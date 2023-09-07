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LG Z1 88 inch 4K Smart OLED TV

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LG Z1 88 inch 4K Smart OLED TV

OLED88Z19LA

LG Z1 88 inch 4K Smart OLED TV

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front view

Изображения, показанные в описании продукта ниже, используются только в целях презентации продукта. Более подробные изображения продукта можно посмотреть в галерее в верхней части страницы.

CES 2021 Innovation Award

На OLED-телевизоры LG модели 77/65/55 Z1 помещен логотип призера выставки CES 2021 Innovation (HONOREE) в категории экодизайна и экологически безопасных технологий.

LG OLED 88Z1

Экодизайн и экологически безопасные технологии

* На основе материалов, представленных компанией LG и не подтвержденных или протестированных CTA.

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ МИР ЯРЧЕ с помощью САМОПОДСВЕЧИВАЮЩИХСЯ ПИКСЕЛЕЙ

LG OLED TV — это радость каждый день. Технология самоподсвечивающихся пикселей обеспечивает непревзойденное качество изображения и множество возможностей для дизайна: новейшие передовые технологии шагнули до уровня чуда. Именно это нравится нам в наших телевизорах.

Не все телевизоры с 8К обеспечивают нужно качество изображения.

Единственный способ увидеть настоящее качество 8К — это OLED-телевизор LG с 33 миллионами самоподсвечивающихся пикселей. Для обеспечения непревзойденного уровня глубины и детализации, бесконечного контраста и идеального черного используется индивидуальное управление каждым пикселем. OLED-телевизоры LG задают новый стандарт для настоящего 8K — LED-телевизоры, которые заявляются как соответствующие 8K, не могут обеспечить этот уровень реализма.

*Изображения экрана являются имитацией.

** Расчет осуществлен по принципу умножения разрешения 8K (7680 x 4320)

В чем отличие OLED от других технологий?

Ответ — самоподсвечивающиеся пиксели. Технология самоподсвечивающегося дисплея имеет огромное значение для качества изображения. В отличие от LED-телевизоров, которые ограничены технологией подсветки, OLED-телевизоры LG обладают исключительным реализмом и уникальным дизайном.

*Изображения экрана являются имитацией.

САМОПОДСВЕЧИВАЮЩИЕСЯ ПИКСЕЛИ.
100 миллионов причин полюбить OLED.

OLED обеспечивает гораздо более высокое качество изображения, чем LED. Все это благодаря тому, что в OLED используются миллионы самоподсвечивающихся пикселей, способных воспроизводить идеальный черный и обеспечивать точную цветопередачу. Результат: потрясающие впечатления от просмотра.
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Сравнение сцены верховой езды на LED с низкой контрастностью и на OLED с бесконечной контрастностью (просмотр видео)
Бесконечная контрастность

Технология OLED значительно превосходит LED.

Если говорить просто, в OLED используются миллионы самоподсвечивающихся пикселей, которые могут включаться и выключаться для достижения идеального черного и бесконечной контрастности. Черный цвет в OLED гораздо глубже, чем у мини-LED и LED. Поэтому, независимо от того, сколько тысяч подсветок в них используется, LED-телевизоры остаются в тени OLED.
100% точность цветопередачи

OLED обеспечивает непревзойденную точность цветов.

Мировое испытательное агентство Intertek подтвердило, что OLED-дисплеи LG имеют 100% точность цветопередачи. Это означает, что цвета, которые вы видите на экране, точно соответствуют цветам исходного изображения. Таким образом, все, что вы видите, выглядит именно так, как было задумано автором.

*Точность цветопередачи определяет, соответствует ли точность цветов Дельта E≦2 для 125 образцов цвета.

**83-дюймовая OLED-панель LG будет сертифицирована в первой половине 2021 года.

100% цветовой объем

Великолепная цветопередача.

LG OLED достигают полного цветового объема благодаря превосходной технологии цветопередачи телевизоров LG. Благодаря 100% цветовому объему LG OLED может отображать 100% спектра DCI-P3 в трехмерном цветовом пространстве, которое охватывает полный диапазон яркости телевизора. Это означает, что цвета остаются яркими и реалистичными с полной насыщенностью независимо от того, насколько ярким или темным является дисплей.
Логотип 100% цветового объема, сертифицированный Intertek. График сравнения 70% цветового объема и 100% цветового объема.

*Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен CGV цветового пространства DCI-P3 или превышает его, что подтверждено независимой компанией Intertek.

**70% цветовой объем относится к UHD-телевизорам LG.

***Изображения смоделированы для лучшего понимания функций.

OLED для просмотра фильмов.
И приз за лучшее качество изображения получает…

Невероятно четкое изображение телевизора LG OLED TV достойно наград. Благодаря идеальному черному цвету и 100 % цветопередаче фильмы выглядят так, как они были задуманы автором.

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*Требуется подписка Disney+

Развлечения

Место для просмотра любимого контента.

Доступ к Apple TV, Netflix и LG Channels. Выбирайте новинки кино, телешоу, документальные фильмы и спортивные трансляции — все в одном месте.

*Требуется подписка на Netflix.

**Apple, логотип Apple и Apple TV являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.

***Требуется подписка на Apple TV+.

****Список поддерживаемых сервисов зависит от страны.

Dolby Vision IQ и Dolby Atmos

Совершенно новые впечатления от просмотра телевизора.

Dolby Vision IQ интеллектуально регулирует настройки изображения в зависимости от жанра контента и окружающей обстановки, а Dolby Atmos обеспечивает многомерный объемный звук — это потрясающая комбинация, обеспечивающая великолепные кинематографические результаты.

*Изображения экрана являются имитацией.

РЕЖИССЕРСКИЙ РЕЖИМ™

Мы воплотили в жизнь режиссерское видение.

РЕЖИССЕРСКИЙ РЕЖИМ™ отключает сглаживание движения, сохраняя при этом исходное соотношение сторон, цветопередачу и частоту кадров. Этот режим позволяет точно передать оригинальное видение режиссера, поэтому вы видите фильм именно таким, каким он был задуман.
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HDR 10 Pro

Весь спектр впечатлений.

Разработанная компанией LG технология расширения динамического диапазона HDR 10 Pro регулирует яркость, улучшает цветопередачу и раскрывает все мельчайшие детали, придавая реалистичную четкость любым изображениям и улучшая обычный HDR-контент. Теперь все ваши любимые фильмы и сериалы будут более яркими и потрясающими.

OLED для игр.
Победа в любой игре.

С телевизорами LG OLED TV вы всегда будете впереди всех благодаря быстрому отклику, новейшим игровым функциям и дисплею с частотой 120 Гц, обеспечивающему плавность движения во время игры. Это идеальный телевизор для игр.

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Партнерство с лидерами игровой индустрии

Непобедимое сочетание.

LG сотрудничает с ведущими компаниями, обеспечивая наилучшие возможности для видеоигр. Партнерство с NVIDIA и AMD делает телевизор LG OLED единственным телевизором с сертификацией G-SYNC и AMD FreeSync™ Premium. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с AMD FreeSync. Мы объединили свои усилия с Xbox, чтобы полностью раскрыть потенциал игр нового поколения и стать официальным партнером консоли Xbox Series X. Вместе с потрясающим качеством изображения и сверхбыстрым временем отклика OLED вы гарантированно получите максимум удовольствия от игр.
Наилучшие игровые характеристики

Играйте с самым высоким качеством.

OLED-телевизоры LG имеют время отклика 1 мс, а поддержка VRR, ALLM и eARC соответствует последним спецификациям HDMI 2.1. Эти новейшие функции придают быстро двигающимся объектам больше реалистичности, а графике – плавность и синхронизацию, что, несомненно, приведет вас к победе в любой игре. Кроме того, LG OLED C1 и G1 — это первые в мире телевизоры, поддерживающие технологию Dolby Vision® HDR в 4K 120 Гц, позволяющие наслаждаться невероятным уровнем и потрясающим качеством игр.
Управление настройками игры

Удобное и полное управление настройками игры.

Оптимизатор игр обеспечивает возможность выбора наилучших настроек для разных игровых жанров, включая FPS, RPG и RTS. Вы можете удобно настраивать все параметры изображения и звука в одном месте. Вы можете переключаться между технологиями VRR, NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync™. Новая панель управления для игр представляет собой упрощенное меню, которое позволяет быстро посмотреть или изменить некоторые параметры игр непосредственно во время игры. Если панель управления открыта, вы можете вернуться в оптимизатор, чтобы посмотреть другие параметры или изменить цвет всплывающего игрового окна.

