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55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + С аундбар LG S60T

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55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + С аундбар LG S60T

55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + С аундбар LG S60T

55QNED86A6A.S60T
()
  • Bundle Image
  • LG 55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + С аундбар LG S60T, 55QNED86A6A.S60T
  • LG 55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + С аундбар LG S60T, 55QNED86A6A.S60T
  • LG 55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + С аундбар LG S60T, 55QNED86A6A.S60T
  • LG 55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + С аундбар LG S60T, 55QNED86A6A.S60T
  • LG 55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + С аундбар LG S60T, 55QNED86A6A.S60T
  • LG 55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + С аундбар LG S60T, 55QNED86A6A.S60T
  • LG 55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + С аундбар LG S60T, 55QNED86A6A.S60T
  • LG 55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + С аундбар LG S60T, 55QNED86A6A.S60T
  • LG 55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + С аундбар LG S60T, 55QNED86A6A.S60T
  • LG 55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + С аундбар LG S60T, 55QNED86A6A.S60T
  • LG 55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + С аундбар LG S60T, 55QNED86A6A.S60T
Bundle Image
LG 55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + С аундбар LG S60T, 55QNED86A6A.S60T
LG 55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + С аундбар LG S60T, 55QNED86A6A.S60T
LG 55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + С аундбар LG S60T, 55QNED86A6A.S60T
LG 55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + С аундбар LG S60T, 55QNED86A6A.S60T
LG 55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + С аундбар LG S60T, 55QNED86A6A.S60T
LG 55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + С аундбар LG S60T, 55QNED86A6A.S60T
LG 55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + С аундбар LG S60T, 55QNED86A6A.S60T
LG 55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + С аундбар LG S60T, 55QNED86A6A.S60T
LG 55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + С аундбар LG S60T, 55QNED86A6A.S60T
LG 55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + С аундбар LG S60T, 55QNED86A6A.S60T
LG 55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + С аундбар LG S60T, 55QNED86A6A.S60T

Основные характеристики

  • Невероятно богатая цветовая палитра от новой динамической QNED Color
  • Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 8 Gen2
  • Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote
  • Простое управление саундбаром с интерфейсом WOW
  • Всегда идеальный звук от AI Sound Pro
  • Разнообразные впечатления от прослушивания с 3-полосным эквалайзером
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Products in this Bundle: 2
Вид спереди на телевизор LG QNED evo QNED85, логотип LG QNED evo Al в верхнем углу. Телевизор LG QNED evo QNED85 отображает красочные текстуры, напоминающие мазки краски, сливающиеся воедино.

55QNED86A6A

55-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025
Вид спереди на LG Soundbar S60T и сабвуфер

S60T

Саундбар LG S60T

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CES Innovation Awards - 2025 Honoree

Программа webOS Re:New Program

* Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.

Телевизор LG QNED TV на фоне ярких, насыщенных темных цветов. На экране — яркая и красочная картинка, демонстрирующая технологию цвета QNED и ее способность отображать широкий спектр оттенков с высокой контрастностью. Показан логотип абсолютно нового LG QNED evo AI. С субтитрами, рассказывающими о технологии MiniLED и новом ИИ-процессоре alpha телевизоров QNED. Заголовок: «Каждый цвет переосмыслен и предлагает новые ощущения».

Каждый цвет переосмыслен и предлагает новые ощущения

* QNED и QNED evo оснащены различными цветовыми решениями, использующими новейшую и уникальную технологию широкого цветового охвата от LG, которая заменяет Quantum Dot.

Совершенно новый динамический QNED Color

Последняя и уникальная технология широкого цветового охвата от LG, заменяющая Quantum Dot, обеспечивает улучшенную цветопередачу.

Брызги красок разлетаются вверх разноцветными всплесками.

Сертификация 100% объема цвета по стандарту DCI-P3 от Intertek.

Сертифицированный 100% объем цвета с LG QNED evo

* Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.

MiniLED с технологией продвинутого локального затемнения 

MiniLED с новым ИИ-процессором alpha обеспечивает ультрарезкий контраст и живые детали на телевизорах LG QNED evo.

