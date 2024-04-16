Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED80 4K 2024 +Саундбар S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Где купить

Поддержка

86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED80 4K 2024 +Саундбар S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними

86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED80 4K 2024 +Саундбар S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними

86QNED80T6A.S70TR
  • Bundle image
  • Вид спереди на телевизор LG QNED, QNED80 с текстом LG QNED, 2024 и логотипом webOS Re:New Program на экране
  • Вид спереди на LG Soundbar S70TR, сабвуфер и задние динамики
Bundle image
Вид спереди на телевизор LG QNED, QNED80 с текстом LG QNED, 2024 и логотипом webOS Re:New Program на экране
Вид спереди на LG Soundbar S70TR, сабвуфер и задние динамики

Основные характеристики

  • Невероятно насыщенная, яркая палитра от QNED Color
  • Улучшенное качество изображения и звука благодаря ИИ-процессору alpha 5 4K 7-го поколения
  • Четкая и точная детализация благодаря усовершенствованному локальному затемнению
  • Полные звуковые ландшафты от Dolby Atmos
  • Симфонический звук от WOW Orchestra
  • 5.1.1-канальный объемный звук
Больше
Products in this Bundle: 2
front view

86QNED80T6A

86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED80 4K 2024
Вид спереди на LG Soundbar S70TR, сабвуфер и задние динамики

S70TR

Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками

Все дело в новом QNED

Яркие цвета и четкость изображения в огромном LG QNED. Наш новый набор микросхем и зоны уменьшения света обеспечивают идеальное изображение, поэтому каждый пиксель сохраняет безупречную четкость.

Экран LG QNED80 с красочным произведением искусства.

*Изображение экрана является имитацией.

Встречайте инновации
LG QNED AI

ИИ-процессор alpha 5 4K 7-го поколения показан с желтым светом, исходящим из-под него. Между словами «Обновляемая webOS» и «webOS Re:New Program» изображена спираль красного, желтого и фиолетового цвета. Телевизоры LG QNED89, QNED90 и QNED99 показаны в порядке слева направо. На каждом телевизоре изображена красочная заставка, а над телевизорами красуется надпись «Сверхбольшой телевизор».
ИИ-процессор alpha 5 4K 7-го поколения

Наслаждайтесь превосходными развлечениями изнутри

Подробнее
ИИ-процессор alpha 5 4K 7-го поколения LG с желтым светом, исходящим из-под него, и разноцветные линии печатных плат, ответвляющиеся от ИИ-процессора.

Интеллектуальный ИИ-процессор alpha 5 4K 7-го поколения автоматически оптимизирует аудио и яркость, обеспечивая полное погружение в действие.

*Изображение экрана является имитацией.

Печать

Характеристики

Тип дисплея

4K QNED

Частота обновления

60Гц

Широкая цветовая гамма

QNED Цвет

Процессор

Интеллектуальный процессор α5 Gen7 4K

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1928 x 1108 x 30.9

Вес телевизора без подставки

50.0

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Кабель питания

Да (Съемный)

Пульт

Пульт Magic Remote (MR24)

Батарейки для пульта дистанционного управления

Да (AA x 2ШТ)

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2 Up-mix)

AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

Да

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)

Аудио выход

20Вт

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да (авто настройка громкости)

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Направление динамика

Вниз

Акустическая система

2.0 Канал

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (5.1)

CI-слот

1шт

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 2)

HDMI-вход

3 шт.: поддержка eARC, ALLM

RF вход (антенна/кабель)

2шт

Simplink (HDMI CEC)

Да

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

USB-вход

2шт (v 2.0)

Wi-Fi

Да (Wi-Fi 5)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

2090 x 1215 x 228

Вес упаковки

63.6

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1928 x 1108 x 30.9

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1928 x 1175 x 359

Тумба под ТВ (ШхГ)

1582 x 359

Вес телевизора без подставки

50.0

Вес телевизора с подставкой

51.0

Крепление VESA (ШхВ)

600 x 400

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Режим HGIG

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Тип подсветки

Edge

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K QNED

Частота обновления

60Гц

Широкая цветовая гамма

QNED Цвет

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

4K Масштабирование

Технология затемнения

Локальное затемнение

Динамическое отображение тонов

Да

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Режим изображения

9 режимов: Яркий, Стандартный, Автоматическое энергосбережение(APS), Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)

Процессор

Интеллектуальный процессор α5 Gen7 4K

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Источник питания ( напряжение, Гц)

AC 200~240В 50-60Гц

Энергопотребление в режиме ожидания

Менее 0.5Вт

SMART TV

Семейные настройки

Да

Веб-браузер

Да

Интеллектуальное распознавание голоса

Да

Пульт Magic Remote

В комплекте

Операционная система (ОС)

webOS 24

Передача из Комнаты в комнату

Да (Отправитель/Получатель)

Приложение для удаленного управления смартфоном

Да (LG ThinQ)

ThinQ

Да

Совместимость с USB-камерой

Да

Работает с Apple AirPlay 2

Да

Печать

Характеристики

Количество каналов

5.1.1

Выходная мощность

500 W

Главный

950 x 63 x 115 mm

Сабвуфер

200 x 377 x 285 mm

Все характеристики

АКСЕССУАР

Кабель HDMI

Да

Дистанционное управление

Да

Кронштейн для настенного монтажа

Да

Гарантийный талон

Да

АУДИОФОРМАТ

Dolby Digital

Да

AAC

Да

Dolby Atmos

Да

DTS Digital Surround

Да

DTS:X

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

Bluetooth кодек - SBC/AAC

Да

Версия Bluetooth

5.1

HDMI вход

1

HDMI выход

1

Оптический

1

USB

1

Беспроводной тыловой готов

Да

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон - Android/iOS

Да

Управление саундбаром

Да

TV Sound Mode Share

Да

WOW Interface

Да

WOW Orchestra

Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Главный

950 x 63 x 115 mm

Тыловой динамик

100.0 x 176.5 x 120.0 mm

Сабвуфер

200 x 377 x 285 mm

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

5.1.1

Количество динамиков

9 EA

Выходная мощность

500 W

ПОДДЕРЖКА HDMI

Реверсивный звуковой канал ARC

Да

120 Гц

Да

Реверсивный звуковой канал e-ARC

Да

CEC (Simplink)

Да

Dolby Vision

Да

HDR10

Да

Pass-through

Да

Pass-through (4K)

Да

VRR / ALLM

Да

HI-RESOLUTION AUDIO

Выборка

24 бит/ 96 кГц

МОЩНОСТЬ

Энергопотребление (основное устройство)

33 W

Энергопотребление (тыловая колонка)

20 W

Энергопотребление (сабвуфер)

33 W

Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (тыловая колонка)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)

0.5 W ↓

ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ

Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +

Да

Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)

Да

Кино

Да

Clear Voice Pro

Да

Игра

Да

Музыка

Да

Спорт

Да

Стандарт

Да

ВЕС

Вес брутто

15.4 kg

Главный

3.0 kg

Тыловой динамик (2 шт)

2.1 kg

Сабвуфер

5.7 kg

Что говорят

Найти локально

Опробуйте это изделие рядом с вашим домом.

Наш выбор для Вас

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами