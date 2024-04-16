Skip to Content Skip to Accessibility Help
100-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED80 4K 2024 + Саундбар S70TR LG для домашнего кино

100QNED86A6.S70TR
  • Вид спереди на телевизор LG QNED evo QNED85, логотип LG QNED evo Al в верхнем углу. Телевизор LG QNED evo QNED85 отображает красочные текстуры, напоминающие мазки краски, сливающиеся воедино.
  • Вид спереди на LG Soundbar S70TR, сабвуфер и задние динамики
Вид спереди на телевизор LG QNED evo QNED85, логотип LG QNED evo Al в верхнем углу. Телевизор LG QNED evo QNED85 отображает красочные текстуры, напоминающие мазки краски, сливающиеся воедино.
Вид спереди на LG Soundbar S70TR, сабвуфер и задние динамики

Основные характеристики

  • Невероятно богатая цветовая палитра от новой динамической QNED Color
  • Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 8 Gen2
  • Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote
  • Полные звуковые ландшафты от Dolby Atmos
  • Симфонический звук от WOW Orchestra
  • 5.1.1-канальный объемный звук
Вид спереди на телевизор LG QNED evo QNED85, логотип LG QNED evo Al в верхнем углу. Телевизор LG QNED evo QNED85 отображает красочные текстуры, напоминающие мазки краски, сливающиеся воедино.

100QNED86A6

100-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025
Вид спереди на LG Soundbar S70TR, сабвуфер и задние динамики

S70TR

Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками

Телевизор LG QNED TV на фоне ярких, насыщенных темных цветов. На экране — яркая и красочная картинка, демонстрирующая технологию цвета QNED и ее способность отображать широкий спектр оттенков с высокой контрастностью. Показан логотип абсолютно нового LG QNED evo AI. С субтитрами, рассказывающими о технологии MiniLED и новом ИИ-процессоре alpha телевизоров QNED. Заголовок: «Каждый цвет переосмыслен и предлагает новые ощущения».

Каждый цвет переосмыслен и предлагает новые ощущения

* QNED и QNED evo оснащены различными цветовыми решениями, использующими новейшую и уникальную технологию широкого цветового охвата от LG, что включает замену технологии Quantum Dot.

Качество изображения webOS для ИИ Дизайн Качество звука Развлечения

Совершенно новый динамический QNED Color

Последняя и уникальная технология широкого цветового охвата от LG, заменяющая Quantum Dot, обеспечивает улучшенную цветопередачу.

Брызги красок разлетаются вверх разноцветными всплесками.

Сертификация 100% объема цвета по стандарту DCI-P3 от Intertek.

Сертифицированный 100% объем цвета с LG QNED evo

* Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Кабель питания

Да (Прикрепленный к)

Пульт

Пульт Magic Remote (MR25)

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

α8 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)

AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

Да

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)

Аудио выход

40Вт

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да (авто настройка громкости)

Dolby Atmos

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Направление динамика

Вниз

Акустическая система

2.2 Канала

Поддержка WiSA

Да (увеличение до 2.1 канала)

WOW-оркестр

Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

Аналоговый ТВ-прием

Да

Диджитал ТВ-прием

DVB-T2/T (наземное вещание), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.3)

CI-слот

1шт

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 3)

HDMI-вход

4 шт.: поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 порта)

RF вход (антенна/кабель)

2шт

Simplink (HDMI CEC)

Да

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

USB-вход

2шт (v 2.0)

Wi-Fi

Да (Wi-Fi 6)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

2390 x 1620 x 285

Вес упаковки

102.8

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

2230 x 1277 x 49.9

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

2230 x 1372/1324 x 434

Тумба под ТВ (ШхГ)

380 x 434

Вес телевизора без подставки

65.9

Вес телевизора с подставкой

75.6

Крепление VESA (ШхВ)

600 x 400

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)

Да

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Режим HGIG

Да

VRR (Переменная частота обновления)

Да (До 144Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Тип подсветки

Mini LED

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K QNED MiniLED

Частота обновления

120Гц (VRR 144Гц)

Широкая цветовая гамма

Dynamic QNED Color

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

Да (SDR/HDR)

AI Изображение Pro

Да

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

Интеллектуальное масштабирование α8 4K

Авто калибровка

Да

Технология затемнения

Точное Затемнение

Динамическое отображение тонов

Да (Динамическое отображение тонов Pro)

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision / HDR10 / HLG

HFR (Высокая частота кадров)

4K 120 кадров в секунду (HDMI)

Motion (Технология обработки движений)

Motion Pro

Режим изображения

10 режима

Процессор

Интеллектуальный процессор α8 4K Gen2

QMS (Быстрое переключение мультимедиа)

Да

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Источник питания ( напряжение, Гц)

Переменного тока 100~240В 50-60Гц

Энергопотребление в режиме ожидания

Менее 0.5Вт

SMART TV

AI Чатбот

Да

Всегда готов

Да

Веб-браузер

Да

Google Cast

Да

Google Home / Hub

Да

Home Hub

Да

Интеллектуальное распознавание голоса

Да

LG Каналы

Да

Пульт Magic Remote

В комплекте

Мультипросмотр

Да

Операционная система (ОС)

webOS 25

Приложение для удаленного управления смартфоном

Да (LG ThinQ)

Совместимость с USB-камерой

Да

Voice ID

Да (за исключением России)

Работает с Apple AirPlay 2

Да

Работает с Apple Home

Да

Характеристики

Количество каналов

5.1.1

Выходная мощность

500 W

Главный

950 x 63 x 115 mm

Сабвуфер

200 x 377 x 285 mm

Все характеристики

АКСЕССУАР

Кабель HDMI

Да

Дистанционное управление

Да

Кронштейн для настенного монтажа

Да

Гарантийный талон

Да

АУДИОФОРМАТ

Dolby Digital

Да

AAC

Да

Dolby Atmos

Да

DTS Digital Surround

Да

DTS:X

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

Bluetooth кодек - SBC/AAC

Да

Версия Bluetooth

5.1

HDMI вход

1

HDMI выход

1

Оптический

1

USB

1

Беспроводной тыловой готов

Да

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон - Android/iOS

Да

Управление саундбаром

Да

TV Sound Mode Share

Да

WOW Interface

Да

WOW Orchestra

Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Главный

950 x 63 x 115 mm

Тыловой динамик

100.0 x 176.5 x 120.0 mm

Сабвуфер

200 x 377 x 285 mm

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

5.1.1

Количество динамиков

9 EA

Выходная мощность

500 W

ПОДДЕРЖКА HDMI

Реверсивный звуковой канал ARC

Да

120 Гц

Да

Реверсивный звуковой канал e-ARC

Да

CEC (Simplink)

Да

Dolby Vision

Да

HDR10

Да

Pass-through

Да

Pass-through (4K)

Да

VRR / ALLM

Да

HI-RESOLUTION AUDIO

Выборка

24 бит/ 96 кГц

МОЩНОСТЬ

Энергопотребление (основное устройство)

33 W

Энергопотребление (тыловая колонка)

20 W

Энергопотребление (сабвуфер)

33 W

Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (тыловая колонка)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)

0.5 W ↓

ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ

Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +

Да

Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)

Да

Кино

Да

Clear Voice Pro

Да

Игра

Да

Музыка

Да

Спорт

Да

Стандарт

Да

ВЕС

Вес брутто

15.4 kg

Главный

3.0 kg

Тыловой динамик (2 шт)

2.1 kg

Сабвуфер

5.7 kg

