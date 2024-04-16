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50-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года + Саундбар LG S40T

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50-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года + Саундбар LG S40T

50-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года + Саундбар LG S40T

50QNED82A6B.S40T
()
  • Front view of LG QNED82 TV, LG QNED Al Logo on the top corner. LG QNED TV depicts colorful paintike textures coming together.
  • Rear view of LG QNED82 TV
  • Left-facing side view of LG QNED82 TV
  • Front view and side view of LG QNED82 AI 4K Smart TV showing its length, width, height, and depth dimensions.
  • The alpha 7 AI Processor Gen8 lights up yellow and colorful bolts of light shoot out from it. The title talks about how the processor delivers 4K quality, stunning color and brightness.
  • Front view
  • vista laterale a -15 gradi
  • Side view
  • Side view
  • vista laterale
Front view of LG QNED82 TV, LG QNED Al Logo on the top corner. LG QNED TV depicts colorful paintike textures coming together.
Rear view of LG QNED82 TV
Left-facing side view of LG QNED82 TV
Front view and side view of LG QNED82 AI 4K Smart TV showing its length, width, height, and depth dimensions.
The alpha 7 AI Processor Gen8 lights up yellow and colorful bolts of light shoot out from it. The title talks about how the processor delivers 4K quality, stunning color and brightness.
Front view
vista laterale a -15 gradi
Side view
Side view
vista laterale

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CES Innovation Awards - 2025 Honoree

Программа webOS Re:New Program

* Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.

Телевизор LG QNED TV на фоне ярких, насыщенных темных цветов. На экране — яркая и красочная картинка, демонстрирующая технологию цвета QNED и ее способность отображать широкий спектр оттенков с высоким контрастом. Логотип LG QNED AI виден на экране. На заголовке: Каждый цвет переосмыслен с динамическим QNED-цветом.

Каждый цвет переосмыслен с динамическим QNED-цветом

* QNED и QNED evo оснащены различными цветовыми решениями, использующими новейшую и уникальную технологию широкого цветового охвата от LG, которая заменяет Quantum Dot.

Совершенно новый динамический QNED Color Pro

Последняя и уникальная технология широкого цветового охвата от LG, заменяющая Quantum Dot, обеспечивает улучшенную цветопередачу.

Брызги красок разлетаются вверх разноцветными всплесками.

Сертификация 100% объема цвета по стандарту DCI-P3 от Intertek.

Сертифицированный 100% объем цвета с LG QNED

* Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.

Представляем мощный умный ИИ-процессор alpha 7 Gen8

Благодаря улучшенным характеристикам и ускоренной обработке ИИ-процессор alpha 7 Gen8 обеспечивает качество изображения 4K повышенной резкости и глубины.

ИИ-процессор alpha 7 Gen8 светится желтым цветом, из него исходят разноцветные вспышки света.

* По сравнению с ИИ-процессором alpha 5 Gen6 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.

Изображения, используемые в обзоре изделия ниже, приведены в ознакомительных целях. Обратитесь к галерее изображений в верхней части страницы, чтобы получить точное представление.

LG Soundbar against a black backdrop highlighted by a spotlight.

Идеальный компаньон для телевизора LG TV

Дополните впечатления от телевизора LG TV саундбаром, прекрасно сочетающимся с его дизайном и звучанием.

Грандиозные звуковые ландшафты

LG Remote is pointing towards a LG TV with LG Soundbar underneath. LG TV is showing the WOW Interface menu on the screen. LG Soundbar, LG TV and subwoofer are in a living room displaying screen image with playing a musical performance. Two branch of white soundwaves made up of droplets project from the soundbar and a subwoofer is creating a sound effect from the bottom. LG Soundbar with three differing TV screens above. One shows a movie, one shows a concert, and the other shows a news broadcast. Below the soundbar, there are three icons to show each genre.

*Имитация изображений. 

Саундбары дополняют телевизоры LG TV

WOW Interface

Простота прямо под рукой

Получите доступ к WOW Interface в LG TV для управления саундбаром, например, для изменения режимов звука, профилей и доступа к другим функциям. 

LG Remote is pointing towards a LG TV with LG Soundbar underneath. LG TV is showing the WOW Interface menu on the screen.

*Имитация изображений. 

**Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями. 

***Телевизоры, совместимые с WOW Interface: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Телевизоры, совместимые с FHD 63, могут отличаться по году выпуска.

****Телевизоры, совместимые с функцией WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Совместимые телевизоры могут отличаться по году выпуска. Поддержка QNED 80 ограничена моделями 2022 и 2023 годов.

*****Примите во внимание, что на момент покупки услуги могут быть недоступны. Для обновлений требуется подключение к сети.

