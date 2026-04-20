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65-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED85 Mini LED 4K 2026 + Саундбар LG S60T
65-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED85 Mini LED 4K 2026 + Саундбар LG S60T
Основные характеристики
- Уникальная технология LG с широким цветовым охватом обеспечивает невероятно насыщенную цветовую палитру благодаря технологии Dynamic QNED Color
- Технологии Mini LED и Precision Dimming обеспечивают четкое изображение и раскрывают мельчайшие детали
- Отмеченная наградами платформа webOS предлагает передовые возможности ИИ на базе Google Gemini и Microsoft Copilot
- Простое управление саундбаром с интерфейсом WOW
- Всегда идеальный звук от AI Sound Pro
- Разнообразные впечатления от прослушивания с 3-полосным эквалайзером
- 65-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED85 Mini LED 4K 2026
- Саундбар LG S60T
Характеристики
Изображение (Дисплей) - Тип дисплея
4K QNED MiniLED
Изображение (Дисплей) - Частота обновления
120Гц (VRR 144Гц)
Изображение (Дисплей) - Широкая цветовая гамма
Динамические цвета QNED Про (100% сертифицированное цветовое покрытие)
Изображение (Обработка) - Процессор
AI процессор Альфа 8 4К 3-гопоколения
Изображение (Обработка) - HDR (Расширенный динамический диапазон))
Dolby Vision / HDR10 / HLG
Игры - Совместимость с FreeSync (AMD)
Да
Габариты и Вес - Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1456 x 840 x 29.7
Габариты и Вес - Вес телевизора без подставки
21.5
Все характеристики
ДОСТУПНОСТЬ
Оттенки серого
Да
Высокая контрастность
Да
Инвертировать цвета
Да
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
Кабель питания
Да (Съемный)
Пульт
Пульт AI Magic Remote (MR26)
АУДИО
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
Альфа 8 AI Звук Про (AI Sound Pro) (Виртуальный 11.1.2-апмиксинг)
Аудио кодек
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)
Аудио выход
20Вт
Чистый голос Pro
Да
LG Синхронизация звука
Да
Одновременный вывод звука
Да
Звуковой режим
Да
Направление динамика
Вниз
Акустическая система
2.0 Канал
WOW-оркестр
Да
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
Аналоговый ТВ-прием
Да
Диджитал ТВ-прием
DVB-T2 (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Поддержка Bluetooth
Да (v 5.3)
CI-слот
1шт
Ethernet- вход
1шт
HDMI Обратный звуковой канал
eARC (HDMI 2)
HDMI-вход
4 шт. (поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)
RF вход (антенна/кабель)
2шт
Simplink (HDMI CEC)
Да
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
1шт
USB-вход
2шт (v 2.0)
Wi-Fi
Да (Wi-Fi 5)
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Размеры упаковки (ШхВхГ)
1600 x 970 x 172
Вес упаковки
28.8
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1456 x 840 x 29.7
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
1456 x 925/865 x 280
Тумба под ТВ (ШхГ)
1178/435 x 280
Вес телевизора без подставки
21.5
Вес телевизора с подставкой
22.3
Крепление VESA (ШхВ)
300 x 300
ИГРЫ
Оптимизатор игр
Да (Игровая панель)
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
Да
Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)
Да
Совместимость с FreeSync (AMD)
Да
Режим HGIG
Да
VRR (Переменная частота обновления)
Да (До 144Гц)
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)
Тип подсветки
Mini LED
Разрешение экрана
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Тип дисплея
4K QNED MiniLED
Частота обновления
120Гц (VRR 144Гц)
Широкая цветовая гамма
Динамические цвета QNED Про (100% сертифицированное цветовое покрытие)
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)
AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)
Да (SDR/HDR)
AI Изображение Pro
Да
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
Альфа 8 AI Супер масштабирование 4K (AI Super Upscaling 4K)
Авто калибровка
Да
Технология затемнения
Точное Затемнение
Динамическое отображение тонов
Да (Динамическое отображение тонов Pro)
FILMMAKER MODE ™
Да
HDR (Расширенный динамический диапазон))
Dolby Vision / HDR10 / HLG
HFR (Высокая частота кадров)
4K 120 кадров в секунду (HDMI)
Motion (Технология обработки движений)
Motion Pro
Режим изображения
9 режима
Процессор
AI процессор Альфа 8 4К 3-гопоколения
QFT (Быстрая транспортировка кадров)
Да
QMS (Быстрое переключение мультимедиа)
Да
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Источник питания ( напряжение, Гц)
Переменного тока 100~240В 50-60Гц
Энергопотребление в режиме ожидания
Менее 0.5Вт
SMART TV
AI Чатбот
Да
Всегда готов
Да
Веб-браузер
Да
Google Cast
Да
Интеллектуальное распознавание голоса
Да
LG Каналы
Да
Мультипросмотр
Да
Операционная система (ОС)
webOS 26
Приложение для удаленного управления смартфоном
Да (LG ThinQ)
Совместимость с USB-камерой
Да
Работает с Apple AirPlay
Да
Работает с Apple Home
Да
Характеристики
Общие сведения - Количество каналов
3.1
Общие сведения - Выходная мощность
340 W
Размеры (ШхВхГ) - Главный
850 x 63 x 87 mm
Размеры (ШхВхГ) - Сабвуфер
200 x 377 x 285 mm
Все характеристики
АКСЕССУАР
Оптический кабель
Да
Дистанционное управление
Да
Кронштейн для настенного монтажа
Да
Гарантийный талон
Да
АУДИОФОРМАТ
Dolby Digital
Да
AAC
Да
DTS Digital Surround
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
Bluetooth кодек - SBC/AAC
Да
Версия Bluetooth
5.3
HDMI выход
1
Оптический
1
USB
1
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА
Управление через смартфон - Android/iOS
Да
Управление саундбаром
Да
TV Sound Mode Share
Да
WOW Interface
Да
РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)
Главный
850 x 63 x 87 mm
Сабвуфер
200 x 377 x 285 mm
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Количество каналов
3.1
Количество динамиков
4 EA
Выходная мощность
340 W
ПОДДЕРЖКА HDMI
Реверсивный звуковой канал ARC
Да
CEC (Simplink)
Да
МОЩНОСТЬ
Энергопотребление (основное устройство)
33 W
Энергопотребление (сабвуфер)
33 W
Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)
0.5 W ↓
Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)
0.5 W ↓
ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ
Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +
Да
Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)
Да
Кино
Да
Clear Voice Pro
Да
Игра
Да
Музыка
Да
Спорт
Да
Стандарт
Да
ВЕС
Вес брутто
9.8 kg
Главный
2.5 kg
Сабвуфер
5.7 kg
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