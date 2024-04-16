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86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года+Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками

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86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года+Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками

86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года+Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками

86QNED82A6B.S80TR
()
  • Front view
  • LG 86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года+Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками , 86QNED82A6B.S80TR
  • LG 86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года+Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками , 86QNED82A6B.S80TR
  • LG 86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года+Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками , 86QNED82A6B.S80TR
  • LG 86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года+Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками , 86QNED82A6B.S80TR
  • LG 86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года+Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками , 86QNED82A6B.S80TR
  • LG 86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года+Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками , 86QNED82A6B.S80TR
  • LG 86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года+Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками , 86QNED82A6B.S80TR
  • LG 86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года+Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками , 86QNED82A6B.S80TR
  • LG 86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года+Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками , 86QNED82A6B.S80TR
  • LG 86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года+Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками , 86QNED82A6B.S80TR
Front view
LG 86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года+Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками , 86QNED82A6B.S80TR
LG 86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года+Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками , 86QNED82A6B.S80TR
LG 86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года+Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками , 86QNED82A6B.S80TR
LG 86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года+Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками , 86QNED82A6B.S80TR
LG 86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года+Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками , 86QNED82A6B.S80TR
LG 86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года+Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками , 86QNED82A6B.S80TR
LG 86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года+Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками , 86QNED82A6B.S80TR
LG 86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года+Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками , 86QNED82A6B.S80TR
LG 86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года+Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками , 86QNED82A6B.S80TR
LG 86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года+Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками , 86QNED82A6B.S80TR

Основные характеристики

  • Невероятно богатая цветовая палитра от новой динамической QNED Color
  • Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 7 Gen8
  • Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote
  • Невероятная звуковая панель Soundbar, предназначенная для усиления звука телевизоров LG TV
  • Поистине захватывающий звук благодаря Dolby Atmos и тройным восходящим динамикам
  • Восхитительные звуковые характеристики благодаря функции AI Room Calibration
Больше

Телевизор LG QNED TV на фоне ярких, насыщенных темных цветов. На экране — яркая и красочная картинка, демонстрирующая технологию цвета QNED и ее способность отображать широкий спектр оттенков с высоким контрастом. Логотип LG QNED AI виден на экране. На заголовке: Каждый цвет переосмыслен с динамическим QNED-цветом.

Каждый цвет переосмыслен с динамическим QNED-цветом

* QNED и QNED evo оснащены различными цветовыми решениями, использующими новейшую и уникальную технологию широкого цветового охвата от LG, которая заменяет Quantum Dot.

Совершенно новый динамический QNED Color Pro

Последняя и уникальная технология широкого цветового охвата от LG, заменяющая Quantum Dot, обеспечивает улучшенную цветопередачу.

Брызги красок разлетаются вверх разноцветными всплесками.

Сертификация 100% объема цвета по стандарту DCI-P3 от Intertek.

Сертифицированный 100% объем цвета с LG QNED

* Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.

Представляем мощный умный ИИ-процессор alpha 7 Gen8

Благодаря улучшенным характеристикам и ускоренной обработке ИИ-процессор alpha 7 Gen8 обеспечивает качество изображения 4K повышенной резкости и глубины.

ИИ-процессор alpha 7 Gen8 светится желтым цветом, из него исходят разноцветные вспышки света.

* По сравнению с ИИ-процессором alpha 5 Gen6 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.

4K Super Upscaling оживляет каждый кадр

Мощный процессор LG обеспечивает разрешение оригинального качества. Наслаждайтесь высоким разрешением, яркостью и четкостью изображения благодаря 4K Super Upscaling.

До и после сравнения того, как технология LG 4K Super Upscaling улучшает качество изображения. Две панели с одним и тем же изображением красочной птицы, сидящей на ветке дерева в лесу. Панель справа исчезает.

*Image quality of upscaled content will vary based on the source resolution.

Точное управление светом функции Продвинутое локальное затемнение позволяет вам четко разглядеть каждую деталь.