*Доступность обновлений программного обеспечения может зависеть от модели и региона.

**Сервис будет доступен во второй половине года.

***NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync™ Premium поддерживаются только на моделях Z1, G1, C1 и B1.

OLED для спорта.
Телевизор из особой лиги.

С телевизорами LG OLED TV вы сможете почувствовать всю реалистичность спортивных соревнований. Сглаживание быстрых движений в спортивных соревнованиях позволяет зрителю почувствовать всю зрелищность — у вас всегда будет место в первом ряду на всех лучших спортивных мероприятиях.

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Технология OLED Motion Pro

Вы никогда не видели таких движений.

Усовершенствованная технология обработки движений уменьшает размытость изображения, обеспечивая его плавность и четкость. Вы сможете заметить мельчайшие детали даже самой динамичной игры.

*Изображения экрана являются имитацией.

Уведомления о спортивных соревнованиях

Вы никогда не пропустите игру любимой команды.

Уведомления поступают к вам до начала, во время и после игр. Вы никогда не пропустите важные игры любимых команд, даже если смотрите что-то другое.

*Использование может отличаться в разных странах.

Подключение Bluetooth колонок

Несомненное преимущество для дома.

Простое подключение динамиков через Bluetooth для получения настоящего беспроводного объемного звука. Все действия звучат более насыщенно и реалистично, создавая атмосферу большой игры в вашей гостиной.

*Блютуз колонки продаются отдельно.

Телевизор на стойке в современном интерьере, на экране которого демонстрируется дерево на темном фоне, излучающее фиолетовый свет

Это не просто телевизор,
это воплощение идеи.

Телевизоры LG OLED Z1 — это воплощение идеи о том, каким должен быть телевизор. Сверхбольшой 88-дюймовый дисплей бросает вызов стандартной логике и позволяет гораздо шире смотреть на привычные вещи. Чтобы поверить в это, нужно просто один раз увидеть.
Процессор α9 Gen4 8K на основе технологии искусственного интеллекта

Технологии, которые потрясут вас.

В основе телевизора LG OLED TV Z1 лежит процессор α9 Gen4 8K на основе искусственного интеллекта — революционный чип, использующий алгоритмы глубокого обучения для анализа и оптимизации контента. Телевизор позволяет масштабировать 4K-изображение до реального 8К, позволяя пользователю наслаждаться потрясающей детализацией и качеством. Все настройки выполняются автоматически, чтобы вы всегда получали только наилучшие впечатления.
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*Изображения экрана являются имитацией.

Интеллектуальное изображение AI Picture Pro

Как работает технология AI Picture Pro?

Алгоритм глубинного обучения использует огромную базу данных, включающую более миллиона визуальных данных, распознавая контент, устраняя шум и оптимизируя качество изображения. А новая функция определения типа сцены позволяет проанализировать тип сцены и соответствующим образом улучшить качество изображения.
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* Функция AI Picture Pro не будет работать с каким-либо контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.

Интеллектуальный звук AI Sound Pro

Настройка звука до профессионального уровня.

Благодаря обучению свыше 17 миллионов элементов аудиоданных, процессор определяет голоса, эффекты и частоты, оптимизируя звучание в зависимости от жанра аудио и способствуя созданию эффекта полного погружения. Новая функция автоматической регулировки уровня громкости поддерживает громкость голоса в разных типах контента.
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OLED-телевизор LG.
Мы заботимся о изображениях в большом масштабе.

Телевизоры LG OLED более безопасны для вас и для окружения, чем LED-телевизоры. Поскольку в наших телевизорах используется технология самоподсвечивающихся пикселей, они более комфортны для ваших глаз при длительном просмотре. OLED-панели LG также являются экологически безопасными и имеют сниженный риск опасных излучений.
Комфорт для глаз

Смотрите с комфортом дольше.

Если вы беспокоитесь о себе и своих близких, с OLED телевизорами LG просматривать любимый контент с комфортом можно еще дольше и удобнее. LG OLED были сертифицированы международными агентствами TÜV Rheinland (TUV) и Underwriter Laboratories (UL) как дисплеи с низким уровнем синего света, без мерцания и дискомфорта для глаз. LG OLED также являются первыми панелями телевизоров любого типа, получившими сертификат Eyesafe®, разработанный TUV-Eyesafe®.

