный звуковой канал ARC
-
Да
-
120 Гц
-
Да
-
Реверсивный звуковой канал e-ARC
-
Да
-
CEC (Simplink)
-
Да
-
Dolby Vision
-
Да
-
HDR10
-
Да
-
Pass-through
-
Да
-
Pass-through (4K)
-
Да
-
VRR / ALLM
-
Да
HI-RESOLUTION AUDIO
-
Выборка
-
24 бит/ 96 кГц
-
Повышающий бит / Повышающая дискретизация
-
24 бит/ 96 кГц
ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ
-
Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)
-
Да
-
Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +
-
Да
-
Кино
-
Да
-
Clear Voice Pro
-
Да
-
Игра
-
Да
-
Музыка
-
Да
-
Спорт
-
Да
-
Стандарт
-
Да
ВЕС
-
Вес брутто
-
22.6 kg
-
Главный
-
4.3 kg
-
Тыловой динамик (2 шт)
-
2.34 kg
-
Сабвуфер
-
10.0 kg
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