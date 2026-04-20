We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
65-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 4K 2026 + Саундбар S30A
Основные характеристики
- Насыщенная цветовая палитра благодаря технологии Dynamic QNED Color
- Улучшенная четкость и исключительный контраст с Mini LED
- Простое управление саундбаром и ТВ с помощью одного пульта
- Саундбар S30A с 2.1-канальным объемным звуком
- Подписка на онлайн кинотеатр Megogo + расширенная гарантия на 2 года
- 65-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED80 Mini LED 4K 2026
- LG Soundbar S30A с WOW Orchestra и WOW Interface
Характеристики
Изображение (Дисплей) - Тип дисплея
4K QNED MiniLED
Изображение (Дисплей) - Частота обновления
60Гц
Изображение (Дисплей) - Широкая цветовая гамма
Динамические цвета QNED Про (100% сертифицированное цветовое покрытие)
Изображение (Обработка) - Процессор
AI процессор Альфа 7 4К 9-гопоколения
Изображение (Обработка) - HDR (Расширенный динамический диапазон))
HDR10 / HLG
Все характеристики
ДОСТУПНОСТЬ
Оттенки серого
Да
Высокая контрастность
Да
Инвертировать цвета
Да
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
Кабель питания
Да (Съемный)
Пульт
Пульт AI Magic Remote (MR26)
АУДИО
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
AI Звук Про (AI Sound Pro) (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)
Адаптивная настройка учетных параметров
Да
Аудио кодек
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)
Аудио выход
20Вт
Чистый голос Pro
Да
LG Синхронизация звука
Да
Одновременный вывод звука
Да
Звуковой режим
Да
Направление динамика
Вниз
Акустическая система
2.0 Канал
WOW-оркестр
Да
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
Аналоговый ТВ-прием
Да
Диджитал ТВ-прием
DVB-T2/T (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2/S (спутник)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Поддержка Bluetooth
Да (v 5.3)
CI-слот
1шт
Ethernet- вход
1шт
HDMI Обратный звуковой канал
eARC (HDMI 2)
HDMI-вход
3 шт.: поддержка eARC, ALLM
RF вход (антенна/кабель)
2шт
Simplink (HDMI CEC)
Да
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
1шт
USB-вход
1шт (v 2.0)
Wi-Fi
Да (Wi-Fi 5)
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Размеры упаковки (ШхВхГ)
1580 x 950 x 162
Вес упаковки
22.4
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1455 x 841 x 67.9
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
1455 x 904 x 269
Тумба под ТВ (ШхГ)
1217 x 269
Вес телевизора без подставки
16.5
Вес телевизора с подставкой
16.7
Крепление VESA (ШхВ)
300 x 200
ИГРЫ
Оптимизатор игр
Да (Игровая панель)
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
Да
Режим HGIG
Да
Ускоритель движения (Motion Booster)
Ускоритель движения 120 (Motion Booster 120)
VRR (Переменная частота обновления)
Да (до 60Гц)
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)
Тип подсветки
Mini LED
Разрешение экрана
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Тип дисплея
4K QNED MiniLED
Частота обновления
60Гц
Широкая цветовая гамма
Динамические цвета QNED Про (100% сертифицированное цветовое покрытие)
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)
AI HDR-ремастеринг
Да
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
4K Super Upscaling
Автоматический контроль яркости
Да
Авто калибровка
Да
Динамическое отображение тонов
Да
FILMMAKER MODE ™
Да
HDR (Расширенный динамический диапазон))
HDR10 / HLG
Режим изображения
9 режима
Процессор
AI процессор Альфа 7 4К 9-гопоколения
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Источник питания ( напряжение, Гц)
AC 100~240V 50/60Hz
Энергопотребление в режиме ожидания
Менее 0.5Вт
SMART TV
AI Чатбот
Да
Пульт AI Magic Remote
В комплекте
AI Изображение/Мастер Звука (AI Picture/Sound Wizard)
Да
AI распознавание голоса (AI Voice ID)
Да
Всегда готов
Да
Веб-браузер
Да
Google Cast
Да
Интеллектуальное распознавание голоса
Да
LG Каналы
Да
LG Gallery+
Да (платный сервис, доступность в разных странах может отличаться)
LG Shield
Да
Моя страница
Да
Операционная система (ОС)
webOS 26
Приложение для удаленного управления смартфоном
Да (LG ThinQ)
Совместимость с USB-камерой
Да
Работает с Apple AirPlay
Да
Работает с Apple Home
Да
Общие сведения - Количество каналов
2.1
Общие сведения - Выходная мощность
140 W
Все характеристики
АКСЕССУАР
Дистанционное управление
Да
Гарантийный талон
Да
АУДИОФОРМАТ
Dolby Digital
Да
AAC
Да
DTS Digital Surround
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
Кодек Bluetooth
SBC / AAC
Версия Bluetooth
5.3
HDMI выход
1
Оптический
1
USB
Yes(1)
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА
Управление через смартфон - Android/iOS
Да
Управление саундбаром
Да
TV Sound Mode Share
Да
WOW Interface
Да
РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)
Размер коробки
779 x 279 x 388 mm
Главный
720 x 63 x 80 mm
Сабвуфер
220 x 345 x 220 mm
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Количество каналов
2.1
Количество динамиков
3 EA
Выходная мощность
140 W
ПОДДЕРЖКА HDMI
Реверсивный звуковой канал ARC
Да
CEC (Simplink)
Да
Версия HDMI
1.4
МОЩНОСТЬ
Энергопотребление (основное устройство)
15 W
Энергопотребление (сабвуфер)
18 W
Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)
0.5 W ↓
Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)
0.5 W ↓
ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ
Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)
Да
Кино
Да
Игра
Да
Стандарт
Да
WOW Orchestra
Да
ВЕС
Вес брутто
7.9 kg
Главный
1.7 kg
Сабвуфер
4.5 kg
Что говорят
Наш выбор для Вас
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.