Это карточка, описывающая "Дисплей, комфортный для глаз. Это сцена, где мальчик смотрит телевизор в положении лежа. Четыре логотипа были размещены для сертификации «Дисплей, комфортный для глаз».

*LG OLED, за исключением LG OLED R, были сертифицированы TUV-Eyesafe® как дисплеи с низким уровнем синего света.
*Панели LG OLED сертифицированы UL как панели без мерцания и не вызывающие дискомфорта.

Мы заботимся о природе.

OLED-телевизоры LG официально признаны изделиями, сделанными с заботой о нашей планете. Они более безопасны, чем LED-телевизоры, так как в них не используется подсветка, в конструкции меньше пластика и меньше опасных материалов. Кроме того, OLED-телевизоры имеют меньший уровень риска образования вредных веществ в воздухе в помещении.

Сравнение состава слоев экранов LED-телевизоров с подсветкой и OLED-телевизоров с самоподсвечивающимися пикселями (просмотр видео)

* Панели и комплекты OLED-телевизоров LG получили сертификат экологической безопасности SGS.
** В настоящее время сертифицированы только модели C1 и G1.
*** Позднее будут сертифицированы модели Z1, B1 и C1.

ThinQ AI

Вы думаете, что знаете, что такое смарт-технологии?
Пришло время узнать об этом снова.

LG ThinQ создан для того, чтобы вы получали от телевизора максимум удовольствия. Вы можете выбрать любимую технологию голосового помощника и управлять телевизором голосом с помощью нового главного экрана, который обеспечивает еще большее удобство и контроль.
Новый главный экран

Добро пожаловать на новый главный экран.

Бесконечный поиск нового контента и старых любимых фильмов подошел к концу. Дизайн главного экрана был полностью изменен, чтобы вы могли в одном месте видеть все, что заслуживает вашего внимания. Наслаждайтесь индивидуальными рекомендациями на основе истории поиска, быстрым доступом к контенту и простотой управления подключенных устройств.
Новый пульт дистанционного управления Magic

Этот пульт больше похож на волшебную палочку.

Пульт Magic имеет эргономичный дизайн. Пульт легко ложится в руку, а его система наведения и прокрутки обеспечивает более быстрый поиск. Встроенная технология искусственного интеллекта обеспечивает легкий доступ к сервисам, а горячие клавиши для основных платформ контента позволяют быстро переходить к избранному. Помимо этого, теперь у вас есть Magic Tap — новая смарт-функция, позволяющая подключать ваш телефон к телевизору.

*Поддержка NFC может различаться в зависимости от модели.

Голосовое управление

Ваш островок удобства и комфорта.

Технология LG ThinQ позволяет легко управлять вашей экосистемой Home IoT с помощью функции распознавания естественного голоса*.

*Поддерживаемые меню и приложения зависят от страны.

**Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.

***Доступность голосового управления может варьироваться в зависимости от страны и продукта.

Это изображение телевизора LG OLED, смоделированное в дополненной реальности в веб-среде. Изображения из мобильного телефона накладываются друг на друга в минималистичном пространстве. Снизу справа показан QR-код.

Виртуальное размещение
телевизоров с соблюдением масштаба

Виртуальное размещение<br>телевизоров с соблюдением масштаба УСТАНОВИТЬ СЕЙЧАС

*Приложение LG TV & Audio AR Experience можно загрузить в App Store и Google Play.

Это иллюстрация симулятора, который позволяет вам размещать все модели телевизоров LG в виртуальном пространстве.

Предварительный просмотр в виртуальном пространстве с соблюдением размера
Пространство и телевизоры

Предварительный просмотр в виртуальном пространстве с соблюдением размера<br>Пространство и телевизоры УСТАНОВИТЬ СЕЙЧАС

*В комплект продукта не входит антенна или кабели для подключения антенны или внешних устройств.

