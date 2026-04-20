85-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED70 Mini LED 4K 2026 + Саундбар S70TY

85QNED70B6A.S70TY
Основные характеристики

  • Насыщенная цветовая палитра благодаря технологии Dynamic QNED Color
  • Улучшенная четкость и исключительный контраст с Mini LED
  • Простое управление саундбаром и ТВ с помощью одного пульта
  • Саундбар S70TY с 3.1.1-канальным объемным звуком
  • Подписка на онлайн кинотеатр Megogo
Больше
Products in this Bundle: 2
Вид спереди на телевизор LG QNED AI QNED70 Mini LED, выпущенный в 2026 году, показывает экран, заполненный яркими, плавными всплесками разных цветов в движении, тонко наслоенные цвета плавно рассеиваются по дисплею.

85QNED70B6A

85-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED70 Mini LED 4K 2026
Вид спереди на LG Soundbar S70TR, сабвуфер и задние динамики

S70TY

Саундбар LG S70TY
Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Кабель питания

Да (Съемный)

Пульт

Пульт AI Magic Remote (MR26)

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

AI Звук Про (AI Sound Pro) (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)

Адаптивная настройка учетных параметров

Да

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)

Аудио выход

20Вт

Чистый голос Pro

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Направление динамика

Вниз

Акустическая система

2.0 Канал

WOW-оркестр

Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

Аналоговый ТВ-прием

Да

Диджитал ТВ-прием

DVB-T2/T (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2/S (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.3)

CI-слот

1шт

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 2)

HDMI-вход

3 шт.: поддержка eARC, ALLM

RF вход (антенна/кабель)

2шт

Simplink (HDMI CEC)

Да

USB-вход

1шт (v 2.0)

Wi-Fi

Да (Wi-Fi 5)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

2080 x 1215 x 169

Вес упаковки

39.6

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1890 x 1088 x 72.4

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1890 x 1148 x 362

Тумба под ТВ (ШхГ)

1565 x 362

Вес телевизора без подставки

29.6

Вес телевизора с подставкой

30.3

Крепление VESA (ШхВ)

400 x 400

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Режим HGIG

Да

VRR (Переменная частота обновления)

Да (до 60Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Тип подсветки

Mini LED

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K QNED MiniLED

Частота обновления

60Гц

Широкая цветовая гамма

Динамические цвета QNED Про (100% сертифицированное цветовое покрытие)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI HDR-ремастеринг

Да

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

4K Super Upscaling

Автоматический контроль яркости

Да

Авто калибровка

Да

Динамическое отображение тонов

Да

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Режим изображения

9 режима

Процессор

AI процессор Альфа 7 4К 9-гопоколения

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Источник питания ( напряжение, Гц)

AC 100~240V 50/60Hz

Энергопотребление в режиме ожидания

Менее 0.5Вт

SMART TV

AI Чатбот

Да

Пульт AI Magic Remote

В комплекте

AI Изображение/Мастер Звука (AI Picture/Sound Wizard)

Да

AI распознавание голоса (AI Voice ID)

Да

Всегда готов

Да

Веб-браузер

Да

Google Cast

Да

Интеллектуальное распознавание голоса

Да

LG Каналы

Да

LG Gallery+

Да (платный сервис, доступность в разных странах может отличаться)

LG Shield

Да

Моя страница

Да

Операционная система (ОС)

webOS 26

Приложение для удаленного управления смартфоном

Да (LG ThinQ)

Совместимость с USB-камерой

Да

Работает с Apple AirPlay

Да

Работает с Apple Home

Да

Характеристики

Количество каналов

3.1.1

Выходная мощность

400 W

Размеры (ШхВхГ) - Главный

950 x 63 x 115 mm

Размеры (ШхВхГ) - Сабвуфер

200 x 377 x 285 mm

АКСЕССУАР

Кабель HDMI

Да

Дистанционное управление

Да

Кронштейн для настенного монтажа

Да

Гарантийный талон

Да

АУДИОФОРМАТ

Dolby Digital

Да

AAC

Да

Dolby Atmos

Да

DTS Digital Surround

Да

DTS:X

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

Bluetooth кодек - SBC/AAC

Да

Версия Bluetooth

5.1

HDMI вход

1

HDMI выход

1

Оптический

1

USB

1

Беспроводной тыловой готов

Да

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон - Android/iOS

Да

Управление саундбаром

Да

TV Sound Mode Share

Да

WOW Interface

Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Главный

950 x 63 x 115 mm

Сабвуфер

200 x 377 x 285 mm

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

3.1.1

Количество динамиков

7 EA

Выходная мощность

400 W

ПОДДЕРЖКА HDMI

Реверсивный звуковой канал ARC

Да

120 Гц

Да

Реверсивный звуковой канал e-ARC

Да

CEC (Simplink)

Да

Dolby Vision

Да

HDR10

Да

Pass-through

Да

Pass-through (4K)

Да

VRR / ALLM

Да

HI-RESOLUTION AUDIO

Выборка

24 бит/ 96 кГц

МОЩНОСТЬ

Энергопотребление (основное устройство)

33 W

Энергопотребление (сабвуфер)

33 W

Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)

0.5 W ↓

ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ

Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +

Да

Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)

Да

Кино

Да

Clear Voice Pro

Да

Игра

Да

Музыка

Да

Спорт

Да

Стандарт

Да

ВЕС

Вес брутто

13.3 kg

Главный

3.0 kg

Сабвуфер

5.7 kg

