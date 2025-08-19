We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED80 4K 2024 + Саундбар LG S70TY
86QNED80T6A.S70TY
Основные характеристики
- Невероятно насыщенная, яркая палитра от QNED Color
- Улучшенное качество изображения и звука благодаря ИИ-процессору alpha 5 4K 7-го поколения
- Четкая и точная детализация благодаря усовершенствованному локальному затемнению
- Полное соответствие Soundbar для телевизоров LG, разработанное для усиления телевизоров LG и удобного кронштейна LG QNED Synergy Bracket
- Полные звуковые ландшафты от Dolby Atmos, центральный динамик, направленный вверх
- Простое управление через телевизор с интерфейсом WOW, плюс симфонический звук от WOW Orchestra
Products in this Bundle: 2
Все дело в новом QNED
Яркие цвета и четкость изображения в огромном LG QNED. Наш новый набор микросхем и зоны уменьшения света обеспечивают идеальное изображение, поэтому каждый пиксель сохраняет безупречную четкость.
*Изображение экрана является имитацией.
Встречайте инновации
LG QNED AI
ИИ-процессор alpha 5 4K 7-го поколения
Наслаждайтесь превосходными развлечениями изнутри
Интеллектуальный ИИ-процессор alpha 5 4K 7-го поколения автоматически оптимизирует аудио и яркость, обеспечивая полное погружение в действие.
*Изображение экрана является имитацией.
Изображения, используемые в обзоре продукта ниже, предназначены для ознакомительных целей. Для точного представления обратитесь к галерее изображений в верхней части страницы.
Завораживающие звуковые ландшафты окружают вас
*Изображения экрана являются имитацией.
Саундбары LG идеально дополняют впечатления от просмотра на телевизорах LG
Дизайн, идеально сочетающийся с LG QNED
Прекрасно сочетается с LG QNED
Оцените визуальную гармонию LG QNED и совершенно нового саундбара LG Crest Design для изысканных интерьеров.
Кронштейн Synergy
Безупречное сочетание с LG QNED
Кронштейн Synergy специально разработан для идеальной интеграции с вашим телевизором LG QNED, обеспечивая визуальную гармонию и улучшая аудиовыступление.
*Относится к моделям QNED 2024 года QNED 90/QNED 85/QNED 80.
**Кронштейн Synergy поставляется с 1-полюсной или 2-полюсной подставкой, которая может отличаться в зависимости от страны/продукта.
***Кронштейн Synergy можно приобрести отдельно.
Key Feature
Найти локально
- 86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED80 4K 2024
- Саундбар LG S70TY
Характеристики
Тип дисплея
4K QNED
Частота обновления
60Гц
Широкая цветовая гамма
QNED Цвет
Процессор
Интеллектуальный процессор α5 Gen7 4K
HDR (Расширенный динамический диапазон))
HDR10 / HLG
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1928 x 1108 x 30.9
Вес телевизора без подставки
50.0
Все характеристики
ДОСТУПНОСТЬ
Оттенки серого
Да
Высокая контрастность
Да
Инвертировать цвета
Да
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
Кабель питания
Да (Съемный)
Пульт
Пульт Magic Remote (MR24)
Батарейки для пульта дистанционного управления
Да (AA x 2ШТ)
АУДИО
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2 Up-mix)
AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)
Да
Аудио кодек
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)
Аудио выход
20Вт
Bluetooth Surround Ready
Да (2-стороннее воспроизведение)
Чистый голос Pro
Да (авто настройка громкости)
LG Синхронизация звука
Да
Одновременный вывод звука
Да
Звуковой режим
Да
Направление динамика
Вниз
Акустическая система
2.0 Канал
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Поддержка Bluetooth
Да (5.1)
CI-слот
1шт
Ethernet- вход
1шт
HDMI Обратный звуковой канал