Найдите правильный ТВ

Table Caption
ОСОБЕННОСТИ Z1 G1 C1 B1
Апогей телевизоров LG OLED.
Апогей телевизоров LG OLED.
Наш лучший телевизор 4K OLED
Наш лучший телевизор 4K OLED
Наш самый популярный OLED-телевизор
Наш самый популярный OLED-телевизор
OLED-телевизор, потрясающий со всех сторон
OLED-телевизор, потрясающий со всех сторон
Дисплей 8K (7680x4320) 88 / 77" 4K (3840x2160) 77 / 65 / 55" 4K (3840x2160) 83 / 77 / 65 / 55 / 48" 4K (3840x2160) 77 / 65 / 55"
Аудио 88": 4.2-кан. / 80 Вт, 77": 4.2-кан. / 60 Вт 4.2-кан. / 60 Вт 2.2-кан. / 40 Вт 2.2-кан. / 40 Вт
Опора 88": стойка, 77": Крепление на стену Настенное крепление, опция установки на стойку Стойка Стойка
Процессор Процессор α9 Gen4 8K на основе технологии искусственного интеллекта Процессор α9 Gen4 4K на основе технологии искусственного интеллекта Процессор α9 Gen4 4K на основе технологии искусственного интеллекта Процессор α7 Gen4 4K на основе технологии искусственного интеллекта
Обработка AI Picture Pro(8K), AI Sound Pro AI Picture Pro, AI Sound Pro AI Picture Pro, AI Sound Pro AI Picture Pro, AI Sound Pro
Цвет 100% соответствие цвета / объем цвета 100% соответствие цвета / объем цвета 100% соответствие цвета / объем цвета 100% соответствие цвета / объем цвета
Комфорт для глаз Низкий уровень синего цвета, отсутствие мерцаний Низкий уровень синего цвета, отсутствие мерцаний Низкий уровень синего цвета, отсутствие мерцаний Низкий уровень синего цвета, отсутствие мерцаний
HDR Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG Dolby Vision IQ / HDR10 Pro / HLG
Ширина полосы 4 x HDMI 2.1*, 8K 120P 4 x HDMI 2.1*, 4K 120P 4 x HDMI 2.1*, 4K 120P 2x HDMI 2.1* / 2x HDMI 2.0*,4K 120P
функции HDMI ALLM/eARC ALLM/eARC ALLM/eARC ALLM/eARC
Виртуальная реальность VRR / NVIDIA G-Sync/FreeSync VRR / NVIDIA G-Sync/FreeSync VRR / NVIDIA G-Sync/FreeSync VRR / NVIDIA G-Sync/FreeSync
Игры Оптимизатор игр/Панель управления/ HGiG Оптимизатор игр/Панель управления/ HGiG Оптимизатор игр/Панель управления/ HGiG Оптимизатор игр/Панель управления/ HGiG
Смарт Google Assistant, Alexa, Airplay Google Assistant, Alexa, Airplay Google Assistant, Alexa, Airplay Google Assistant, Alexa, Airplay
Голосовое управление Голосовое управление Голосовое управление Пульт ДУ Пульт ДУ
Платформа webOS 6.0, Magic Tap webOS 6.0, Magic Tap webOS 6.0, Magic Tap webOS 6.0
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Печать

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

AI Звук Pro (Виртуальный 5.1.2 Up-mix)

Bluetooth Surround Ready

Да

Чистый голос Pro

Да

Dolby Atmos

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.0)

Simplink (HDMI CEC)

Да

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

2126 x 1386 x 710

Вес упаковки

151

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1961 x 1120 x 49.9

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1961 x 1456 x 281

Тумба под ТВ (ШхГ)

1961 x 281

Вес телевизора без подставки

42

Вес телевизора с подставкой

104

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Совместимость с G-Sync (Nvidia)

Да

Режим HGIG

Да

VRR (Переменная частота обновления)

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Разрешение экрана

8K (7,680 x 4,320)

Тип дисплея

8K OLED

Частота обновления

120Гц

Широкая цветовая гамма

OLED Цвет

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

Да (SDR/HDR/Dolby HDR)

AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)

AI Изображение Pro 8K

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

AI 8K Масштабирование (*AI - искусственный интеллект)

Технология затемнения

Самосветящиеся пиксели

Динамическое отображение тонов

Да (Динамическое отображение тонов Pro)

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

HFR (Высокая частота кадров)

4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)

Motion (Технология обработки движений)

OLED Motion

Режим изображения

9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)

Процессор

Интеллектуальный процессор α9 4-го поколения 8К

SMART TV

Художественная галерея

Да

Панель управления домом 

Да

Операционная система (ОС)

webOS 6.0

ThinQ

Да

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OLED88Z19LA

LG Z1 88 inch 4K Smart OLED TV