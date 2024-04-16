*Изображения на экране смоделированы.

**Использование пульта дистанционного управления LG TV Remote ограничено только определенными функциями.

***Совместимые телевизоры с WOW Interface: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Совместимые телевизоры с FHD 63 могут различаться в зависимости от года выпуска.

****WOW Interface может различаться в зависимости от модели саундбара.

*****Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.