Голографический 3D-цветок со множеством тонов и оттенков на черном фоне. Разрешение и детализация изображения цветка демонстрируют возможности технологии QNED MiniLED воспроизводить изображения с исключительной передачей цвета, яркостью и контрастностью.

* Характеристики могут различаться в зависимости от размера, модели и региона.

* Технология точного уменьшения света Precision Dimming доступна для моделей QNED85 с диагональю 100 дюймов, а технология продвинутого локального затемнения — для моделей QNED85 с диагоналями 86/75/65/55/50 дюймов.

Изображения, используемые в обзоре продукта ниже, предназначены для ознакомительных целей. Для точного представления обратитесь к галерее изображений в верхней части страницы.

Саундбар LG на черном фоне, подсвеченный прожектором.

Идеальный звуковой компаньон для вашего телевизора LG TV

Дополните впечатления от телевизора LG TV саундбаром, прекрасно сочетающимся с его дизайном и звучанием.

Вас окружают грандиозные звуковые ландшафты

Изображение Саундбара LG, LG Remote и телевизора LG, на экране которых отображается интерфейс WOW. Изображение телевизора LG и саундбара LG в гостиной, где воспроизводится музыкальное представление. Белые звуковые волны, состоящие из капель, исходят из саундбара, огибая диван и жилое пространство, создавая объемный звук. Через окно виден городской пейзаж. Изображение LG Soundbar с тремя разными экранами телевизоров выше. На одном из них показывается фильм, на другом — концерт, а на третьем — новостная передача. Под саундбаром находятся значки «Концерт», «Новости» и «Фильм».

*Изображения экрана являются имитацией. 

Саундбары LG идеально дополняют впечатления от просмотра на телевизорах LG

WOW Interface

Простота - у вас под рукой

Получите доступ к WOW Interface через телевизор LG для простого и понятного управления саундбаром, например, для изменения режимов звука, профилей и доступа к другим удобным функциям даже во время просмотра. 

*Изображения на экране смоделированы.

**Использование пульта дистанционного управления LG TV Remote ограничено только определенными функциями.

***Совместимые телевизоры с WOW Interface: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Совместимые телевизоры с FHD 63 могут различаться в зависимости от года выпуска.

****WOW Interface может различаться в зависимости от модели саундбара.

*****Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.

Почувствуйте каждую деталь звуковой панорамы

3.1-канальный превосходный звук

Завораживающий звук со всех сторон.

Станьте частью происходящего: мощный 340 Вт звук в формате 3.1 и сабвуфер создают яркие и реалистичные звуковые ландшафты.

Изображение телевизора LG и саундбара LG в гостиной, воспроизводящих музыкальное представление. Белые звуковые волны, состоящие из капель, исходят из саундбара, огибая диван и жилое пространство, создавая эффект объемного звука. Через окно виден городской пейзаж.

*Изображения экрана являются имитацией. 

Звук адаптируется под ваши предпочтения

AI Sound Pro

Каждое настроение и жанр звучат правильно

AI Sound Pro классифицирует различные звуки на эффекты, музыку и голоса, а затем применяет идеальные настройки для создания оптимального звучания.

Саундбар LG демонстрирует три разных экрана телевизора. На первом, расположенном прямо над ним, воспроизводится музыкальный концерт с поющей женщиной. Экран телевизора с новостями перемещается на середину, и начинается воспроизведение. Затем экран телевизора, на котором показывается экшн-сцена с бегущей по лестнице женщиной, перемещается на середину, и начинается воспроизведение. Между телевизором и саундбаром находится звуковая волна, меняющая цвет при переключении экрана телевизора на другой, что соответствует жанру.

*Изображения экрана являются имитацией.

