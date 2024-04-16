50-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года + Саундбар LG S40T

*Имитация изображений.

**Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.

***Телевизоры, совместимые с WOW Interface: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Телевизоры, совместимые с FHD 63, могут отличаться по году выпуска.

****Телевизоры, совместимые с функцией WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Совместимые телевизоры могут отличаться по году выпуска. Поддержка QNED 80 ограничена моделями 2022 и 2023 годов.

*****Примите во внимание, что на момент покупки услуги могут быть недоступны. Для обновлений требуется подключение к сети.

******В зависимости от модели звуковой панели WOW Interface может отличаться.