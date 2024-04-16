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50-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года + Саундбар LG S40T
Кибербезопасность
CES Innovation Awards - 2025 Honoree
Программа webOS Re:New Program
* Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.
* QNED и QNED evo оснащены различными цветовыми решениями, использующими новейшую и уникальную технологию широкого цветового охвата от LG, которая заменяет Quantum Dot.
Совершенно новый динамический QNED Color Pro
Последняя и уникальная технология широкого цветового охвата от LG, заменяющая Quantum Dot, обеспечивает улучшенную цветопередачу.
* Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.
Представляем мощный умный ИИ-процессор alpha 7 Gen8
Благодаря улучшенным характеристикам и ускоренной обработке ИИ-процессор alpha 7 Gen8 обеспечивает качество изображения 4K повышенной резкости и глубины.
* По сравнению с ИИ-процессором alpha 5 Gen6 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.
Изображения, используемые в обзоре изделия ниже, приведены в ознакомительных целях. Обратитесь к галерее изображений в верхней части страницы, чтобы получить точное представление.
Грандиозные звуковые ландшафты
*Имитация изображений.
Саундбары дополняют телевизоры LG TV
WOW Interface
Простота прямо под рукой
Получите доступ к WOW Interface в LG TV для управления саундбаром, например, для изменения режимов звука, профилей и доступа к другим функциям.
LG Remote is pointing towards a LG TV with LG Soundbar underneath. LG TV is showing the WOW Interface menu on the screen.
*Имитация изображений.
**Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.
***Телевизоры, совместимые с WOW Interface: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Телевизоры, совместимые с FHD 63, могут отличаться по году выпуска.
****Телевизоры, совместимые с функцией WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Совместимые телевизоры могут отличаться по году выпуска. Поддержка QNED 80 ограничена моделями 2022 и 2023 годов.
*****Примите во внимание, что на момент покупки услуги могут быть недоступны. Для обновлений требуется подключение к сети.
******В зависимости от модели звуковой панели WOW Interface может отличаться.
Ощутите все детали звуковой панорамы
Манящий всеохватывающий звук
300-ваттный 2.1-канальный объемный звук и сабвуфер создают реалистичные звуковые ландшафты.
*Имитация изображений.
Звук ощущается идеально
Правильное звучание
Технология AI Sound Pro классифицирует различные звуки на эффекты, музыку и голоса, а затем применяет идеальные настройки для создания оптимального звукового впечатления.
*Имитация изображений.
-
50-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года
-
Саундбар LG S40T
Характеристики
-
Тип дисплея
-
4K QNED
-
Частота обновления
-
60Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
Dynamic QNED Color
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α7 4K Gen8
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
HDR10 / HLG
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
-
1124 x 654 x 49.9
-
Вес телевизора без подставки
-
12.2
Все характеристики
ДОСТУПНОСТЬ
-
Оттенки серого
-
Да
-
Высокая контрастность
-
Да
-
Инвертировать цвета
-
Да
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
-
Кабель питания
-
Да (Съемный)
-
Пульт
-
Пульт Magic Remote (MR25)
АУДИО
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
-
α7 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)
-
AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
Аудио кодек
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)
-
Аудио выход
-
20Вт
-
Bluetooth Surround Ready
-
Да (2-стороннее воспроизведение)
-
Чистый голос Pro
-
Да (авто настройка громкости)
-
LG Синхронизация звука
-
Да
-
Одновременный вывод звука
-
Да
-
Звуковой режим
-
Да
-
Направление динамика
-