Перспектива изнутри пещеры с видом на ее вход, где видны голубое небо и горизонт. Вся сцена разделена пополам, чтобы продемонстрировать возможности продвинутого локального затемнения QNED. С одной стороны, цвета и детали выглядят вымытыми, а изображения кажутся размытыми. На ярлыке написано: Обычная светодиодная подсветка. С другой стороны — глубокие черные цвета, лучший контраст, яркость и цвет. На ярлыке написано: Продвинутое локальное затемнение.

* Функция улучшенного локального затемнения доступна в моделях QNED82 размером 86, 75 и 65 дюймов.

* Сравнительные изображения являются смоделированными и предназначены исключительно для иллюстрации.

LG Soundbar на cерой поверхности на сером фоне в угловой воздушной перспективе.

Улучшение впечатлений от просмотра телевизора LG TV благодаря первоклассному саундбару

Дополните впечатления от телевизора LG TV саундбаром, прекрасно сочетающимся с его дизайном и звучанием

Потрясающие звуковые ландшафты

Саундбар LG Soundbar и телевизор LG TV в черной комнате, где воспроизводится музыкальное выступление. Белые капли, представляющие собой звуковые волны, устремляются вверх и вперед от звуковой панели Soundbar, а в это время сабвуфер создает звуковой эффект снизу.

*Имитация изображений. 

Ощутите реализм звуковой панорамы

Центральный восходящий канал

Звуковые ландшафты помещают вас в эпицентр

Центральный восходящий канал создает более реалистичный звук, делая голоса более четкими, а действия на экране идеально синхронизированными с аудио — без задержек и прерываний.

Саундбар LG Soundbar и телевизор LG TV в черной комнате, где воспроизводится музыкальное выступление. Белые капли, представляющие собой звуковые волны, устремляются вверх и вперед от звуковой панели. Сабвуфер создает звуковой эффект снизу.

* Вышесказанное подтверждается исследованием собственных стандартов.
**Имитация изображений.

Надпись «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ» в зелено-желтом градиентном узоре.

Саундбары LG дополняют телевизоры LG TV

Технология Dolby Atmos

С Dolby Atmos вечер просмотра кино проходит как в кинотеатре

Откройте для себя идеальные возможности Dolby с помощью Dolby Vision и Dolby Atmos в саундбарах LG для телевизоров LG TV.

На телевизоре LG OLED TV и звуковой панели LG Soundbar в современной городской квартире в боковом ракурсе воспроизводится фильм. Белые шарики, изображающие звуковые волны, проецируются вверх и вниз от звуковой панели Soundbar и телевизора, создавая звуковой купол в пространстве. Логотип Dolby Atmos Логотип DTS X

* Dolby и Dolby Vision являются зарегистрированными торговыми марками Dolby Laboratories Licensing Corporation.
** Символ Double-D является торговой маркой Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Имитация изображений.

Трехуровневый пространственный звук

Виртуальный слой придает звуку реалистичности

Трехуровневый звук добавляет слой для создания звукового купола с насыщенным звуком.

LG Soundbar, задние динамики и LG TV находятся в большой городской квартире. Три красные полосы появляются по очереди в виде виртуальных слоев и создают цельный звуковой купол.
Печать

Характеристики

Тип дисплея

4K QNED

Частота обновления

60Гц

Широкая цветовая гамма

Dynamic QNED Color

Процессор

Интеллектуальный процессор α7 4K Gen8

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1929 x 1108 x 51.9

Вес телевизора без подставки

45.5

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Кабель питания

Да (Съемный)

Пульт

Пульт Magic Remote (MR25)

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

α7 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)

AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

Да

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)

Аудио выход

20Вт

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да (авто настройка громкости)

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Направление динамика

Вниз

Акустическая система

2.0 Канал

WOW-оркестр

Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

Аналоговый ТВ-прием

Да

Диджитал ТВ-прием

DVB-T2/T (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2/S (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.0)

