We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Функции
Галерея
Характеристики
Отзывы
Где купить
Поддержка
-
Купон на скидку в размере 50 000 тенге
-
-10% на следующую покупку
-
Подписка на онлайн-тренировки FitStars на 1 год
86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года+Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками
86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года+Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками
Основные характеристики
- Невероятно богатая цветовая палитра от новой динамической QNED Color
- Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 7 Gen8
- Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote
- Невероятная звуковая панель Soundbar, предназначенная для усиления звука телевизоров LG TV
- Поистине захватывающий звук благодаря Dolby Atmos и тройным восходящим динамикам
- Восхитительные звуковые характеристики благодаря функции AI Room Calibration
* QNED и QNED evo оснащены различными цветовыми решениями, использующими новейшую и уникальную технологию широкого цветового охвата от LG, которая заменяет Quantum Dot.
Совершенно новый динамический QNED Color Pro
Последняя и уникальная технология широкого цветового охвата от LG, заменяющая Quantum Dot, обеспечивает улучшенную цветопередачу.
* Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.
Представляем мощный умный ИИ-процессор alpha 7 Gen8
Благодаря улучшенным характеристикам и ускоренной обработке ИИ-процессор alpha 7 Gen8 обеспечивает качество изображения 4K повышенной резкости и глубины.
* По сравнению с ИИ-процессором alpha 5 Gen6 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.
4K Super Upscaling оживляет каждый кадр
Мощный процессор LG обеспечивает разрешение оригинального качества. Наслаждайтесь высоким разрешением, яркостью и четкостью изображения благодаря 4K Super Upscaling.
*Image quality of upscaled content will vary based on the source resolution.
Точное управление светом функции Продвинутое локальное затемнение позволяет вам четко разглядеть каждую деталь.
* Функция улучшенного локального затемнения доступна в моделях QNED82 размером 86, 75 и 65 дюймов.
* Сравнительные изображения являются смоделированными и предназначены исключительно для иллюстрации.
Потрясающие звуковые ландшафты
*Имитация изображений.
Ощутите реализм звуковой панорамы
Звуковые ландшафты помещают вас в эпицентр
Центральный восходящий канал создает более реалистичный звук, делая голоса более четкими, а действия на экране идеально синхронизированными с аудио — без задержек и прерываний.
* Вышесказанное подтверждается исследованием собственных стандартов.
**Имитация изображений.
Саундбары LG дополняют телевизоры LG TV
Технология Dolby Atmos
С Dolby Atmos вечер просмотра кино проходит как в кинотеатре
Откройте для себя идеальные возможности Dolby с помощью Dolby Vision и Dolby Atmos в саундбарах LG для телевизоров LG TV.
На телевизоре LG OLED TV и звуковой панели LG Soundbar в современной городской квартире в боковом ракурсе воспроизводится фильм. Белые шарики, изображающие звуковые волны, проецируются вверх и вниз от звуковой панели Soundbar и телевизора, создавая звуковой купол в пространстве. Логотип Dolby Atmos Логотип DTS X
* Dolby и Dolby Vision являются зарегистрированными торговыми марками Dolby Laboratories Licensing Corporation.
** Символ Double-D является торговой маркой Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Имитация изображений.
Виртуальный слой придает звуку реалистичности
Трехуровневый звук добавляет слой для создания звукового купола с насыщенным звуком.
-
86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED AI QNED82 4K 2025 года
-
Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками
Характеристики
-
Тип дисплея
-
4K QNED
-
Частота обновления
-
60Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
Dynamic QNED Color
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α7 4K Gen8
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
HDR10 / HLG
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
-
1929 x 1108 x 51.9
-
Вес телевизора без подставки
-
45.5
Все характеристики
ДОСТУПНОСТЬ
-
Оттенки серого
-
Да
-
Высокая контрастность
-
Да
-
Инвертировать цвета
-
Да
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
-
Кабель питания
-
Да (Съемный)
-
Пульт
-
Пульт Magic Remote (MR25)
АУДИО
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
-
α7 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)
-
AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
Аудио кодек
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)
-
Аудио выход
-
20Вт
-
Bluetooth Surround Ready
-
Да (2-стороннее воспроизведение)
-
Чистый голос Pro
