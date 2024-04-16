Телевизор LG QNED TV на фоне ярких, насыщенных темных цветов. На экране — яркая и красочная картинка, демонстрирующая технологию цвета QNED и ее способность отображать широкий спектр оттенков с высокой контрастностью. Показан логотип абсолютно нового LG QNED evo AI. С субтитрами, рассказывающими о технологии MiniLED и новом ИИ-процессоре alpha телевизоров QNED. Заголовок: «Каждый цвет переосмыслен и предлагает новые ощущения».