85-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED92 MiniLED 4K 2025 года + Саундбар LG S70TY

85QNED92A6A.S70TY
Вид спереди на телевизор LG QNED evo QNED92, логотип LG QNED evo Al в верхнем углу. LG QNED evo TV отображает красочные текстуры, напоминающие мазки краски, сливающиеся воедино.
Вид спереди на LG Soundbar S70TY и сабвуфер
Основные характеристики

  • Невероятно богатая цветовая палитра от новой динамической QNED Color Pro
  • Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 8 Gen2
  • Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote
  • Полное соответствие Soundbar для телевизоров LG, разработанное для усиления телевизоров LG и удобного кронштейна LG QNED Synergy Bracket
  • Полные звуковые ландшафты от Dolby Atmos, центральный динамик, направленный вверх
  • Простое управление через телевизор с интерфейсом WOW, плюс симфонический звук от WOW Orchestra
Вид спереди на телевизор LG QNED evo QNED92, логотип LG QNED evo Al в верхнем углу. LG QNED evo TV отображает красочные текстуры, напоминающие мазки краски, сливающиеся воедино.

85QNED92A6A

85-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED92 MiniLED 4K 2025 года
Вид спереди на LG Soundbar S70TR, сабвуфер и задние динамики

S70TY

Саундбар LG S70TY
Телевизор LG QNED TV на фоне ярких, насыщенных темных цветов. На экране — яркая и красочная картинка, демонстрирующая технологию цвета QNED и ее способность отображать широкий спектр оттенков с высокой контрастностью. Показан логотип абсолютно нового LG QNED evo AI. С субтитрами, рассказывающими о технологии MiniLED и новом ИИ-процессоре alpha телевизоров QNED. Заголовок: «Каждый цвет переосмыслен и предлагает новые ощущения».

Каждый цвет переосмыслен и предлагает новые ощущения

* QNED и QNED evo оснащены различными цветовыми решениями, использующими новейшую и уникальную технологию широкого цветового охвата от LG, что включает замену технологии Quantum Dot.

Совершенно новый динамический QNED Color Pro

Благодаря новой и уникальной технологии широкого цветового охвата от LG наслаждайтесь реалистичными и насыщенными цветами на экране.

Сертификация 100% объема цвета по стандарту DCI-P3 от Intertek.

Сертифицированный 100% объем цвета с LG QNED evo

* Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.

Саундбар LG на черном фоне демонстрирует свой дизайн, начиная с левого угла, а затем разворачивается, чтобы показать весь саундбар. Телевизор LG QNED TV появляется вместе с кронштейном Synergy. Саундбар устанавливается на кронштейн Synergy и прижимается к стене, при этом ниже на экране телевизора видно изображение человека, играющего на гитаре.

Оптимальное качество звука, достойное LG QNED

Дополните впечатления от LG QNED саундбаром, прекрасно сочетающимся с его дизайном и звуковыми характеристиками.

Завораживающие звуковые ландшафты окружают вас

Саундбар LG и телевизор LG QNED на стене с соответствующим кронштейном для QNED в серой и деревянной гостиной в угловой перспективе, где показан мужчина, играющий на гитаре перед океаном. Саундбар LG и телевизор LG в гостиной, где воспроизводится выступление оркестра. Белые волны капель, представляющие собой звуковые волны, устремляются вверх и вперед от саундбара и проецируются на телевизор, а в это время сабвуфер создает звуковой эффект снизу. Саундбар LG и телевизор LG в черной комнате, где воспроизводится музыкальный спектакль. Белые капли, представляющие собой звуковые волны, устремляются вверх и вперед от саундбара, а в то время сабвуфер создает звуковой эффект снизу.

*Изображения экрана являются имитацией.

Саундбары LG идеально дополняют впечатления от просмотра на телевизорах LG

Дизайн, идеально сочетающийся с LG QNED

Прекрасно сочетается с LG QNED

Оцените визуальную гармонию LG QNED и совершенно нового саундбара LG Crest Design для изысканных интерьеров.

Саундбар LG и телевизор LG QNED TV на стене с соответствующим кронштейном для QNED в серой и деревянной гостиной в угловой перспективе, где на экране LG QNED TV показан мужчина, играющий на гитаре. Саундбар LGи телевизор LG QNED TV на кремовой стене с соответствующим кронштейном для телевизора QNED. По телевизору показывают видео, на котором женщина поет в студии звукозаписи. Под телевизором находится современная деревянная подставка геометрической формы. Саундбар LG и телевизор LG QNED TV на стене с соответствующим кронштейном для телевизора QNED в уютном и слабоосвещенном жилом помещении с детскими игрушками. По телевизору показывают видео, на котором маленький мальчик играет на виолончели.

Для того, чтобы получить больше технической информации, пожалуйста, посетите

Все характеристики

Характеристики

Количество каналов

3.1.1

Выходная мощность

400 W

Главный

950 x 63 x 115 mm

Сабвуфер

200 x 377 x 285 mm

АКСЕССУАР

Кабель HDMI

Да

Дистанционное управление

Да

Кронштейн для настенного монтажа

Да

Гарантийный талон

Да

АУДИОФОРМАТ

Dolby Digital

Да

AAC

Да

Dolby Atmos

Да

DTS Digital Surround

Да

DTS:X

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

Bluetooth кодек - SBC/AAC

Да

Версия Bluetooth

5.1

HDMI вход

1

HDMI выход

1

Оптический

1

USB

1

Беспроводной тыловой готов

Да

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон - Android/iOS

Да

Управление саундбаром

Да

TV Sound Mode Share

Да

WOW Interface

Да

WOW Orchestra

Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Главный

950 x 63 x 115 mm

Сабвуфер

200 x 377 x 285 mm

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

3.1.1

Количество динамиков

7 EA

Выходная мощность

400 W

ПОДДЕРЖКА HDMI

Реверсивный звуковой канал ARC

Да

120 Гц

Да

Реверсивный звуковой канал e-ARC

Да

CEC (Simplink)

Да

Dolby Vision

Да

HDR10

Да

Pass-through

Да

Pass-through (4K)

Да

VRR / ALLM

Да

HI-RESOLUTION AUDIO

Выборка

24 бит/ 96 кГц

МОЩНОСТЬ

Энергопотребление (основное устройство)

33 W

Энергопотребление (сабвуфер)

33 W

Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)

0.5 W ↓

ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ

Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +

Да

Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)

Да

Кино

Да

Clear Voice Pro

Да

Игра

Да

Музыка

Да

Спорт

Да

Стандарт

Да

ВЕС

Вес брутто

13.3 kg

Главный

3.0 kg

Сабвуфер

5.7 kg