-
Да (авто настройка громкости)
-
LG Синхронизация звука
-
Да
-
Одновременный вывод звука
-
Да
-
Звуковой режим
-
Да
-
Направление динамика
-
Вниз
-
Акустическая система
-
2.0 Канал
-
WOW-оркестр
-
Да
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
-
Аналоговый ТВ-прием
-
Да
-
Диджитал ТВ-прием
-
DVB-T2/T (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2/S (спутник)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
-
Поддержка Bluetooth
-
Да (v 5.0)
-
CI-слот
-
1шт
-
Ethernet- вход
-
1шт
-
HDMI Обратный звуковой канал
-
eARC (HDMI 2)
-
HDMI-вход
-
3 шт.: поддержка eARC, ALLM
-
RF вход (антенна/кабель)
-
2шт
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Да
-
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
-
1шт
-
USB-вход
-
1шт (v 2.0)
-
Wi-Fi
-
Да (Wi-Fi 5)
ГАБАРИТЫ И ВЕС
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
-
2090 x 1215 x 200
-
Вес упаковки
-
58.5
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
-
1929 x 1108 x 51.9
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
-
1929 x 1174 x 359
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
-
1700 x 359
-
Вес телевизора без подставки
-
45.5
-
Вес телевизора с подставкой
-
46.5
-
Крепление VESA (ШхВ)
-
600 x 400
ИГРЫ
-
Оптимизатор игр
-
Да (Игровая панель)
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
-
Да
-
Режим HGIG
-
Да
-
VRR (Переменная частота обновления)
-
Да (до 60Гц)
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)
-
Тип подсветки
-
Edge
-
Разрешение экрана
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
-
4K QNED
-
Частота обновления
-
60Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
Dynamic QNED Color
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
-
4K Super Upscaling
-
Авто калибровка
-
Да
-
Технология затемнения
-
Локальное затемнение
-
Динамическое отображение тонов
-
Да
-
FILMMAKER MODE ™
-
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
HDR10 / HLG
-
Режим изображения
-
10 режима
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α7 4K Gen8
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
-
Источник питания ( напряжение, Гц)
-
Переменного тока 100~240В 50-60Гц
-
Энергопотребление в режиме ожидания
-
Менее 0.5Вт
SMART TV
-
AI Чатбот
-
Да
-
Веб-браузер
-
Да
-
Google Cast
-
Да
-
Google Home / Hub
-
Да
-
Home Hub
-
Да
-
Интеллектуальное распознавание голоса
-
Да
-
LG Каналы
-
Да
-
Пульт Magic Remote
-
В комплекте
-
Мультипросмотр
-
Да
-
Операционная система (ОС)
-
webOS 25
-
Приложение для удаленного управления смартфоном
-
Да (LG ThinQ)
-
Совместимость с USB-камерой
-
Да
-
Voice ID
-
Да (за исключением России)
-
Работает с Apple AirPlay 2
-
Да
-
Работает с Apple Home
-
Да
Характеристики
-
Dolby Atmos
-
Да
-
DTS:X
-
Да
-
Главный
-
1000 x 63 x 135 mm
-
Тыловой динамик
-
100.0 x 176.5 x 120.0 mm
-
Сабвуфер
-
201.7 x 407 x 403 mm
Все характеристики
АКСЕССУАР
-
Кабель HDMI
-
Да
-
Дистанционное управление
-
Да
-
Кронштейн для настенного монтажа
-
Да
-
Гарантийный талон
-
Да
АУДИОФОРМАТ
-
AAC
-
Да
-
AAC+
-
Да
-
Dolby Atmos
-
Да
-
Dolby Digital
-
Да
-
DTS Digital Surround
-
Да
-
DTS:X
-
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
-
Bluetooth кодек - SBC/AAC
-
Да
-
HDMI вход
-
1
-
HDMI выход
-
1
-
Оптический
-
1
-
USB
-
1
-
Беспроводной тыловой готов
-
Да
-
Wi-Fi
-
Да
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА
-
Управление через смартфон - Android/iOS
-
Да
-
Настройка звука под комнату (AI Room Calibration Pro), приложение
-
Да
-
Управление саундбаром
-
Да
-
TV Sound Mode Share
-
Да
-
WOW Interface
-
Да
-
WOW Orchestra
-
Да
РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)
-
Главный
-
1000 x 63 x 135 mm
-
Тыловой динамик
-
100.0 x 176.5 x 120.0 mm
-
Сабвуфер
-
201.7 x 407 x 403 mm
ПОДДЕРЖКА HDMI
-
Реверсивный звуковой канал ARC
-
Да
-
120 Гц
-
Да
-
Реверсивный звуковой канал e-ARC
-
Да
-
CEC (Simplink)
-
Да
-
Dolby Vision
-
Да
-
HDR10
-
Да
-
Pass-through
-
Да
-
Pass-through (4K)
-
Да
-
VRR / ALLM
-
Да
HI-RESOLUTION AUDIO
-
Выборка
-
24 бит/ 96 кГц
-
Повышающий бит / Повышающая дискретизация
-
24 бит/ 96 кГц
ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ
-
Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)
-
Да
-
Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +
-
Да
-
Кино
-
Да
-
Clear Voice Pro
-
Да
-
Игра
-
Да
-
Музыка
-
Да
-
Спорт
-
Да
-
Стандарт
-
Да
ВЕС
-
Вес брутто
-
22.6 kg
-
Главный
-
4.3 kg
-
Тыловой динамик (2 шт)
-
2.34 kg
-
Сабвуфер
-
10.0 kg
Найти локально
Наш выбор для Вас
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.
Свяжитесь с нами
-
Купон на скидку в размере 50 000 тенге
-
-10% на следующую покупку
-
Подписка на онлайн-тренировки FitStars на 1 год