Печать

Характеристики

Тип дисплея

4K QNED MiniLED

Частота обновления

120Гц

Широкая цветовая гамма

Dynamic QNED Color

Процессор

Интеллектуальный процессор α8 4K Gen2

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1236 x 716 x 29.7

Вес телевизора без подставки

15.5

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Кабель питания

Да (Съемный)

Пульт

Пульт Magic Remote (MR25)

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

α8 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)

AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

Да

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)

Аудио выход

20Вт

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да (авто настройка громкости)

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Направление динамика

Вниз

Акустическая система

2.0 Канал

Поддержка WiSA

Да (увеличение до 2.1 канала)

WOW-оркестр

Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

Аналоговый ТВ-прием

Да

Диджитал ТВ-прием

DVB-T2/T (наземное вещание), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.3)

CI-слот

1шт

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 3)

HDMI-вход

4 шт.: поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 порта)

RF вход (антенна/кабель)

2шт

Simplink (HDMI CEC)

Да

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

USB-вход

2шт (v 2.0)

Wi-Fi

Да (Wi-Fi 6)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1360 x 810 x 187

Вес упаковки

24.2

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1236 x 716 x 29.7

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1236 x 786/746 x 260

Тумба под ТВ (ШхГ)

500 x 260

Вес телевизора без подставки

15.5

Вес телевизора с подставкой

19.3

Крепление VESA (ШхВ)

300 x 300

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)

Да

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Режим HGIG

Да

VRR (Переменная частота обновления)

Да (до 120Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Тип подсветки

Mini LED

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K QNED MiniLED

Частота обновления

120Гц

Широкая цветовая гамма

Dynamic QNED Color

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

Да (SDR/HDR)

AI Изображение Pro

Да

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

Интеллектуальное масштабирование α8 4K

Авто калибровка

Да

Технология затемнения

Локальное затемнение

Динамическое отображение тонов

Да (Динамическое отображение тонов Pro)

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision / HDR10 / HLG

HFR (Высокая частота кадров)

4K 120 кадров в секунду (HDMI)

Motion (Технология обработки движений)

Motion Pro

Режим изображения

10 режима

Процессор

Интеллектуальный процессор α8 4K Gen2

QMS (Быстрое переключение мультимедиа)

Да

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Источник питания ( напряжение, Гц)

Переменного тока 100~240В 50-60Гц

Энергопотребление в режиме ожидания

Менее 0.5Вт

SMART TV

AI Чатбот

Да

Всегда готов

Да

Веб-браузер

Да

Google Cast

Да

Google Home / Hub

Да

Home Hub

Да

Интеллектуальное распознавание голоса

Да

LG Каналы

Да

Пульт Magic Remote

В комплекте

Мультипросмотр

Да

Операционная система (ОС)

webOS 25

Приложение для удаленного управления смартфоном

Да (LG ThinQ)

Совместимость с USB-камерой

Да

Voice ID

Да (за исключением России)

Работает с Apple AirPlay 2

Да

Работает с Apple Home

Да

Печать

Характеристики

Количество каналов

3.1

Выходная мощность

340 W

Главный

850 x 63 x 87 mm

Сабвуфер

200 x 377 x 285 mm

Все характеристики

АКСЕССУАР

Оптический кабель

Да

Дистанционное управление

Да

Кронштейн для настенного монтажа

Да

Гарантийный талон

Да

АУДИОФОРМАТ

Dolby Digital

Да

AAC

Да

DTS Digital Surround

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

Bluetooth кодек - SBC/AAC

Да

Версия Bluetooth

5.3

HDMI выход

1

Оптический

1

USB

1

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон - Android/iOS

Да

Управление саундбаром

Да

TV Sound Mode Share

Да

WOW Interface

Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Главный

850 x 63 x 87 mm

Сабвуфер

200 x 377 x 285 mm

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

3.1

Количество динамиков

4 EA

Выходная мощность

340 W

ПОДДЕРЖКА HDMI

Реверсивный звуковой канал ARC

Да

CEC (Simplink)

Да

МОЩНОСТЬ

Энергопотребление (основное устройство)

33 W

Энергопотребление (сабвуфер)

33 W

Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)

0.5 W ↓

ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ

Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +

Да

Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)

Да

Кино

Да

Clear Voice Pro

Да

Игра

Да

Музыка

Да

Спорт

Да

Стандарт

Да

ВЕС

Вес брутто

9.8 kg

Главный

2.5 kg

Сабвуфер

5.7 kg

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