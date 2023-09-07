LG Smart OLED-телевизор Z1, 77 дюймов, 4K

Оптимизатор игр обеспечивает возможность выбора наилучших настроек для разных игровых жанров, включая FPS, RPG и RTS. Вы можете удобно настраивать все параметры изображения и звука в одном месте. Вы можете переключаться между технологиями VRR, NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync™. Новая панель управления для игр представляет собой упрощенное меню, которое позволяет быстро посмотреть или изменить некоторые параметры игр непосредственно во время игры. Если панель управления открыта, вы можете вернуться в оптимизатор, чтобы посмотреть другие параметры или изменить цвет всплывающего игрового окна.