Вниз
-
Акустическая система
-
2.0 Канал
-
WOW-оркестр
-
Да
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
-
Аналоговый ТВ-прием
-
Да
-
Диджитал ТВ-прием
-
DVB-T2/T (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2/S (спутник)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
-
Поддержка Bluetooth
-
Да (v 5.0)
-
CI-слот
-
1шт
-
Ethernet- вход
-
1шт
-
HDMI Обратный звуковой канал
-
eARC (HDMI 2)
-
HDMI-вход
-
3 шт.: поддержка eARC, ALLM
-
RF вход (антенна/кабель)
-
2шт
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Да
-
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
-
1шт
-
USB-вход
-
1шт (v 2.0)
-
Wi-Fi
-
Да (Wi-Fi 5)
ГАБАРИТЫ И ВЕС
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
-
1215 x 760 x 152
-
Вес упаковки
-
15.6
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
-
1124 x 654 x 49.9
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
-
1124 x 721 x 257
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
-
932 x 257
-
Вес телевизора без подставки
-
12.2
-
Вес телевизора с подставкой
-
12.6
-
Крепление VESA (ШхВ)
-
200 x 200
ИГРЫ
-
Оптимизатор игр
-
Да (Игровая панель)
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
-
Да
-
Режим HGIG
-
Да
-
VRR (Переменная частота обновления)
-
Да (до 60Гц)
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)
-
Тип подсветки
-
Edge
-
Разрешение экрана
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
-
4K QNED
-
Частота обновления
-
60Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
Dynamic QNED Color
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
-
4K Super Upscaling
-
Авто калибровка
-
Да
-
Динамическое отображение тонов
-
Да
-
FILMMAKER MODE ™
-
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
HDR10 / HLG
-
Режим изображения
-
10 режима
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α7 4K Gen8
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
-
Источник питания ( напряжение, Гц)
-
Переменного тока 100~240В 50-60Гц
-
Энергопотребление в режиме ожидания
-
Менее 0.5Вт
SMART TV
-
AI Чатбот
-
Да
-
Веб-браузер
-
Да
-
Google Cast
-
Да
-
Google Home / Hub
-
Да
-
Home Hub
-
Да
-
Интеллектуальное распознавание голоса
-
Да
-
LG Каналы
-
Да
-
Пульт Magic Remote
-
В комплекте
-
Мультипросмотр
-
Да
-
Операционная система (ОС)
-
webOS 25
-
Приложение для удаленного управления смартфоном
-
Да (LG ThinQ)
-
Совместимость с USB-камерой
-
Да
-
Voice ID
-
Да (за исключением России)
-
Работает с Apple AirPlay 2
-
Да
-
Работает с Apple Home
-
Да
Характеристики
-
Количество каналов
-
2.1
-
Выходная мощность
-
300 W
-
Главный
-
720 x 63 x 87 mm
-
Сабвуфер
-
171 x 320 x 252 mm
Все характеристики
АКСЕССУАР
-
Дистанционное управление
-
Да
-
Гарантийный талон
-
Да
АУДИОФОРМАТ
-
AAC
-
Да
-
Dolby Digital
-
Да
-
DTS Digital Surround
-
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
-
Bluetooth кодек - SBC/AAC
-
Да
-
Версия Bluetooth
-
5.3
-
HDMI выход
-
1
-
Оптический
-
1
-
USB
-
1
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА
-
Управление через смартфон - Android/iOS
-
Да
-
TV Sound Mode Share
-
Да
-
WOW Interface
-
Да
РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)
-
Главный
-
720 x 63 x 87 mm
-
Сабвуфер
-
171 x 320 x 252 mm
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
-
Количество каналов
-
2.1
-
Количество динамиков
-
3 EA
-
Выходная мощность
-
300 W
ПОДДЕРЖКА HDMI
-
Реверсивный звуковой канал ARC
-
Да
-
CEC (Simplink)
-
Да
МОЩНОСТЬ
-
Энергопотребление (основное устройство)
-
22 W
-
Энергопотребление (сабвуфер)
-
35 W
-
Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)
-
0.5 W ↓
-
Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)
-
0.5 W ↓
ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ
-
Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)
-
Да
-
Кино
-
Да
-
Игра
-
Да
-
Стандарт
-
Да
ВЕС
-
Вес брутто
-
7.6 kg
-
Главный
-
1.65 kg
-
Сабвуфер
-
4.2 kg
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