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LG Z1 88 inch 4K Smart OLED TV
Изображения, показанные в описании продукта ниже, используются только в целях презентации продукта. Более подробные изображения продукта можно посмотреть в галерее в верхней части страницы.
* На основе материалов, представленных компанией LG и не подтвержденных или протестированных CTA.
СДЕЛАЙТЕ СВОЙ МИР ЯРЧЕ с помощью САМОПОДСВЕЧИВАЮЩИХСЯ ПИКСЕЛЕЙ
LG OLED TV — это радость каждый день. Технология самоподсвечивающихся пикселей обеспечивает непревзойденное качество изображения и множество возможностей для дизайна: новейшие передовые технологии шагнули до уровня чуда. Именно это нравится нам в наших телевизорах.
Не все телевизоры с 8К обеспечивают нужно качество изображения.
*Изображения экрана являются имитацией.
** Расчет осуществлен по принципу умножения разрешения 8K (7680 x 4320)
В чем отличие OLED от других технологий?
*Изображения экрана являются имитацией.
САМОПОДСВЕЧИВАЮЩИЕСЯ ПИКСЕЛИ.
100 миллионов причин полюбить OLED.
OLED обеспечивает непревзойденную точность цветов.
*Точность цветопередачи определяет, соответствует ли точность цветов Дельта E≦2 для 125 образцов цвета.
**83-дюймовая OLED-панель LG будет сертифицирована в первой половине 2021 года.
Великолепная цветопередача.
*Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен CGV цветового пространства DCI-P3 или превышает его, что подтверждено независимой компанией Intertek.
**70% цветовой объем относится к UHD-телевизорам LG.
***Изображения смоделированы для лучшего понимания функций.
OLED для просмотра фильмов.
И приз за лучшее качество изображения получает…
Невероятно четкое изображение телевизора LG OLED TV достойно наград. Благодаря идеальному черному цвету и 100 % цветопередаче фильмы выглядят так, как они были задуманы автором.
*Требуется подписка Disney+
*Требуется подписка на Netflix.
**Apple, логотип Apple и Apple TV являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.
***Требуется подписка на Apple TV+.
****Список поддерживаемых сервисов зависит от страны.
Совершенно новые впечатления от просмотра телевизора.
*Изображения экрана являются имитацией.
Мы воплотили в жизнь режиссерское видение.
Весь спектр впечатлений.
OLED для игр.
Победа в любой игре.
С телевизорами LG OLED TV вы всегда будете впереди всех благодаря быстрому отклику, новейшим игровым функциям и дисплею с частотой 120 Гц, обеспечивающему плавность движения во время игры. Это идеальный телевизор для игр.
Непобедимое сочетание.
Играйте с самым высоким качеством.
Удобное и полное управление настройками игры.
*Доступность обновлений программного обеспечения может зависеть от модели и региона.
**Сервис будет доступен во второй половине года.
***NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync™ Premium поддерживаются только на моделях Z1, G1, C1 и B1.
OLED для спорта.
Телевизор из особой лиги.
С телевизорами LG OLED TV вы сможете почувствовать всю реалистичность спортивных соревнований. Сглаживание быстрых движений в спортивных соревнованиях позволяет зрителю почувствовать всю зрелищность — у вас всегда будет место в первом ряду на всех лучших спортивных мероприятиях.
*Изображения экрана являются имитацией.
*Использование может отличаться в разных странах.
*Блютуз колонки продаются отдельно.
Технологии, которые потрясут вас.
*Изображения экрана являются имитацией.
Как работает технология AI Picture Pro?
* Функция AI Picture Pro не будет работать с каким-либо контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.
Настройка звука до профессионального уровня.
OLED-телевизор LG.
Мы заботимся о изображениях в большом масштабе.
Смотрите с комфортом дольше.
Это карточка, описывающая "Дисплей, комфортный для глаз. Это сцена, где мальчик смотрит телевизор в положении лежа. Четыре логотипа были размещены для сертификации «Дисплей, комфортный для глаз».
*LG OLED, за исключением LG OLED R, были сертифицированы TUV-Eyesafe® как дисплеи с низким уровнем синего света.
*Панели LG OLED сертифицированы UL как панели без мерцания и не вызывающие дискомфорта.
Мы заботимся о природе.
Сравнение состава слоев экранов LED-телевизоров с подсветкой и OLED-телевизоров с самоподсвечивающимися пикселями (просмотр видео)
* Панели и комплекты OLED-телевизоров LG получили сертификат экологической безопасности SGS.
** В настоящее время сертифицированы только модели C1 и G1.
*** Позднее будут сертифицированы модели Z1, B1 и C1.
Вы думаете, что знаете, что такое смарт-технологии?
Пришло время узнать об этом снова.
Добро пожаловать на новый главный экран.
Этот пульт больше похож на волшебную палочку.
*Поддержка NFC может различаться в зависимости от модели.
*Поддерживаемые меню и приложения зависят от страны.
**Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.
***Доступность голосового управления может варьироваться в зависимости от страны и продукта.
*Приложение LG TV & Audio AR Experience можно загрузить в App Store и Google Play.
*В комплект продукта не входит антенна или кабели для подключения антенны или внешних устройств.
Найдите правильный ТВ
Все характеристики
-
Оттенки серого
-
Да
-
Высокая контрастность
-
Да
-
Инвертировать цвета
-
Да
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
-
AI Звук Pro (Виртуальный 5.1.2 Up-mix)
-
Bluetooth Surround Ready
-
Да
-
Чистый голос Pro
-
Да
-
Dolby Atmos
-
Да
-
LG Синхронизация звука
-
Да
-
Одновременный вывод звука
-
Да
-
Звуковой режим
-
Да
-
Поддержка Bluetooth
-
Да (v 5.0)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Да
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
-
2126 x 1386 x 710
-
Вес упаковки
-
151
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
-
1961 x 1120 x 49.9
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
-
1961 x 1456 x 281
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
-
1961 x 281
-
Вес телевизора без подставки
-
42
-
Вес телевизора с подставкой
-
104
-
Оптимизатор игр
-
Да
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
-
Да
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
-
Да
-
Совместимость с G-Sync (Nvidia)
-
Да
-
Режим HGIG
-
Да
-
VRR (Переменная частота обновления)
-
Да
-
Разрешение экрана
-
8K (7,680 x 4,320)
-
Тип дисплея
-
8K OLED
-
Частота обновления
-
120Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
OLED Цвет
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)
-
Да (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)
-
AI Изображение Pro 8K
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
-
AI 8K Масштабирование (*AI - искусственный интеллект)
-
Технология затемнения
-
Самосветящиеся пиксели
-
Динамическое отображение тонов
-
Да (Динамическое отображение тонов Pro)
-
FILMMAKER MODE ™
-
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
HFR (Высокая частота кадров)
-
4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)
-
Motion (Технология обработки движений)
-
OLED Motion
-
Режим изображения
-
9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α9 4-го поколения 8К
-
Художественная галерея
-
Да
-
Панель управления домом
-
Да
-
Операционная система (ОС)
-
webOS 6.0
-
ThinQ
-
Да
-
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OLED88Z19LA
LG Z1 88 inch 4K Smart OLED TV