******В зависимости от модели звуковой панели WOW Interface может отличаться.

Ощутите все детали звуковой панорамы

2.1-канальный звук

Манящий всеохватывающий звук

300-ваттный 2.1-канальный объемный звук и сабвуфер создают реалистичные звуковые ландшафты.

LG Soundbar, LG TV and subwoofer are in a living room displaying screen image with playing a musical performance. Two branch of white soundwaves made up of droplets project from the soundbar and a subwoofer is creating a sound effect from the bottom.

*Имитация изображений. 

Звук ощущается идеально

AI Sound Pro

Правильное звучание

Технология AI Sound Pro классифицирует различные звуки на эффекты, музыку и голоса, а затем применяет идеальные настройки для создания оптимального звукового впечатления.

LG Soundbar is showing three different TV screens. The one directly above first plays a music concert with a woman singing. The TV screen showing a news broadcast moves to the middle and starts playing. Then, the TV screen showing an action scene with a woman running up the stairs moves to the middle and starts playing. In between the TV and soundbar, there is a soundwave changes color whenever the tv screen switches to one another, correlating to the genre.

*Имитация изображений.

Печать

Характеристики

Тип дисплея

4K QNED

Частота обновления

60Гц

Широкая цветовая гамма

Dynamic QNED Color

Процессор

Интеллектуальный процессор α7 4K Gen8

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1124 x 654 x 49.9

Вес телевизора без подставки

12.2

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Кабель питания

Да (Съемный)

Пульт

Пульт Magic Remote (MR25)

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

α7 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)

AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

Да

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)

Аудио выход

20Вт

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да (авто настройка громкости)

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Направление динамика

Вниз

Акустическая система

2.0 Канал

WOW-оркестр

Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

Аналоговый ТВ-прием

Да

Диджитал ТВ-прием

DVB-T2/T (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2/S (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.0)

CI-слот

1шт

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 2)

HDMI-вход

3 шт.: поддержка eARC, ALLM

RF вход (антенна/кабель)

2шт

Simplink (HDMI CEC)

Да

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

USB-вход

1шт (v 2.0)

Wi-Fi

Да (Wi-Fi 5)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1215 x 760 x 152

Вес упаковки

15.6

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1124 x 654 x 49.9

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1124 x 721 x 257

Тумба под ТВ (ШхГ)

932 x 257

Вес телевизора без подставки

12.2

Вес телевизора с подставкой

12.6

Крепление VESA (ШхВ)

200 x 200

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Режим HGIG

Да

VRR (Переменная частота обновления)

Да (до 60Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Тип подсветки

Edge

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K QNED

Частота обновления

60Гц

Широкая цветовая гамма

Dynamic QNED Color

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

4K Super Upscaling

Авто калибровка

Да

Динамическое отображение тонов

Да

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Режим изображения

10 режима

Процессор

Интеллектуальный процессор α7 4K Gen8

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Источник питания ( напряжение, Гц)

Переменного тока 100~240В 50-60Гц

Энергопотребление в режиме ожидания

Менее 0.5Вт

SMART TV

AI Чатбот

Да

Веб-браузер

Да

Google Cast

Да

Google Home / Hub

Да

Home Hub

Да

Интеллектуальное распознавание голоса

Да

LG Каналы

Да

Пульт Magic Remote

В комплекте

Мультипросмотр

Да

Операционная система (ОС)

webOS 25

Приложение для удаленного управления смартфоном

Да (LG ThinQ)

Совместимость с USB-камерой

Да

Voice ID

Да (за исключением России)

Работает с Apple AirPlay 2

Да

Работает с Apple Home

Да

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Характеристики

Количество каналов

2.1

Выходная мощность

300 W

Главный

720 x 63 x 87 mm

Сабвуфер

171 x 320 x 252 mm

Все характеристики

АКСЕССУАР

Дистанционное управление

Да

Гарантийный талон

Да

АУДИОФОРМАТ

AAC

Да

Dolby Digital

Да

DTS Digital Surround

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

Bluetooth кодек - SBC/AAC

Да

Версия Bluetooth

5.3

HDMI выход

1

Оптический

1

USB

1

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон - Android/iOS

Да

TV Sound Mode Share

Да

WOW Interface

Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Главный

720 x 63 x 87 mm

Сабвуфер

171 x 320 x 252 mm

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

2.1

Количество динамиков

3 EA

Выходная мощность

300 W

ПОДДЕРЖКА HDMI

Реверсивный звуковой канал ARC

Да

CEC (Simplink)

Да

МОЩНОСТЬ

Энергопотребление (основное устройство)

22 W

Энергопотребление (сабвуфер)

35 W

Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)

0.5 W ↓

ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ

Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)

Да

Кино

Да

Игра

Да

Стандарт

Да

ВЕС

Вес брутто

7.6 kg

Главный

1.65 kg

Сабвуфер

4.2 kg

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