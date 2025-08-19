We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
55-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED92 MiniLED 4K 2025 года + Саундбар LG S70TY
55QNED92A6A.S70TY
Основные характеристики
- Невероятно богатая цветовая палитра от новой динамической QNED Color Pro
- Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 8 Gen2
- Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote
- Полное соответствие Soundbar для телевизоров LG, разработанное для усиления телевизоров LG и удобного кронштейна LG QNED Synergy Bracket
- Полные звуковые ландшафты от Dolby Atmos, центральный динамик, направленный вверх
- Простое управление через телевизор с интерфейсом WOW, плюс симфонический звук от WOW Orchestra
Products in this Bundle: 2
* QNED и QNED evo оснащены различными цветовыми решениями, использующими новейшую и уникальную технологию широкого цветового охвата от LG, что включает замену технологии Quantum Dot.
Совершенно новый динамический QNED Color Pro
Благодаря новой и уникальной технологии широкого цветового охвата от LG наслаждайтесь реалистичными и насыщенными цветами на экране.
* Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.
Завораживающие звуковые ландшафты окружают вас
*Изображения экрана являются имитацией.
Саундбары LG идеально дополняют впечатления от просмотра на телевизорах LG
Дизайн, идеально сочетающийся с LG QNED
Прекрасно сочетается с LG QNED
Оцените визуальную гармонию LG QNED и совершенно нового саундбара LG Crest Design для изысканных интерьеров.
- 55-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED92 MiniLED 4K 2025 года
- Саундбар LG S70TY
Все характеристики
Характеристики
Количество каналов
3.1.1
Выходная мощность
400 W
Главный
950 x 63 x 115 mm
Сабвуфер
200 x 377 x 285 mm
Все характеристики
АКСЕССУАР
Кабель HDMI
Да
Дистанционное управление
Да
Кронштейн для настенного монтажа
Да
Гарантийный талон
Да
АУДИОФОРМАТ
Dolby Digital
Да
AAC
Да
Dolby Atmos
Да
DTS Digital Surround
Да
DTS:X
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
Bluetooth кодек - SBC/AAC
Да
Версия Bluetooth
5.1
HDMI вход
1
HDMI выход
1
Оптический
1
USB
1
Беспроводной тыловой готов
Да
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА
Управление через смартфон - Android/iOS
Да
Управление саундбаром
Да
TV Sound Mode Share
Да
WOW Interface
Да
WOW Orchestra
Да
РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)
Главный
950 x 63 x 115 mm
Сабвуфер
200 x 377 x 285 mm
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Количество каналов
3.1.1
Количество динамиков
7 EA
Выходная мощность
400 W
ПОДДЕРЖКА HDMI
Реверсивный звуковой канал ARC
Да
120 Гц
Да
Реверсивный звуковой канал e-ARC
Да
CEC (Simplink)
Да
Dolby Vision
Да
HDR10
Да
Pass-through
Да
Pass-through (4K)
Да
VRR / ALLM
Да
HI-RESOLUTION AUDIO
Выборка
24 бит/ 96 кГц
МОЩНОСТЬ
Энергопотребление (основное устройство)
33 W
Энергопотребление (сабвуфер)
33 W
Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)
0.5 W ↓
Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)
0.5 W ↓
ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ
Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +
Да
Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)
Да
Кино
Да
Clear Voice Pro
Да
Игра
Да
Музыка
Да
Спорт
Да
Стандарт
Да
ВЕС
Вес брутто
13.3 kg
Главный
3.0 kg
Сабвуфер
5.7 kg