eARC (HDMI 2)
HDMI-вход
3 шт.: поддержка eARC, ALLM
RF вход (антенна/кабель)
2шт
Simplink (HDMI CEC)
Да
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
1шт
USB-вход
2шт (v 2.0)
Wi-Fi
Да (Wi-Fi 5)
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Размеры упаковки (ШхВхГ)
2090 x 1215 x 228
Вес упаковки
63.6
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1928 x 1108 x 30.9
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
1928 x 1175 x 359
Тумба под ТВ (ШхГ)
1582 x 359
Вес телевизора без подставки
50.0
Вес телевизора с подставкой
51.0
Крепление VESA (ШхВ)
600 x 400
ИГРЫ
Оптимизатор игр
Да (Игровая панель)
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
Да
Режим HGIG
Да
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)
Тип подсветки
Edge
Разрешение экрана
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Тип дисплея
4K QNED
Частота обновления
60Гц
Широкая цветовая гамма
QNED Цвет
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
Да
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
4K Масштабирование
Технология затемнения
Локальное затемнение
Динамическое отображение тонов
Да
FILMMAKER MODE ™
Да
HDR (Расширенный динамический диапазон))
HDR10 / HLG
Режим изображения
9 режимов: Яркий, Стандартный, Автоматическое энергосбережение(APS), Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)
Процессор
Интеллектуальный процессор α5 Gen7 4K
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Источник питания ( напряжение, Гц)
AC 200~240В 50-60Гц
Энергопотребление в режиме ожидания
Менее 0.5Вт
SMART TV
Семейные настройки
Да
Веб-браузер
Да
Интеллектуальное распознавание голоса
Да
Пульт Magic Remote
В комплекте
Операционная система (ОС)
webOS 24
Передача из Комнаты в комнату
Да (Отправитель/Получатель)
Приложение для удаленного управления смартфоном
Да (LG ThinQ)
ThinQ
Да
Совместимость с USB-камерой
Да
Работает с Apple AirPlay 2
Да
Характеристики
Количество каналов
3.1.1
Выходная мощность
400 W
Главный
950 x 63 x 115 mm
Сабвуфер
200 x 377 x 285 mm
Все характеристики
АКСЕССУАР
Кабель HDMI
Да
Дистанционное управление
Да
Кронштейн для настенного монтажа
Да
Гарантийный талон
Да
АУДИОФОРМАТ
Dolby Digital
Да
AAC
Да
Dolby Atmos
Да
DTS Digital Surround
Да
DTS:X
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
Bluetooth кодек - SBC/AAC
Да
Версия Bluetooth
5.1
HDMI вход
1
HDMI выход
1
Оптический
1
USB
1
Беспроводной тыловой готов
Да
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА
Управление через смартфон - Android/iOS
Да
Управление саундбаром
Да
TV Sound Mode Share
Да
WOW Interface
Да
WOW Orchestra
Да
РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)
Главный
950 x 63 x 115 mm
Сабвуфер
200 x 377 x 285 mm
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Количество каналов
3.1.1
Количество динамиков
7 EA
Выходная мощность
400 W
ПОДДЕРЖКА HDMI
Реверсивный звуковой канал ARC
Да
120 Гц
Да
Реверсивный звуковой канал e-ARC
Да
CEC (Simplink)
Да
Dolby Vision
Да
HDR10
Да
Pass-through
Да
Pass-through (4K)
Да
VRR / ALLM
Да
HI-RESOLUTION AUDIO
Выборка
24 бит/ 96 кГц
МОЩНОСТЬ
Энергопотребление (основное устройство)
33 W
Энергопотребление (сабвуфер)
33 W
Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)
0.5 W ↓
Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)
0.5 W ↓
ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ
Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +
Да
Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)
Да
Кино
Да
Clear Voice Pro
Да
Игра
Да
Музыка
Да
Спорт
Да
Стандарт
Да
ВЕС
Вес брутто
13.3 kg
Главный
3.0 kg
Сабвуфер
5.7 kg
Что говорят
Наш выбор для Вас
Рекомендуемый Продукт