CI-слот

1шт

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 2)

HDMI-вход

3 шт.: поддержка eARC, ALLM

RF вход (антенна/кабель)

2шт

Simplink (HDMI CEC)

Да

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

USB-вход

1шт (v 2.0)

Wi-Fi

Да (Wi-Fi 5)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

2090 x 1215 x 200

Вес упаковки

58.5

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1929 x 1108 x 51.9

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1929 x 1174 x 359

Тумба под ТВ (ШхГ)

1700 x 359

Вес телевизора без подставки

45.5

Вес телевизора с подставкой

46.5

Крепление VESA (ШхВ)

600 x 400

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Режим HGIG

Да

VRR (Переменная частота обновления)

Да (до 60Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Тип подсветки

Edge

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K QNED

Частота обновления

60Гц

Широкая цветовая гамма

Dynamic QNED Color

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

4K Super Upscaling

Авто калибровка

Да

Технология затемнения

Локальное затемнение

Динамическое отображение тонов

Да

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Режим изображения

10 режима

Процессор

Интеллектуальный процессор α7 4K Gen8

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Источник питания ( напряжение, Гц)

Переменного тока 100~240В 50-60Гц

Энергопотребление в режиме ожидания

Менее 0.5Вт

SMART TV

AI Чатбот

Да

Веб-браузер

Да

Google Cast

Да

Google Home / Hub

Да

Home Hub

Да

Интеллектуальное распознавание голоса

Да

LG Каналы

Да

Пульт Magic Remote

В комплекте

Мультипросмотр

Да

Операционная система (ОС)

webOS 25

Приложение для удаленного управления смартфоном

Да (LG ThinQ)

Совместимость с USB-камерой

Да

Voice ID

Да (за исключением России)

Работает с Apple AirPlay 2

Да

Работает с Apple Home

Да

Печать

Характеристики

Dolby Atmos

Да

DTS:X

Да

Главный

1000 x 63 x 135 mm

Тыловой динамик

100.0 x 176.5 x 120.0 mm

Сабвуфер

201.7 x 407 x 403 mm

Все характеристики

АКСЕССУАР

Кабель HDMI

Да

Дистанционное управление

Да

Кронштейн для настенного монтажа

Да

Гарантийный талон

Да

АУДИОФОРМАТ

AAC

Да

AAC+

Да

Dolby Atmos

Да

Dolby Digital

Да

DTS Digital Surround

Да

DTS:X

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

Bluetooth кодек - SBC/AAC

Да

HDMI вход

1

HDMI выход

1

Оптический

1

USB

1

Беспроводной тыловой готов

Да

Wi-Fi

Да

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон - Android/iOS

Да

Настройка звука под комнату (AI Room Calibration Pro), приложение

Да

Управление саундбаром

Да

TV Sound Mode Share

Да

WOW Interface

Да

WOW Orchestra

Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Главный

1000 x 63 x 135 mm

Тыловой динамик

100.0 x 176.5 x 120.0 mm

Сабвуфер

201.7 x 407 x 403 mm

ПОДДЕРЖКА HDMI

Реверсивный звуковой канал ARC

Да

120 Гц

Да

Реверсивный звуковой канал e-ARC

Да

CEC (Simplink)

Да

Dolby Vision

Да

HDR10

Да

Pass-through

Да

Pass-through (4K)

Да

VRR / ALLM

Да

HI-RESOLUTION AUDIO

Выборка

24 бит/ 96 кГц

Повышающий бит / Повышающая дискретизация

24 бит/ 96 кГц

ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ

Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)

Да

Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +

Да

Кино

Да

Clear Voice Pro

Да

Игра

Да

Музыка

Да

Спорт

Да

Стандарт

Да

ВЕС

Вес брутто

22.6 kg

Главный

4.3 kg

Тыловой динамик (2 шт)

2.34 kg

Сабвуфер

10.0 kg

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