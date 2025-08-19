Skip to ContentSkip to Accessibility Help
86 дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED9M 4K 2025 года + Саундбар LG S70TY

86QNED9MA6B.S70TY
bundle front view
Основные характеристики

  • Беспроводная передача в 4K 144Hz с визуально безупречным качеством через блок Zero Connect
  • Невероятно богатая цветовая палитра от новой динамической QNED Color
  • Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 9 Gen8
  • Полное соответствие Soundbar для телевизоров LG, разработанное для усиления телевизоров LG и удобного кронштейна LG QNED Synergy Bracket
  • Полные звуковые ландшафты от Dolby Atmos, центральный динамик, направленный вверх
  • Простое управление через телевизор с интерфейсом WOW, плюс симфонический звук от WOW Orchestra
Больше
86QNED9MA6B

86 дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED9M 4K 2025 года
S70TY

Саундбар LG S70TY

Только на LG True Wireless TV — Беспроводная свобода, проводное качество

Беспроводная передача в 4K уже здесь. Наша технология True Wireless освобождает вас от ограничений проводных подключений, сохраняя при этом такое же захватывающее изображение и звук, как у проводного телевидения.

Ощутите визуально безупречную 4K-чёткость — как у проводного телевидения

Наша технология True Wireless с передачей видео и аудио в 4K 144Hz обеспечивает такое же качество впечатления от просмотра, как у проводного телевидения. Наслаждайтесь контентом без задержек и видимого ухудшения качества.

*Отсутствуют потери при передаче изображения по результатам внутреннего тестирования по стандарту ISO/IEC 29170-2 с реальной продуктивностью, зависящей от настроек, условий окружающей среды и использования.

Играйте без задержек с беспроводным геймингом с экстремально низкой задержкой

Сертифицировано для плавного и бесперебойного игрового процесса даже при беспроводной передаче. Наслаждайтесь играми с частотой 144Hz, поддержкой AMD FreeSync Premium и другими технологиями.

* Работает только с играми или входами ПК, поддерживающими 144Hz. 

* HGiG — это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые встречаются, чтобы определить и предоставить общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.

* Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.

Оптимальное качество звука, достойное LG QNED

Дополните впечатления от LG QNED саундбаром, прекрасно сочетающимся с его дизайном и звуковыми характеристиками.

Завораживающие звуковые ландшафты окружают вас

*Изображения экрана являются имитацией.

Саундбары LG идеально дополняют впечатления от просмотра на телевизорах LG

Дизайн, идеально сочетающийся с LG QNED

Прекрасно сочетается с LG QNED

Оцените визуальную гармонию LG QNED и совершенно нового саундбара LG Crest Design для изысканных интерьеров.

Характеристики

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Dolby Atmos

Да

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1929 x 1114 x 51.9

Вес телевизора без подставки

45.5

Все характеристики

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

α9 AI Sound Pro (Виртуальный 11.1.2-апмиксинг)

Dolby Atmos

Да

Чистый голос Pro

Да (обработка голоса на основе ИИ)

Поддержка WiSA

Да (увеличение до 2.1 канала)

LG Синхронизация звука

Да

Звуковой режим

Да

Одновременный вывод звука

Да

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

Да

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)

Аудио выход

20Вт

Направление динамика

Вниз

Акустическая система

2.0 Канал

WOW-оркестр

Да

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.3)

Simplink (HDMI CEC)

Да

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 2)

Ethernet- вход

1шт

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

CI-слот

1шт

HDMI-вход

3 шт.: поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS (3 порта)

RF вход (антенна/кабель)

2шт

USB-вход

2шт (v 2.0)

Wi-Fi

Да (Wi-Fi 6)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

2400 x 1215 x 253

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1929 x 1114 x 51.9

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1929 x 1213/1165 x 415

Тумба под ТВ (ШхГ)

496 x 415

Вес телевизора без подставки

45.5

Вес телевизора с подставкой

52.8

Вес упаковки

69.3

Крепление VESA (ШхВ)

600 x 400

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Режим HGIG

Да

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

VRR (Переменная частота обновления)

Да (До 144Гц)

Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)

Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Кабель питания

Да (Съемный)

Пульт

Пульт Magic Remote (MR25)

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

Аналоговый ТВ-прием

Да

Диджитал ТВ-прием

DVB-T2/T (наземное вещание), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Источник питания ( напряжение, Гц)

Переменного тока 100~240В 50-60Гц

Энергопотребление в режиме ожидания

Менее 0.5Вт

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

Технология затемнения

Локальное затемнение

Motion (Технология обработки движений)

Motion Pro

Режим изображения

10 режима

AI Изображение Pro

Да

Авто калибровка

Да

QMS (Быстрое переключение мультимедиа)

Да

SMART TV

Работает с Apple Home

Да

Работает с Apple AirPlay 2

Да

Операционная система (ОС)

webOS 25

Совместимость с USB-камерой

Да

AI Чатбот

Да

Всегда готов

Да

Веб-браузер

Да

Google Cast

Да

Google Home / Hub

Да

Home Hub

Да

Интеллектуальное распознавание голоса

Да

LG Каналы

Да

Пульт Magic Remote

В комплекте

Мультипросмотр

Да

Приложение для удаленного управления смартфоном

Да (LG ThinQ)

Voice ID

Да (за исключением России)

Характеристики

Количество каналов

3.1.1

Выходная мощность

400 W

Главный

950 x 63 x 115 mm

Сабвуфер

200 x 377 x 285 mm

Все характеристики

АКСЕССУАР

Кабель HDMI

Да

Дистанционное управление

Да

Кронштейн для настенного монтажа

Да

Гарантийный талон

Да

АУДИОФОРМАТ

Dolby Digital

Да

AAC

Да

Dolby Atmos

Да

DTS Digital Surround

Да

DTS:X

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

Bluetooth кодек - SBC/AAC

Да

Версия Bluetooth

5.1

HDMI вход

1

HDMI выход

1

Оптический

1

USB

1

Беспроводной тыловой готов

Да

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон - Android/iOS

Да

Управление саундбаром

Да

TV Sound Mode Share

Да

WOW Interface

Да

WOW Orchestra

Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Главный

950 x 63 x 115 mm

Сабвуфер

200 x 377 x 285 mm

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

3.1.1

Количество динамиков

7 EA

Выходная мощность

400 W

ПОДДЕРЖКА HDMI

Реверсивный звуковой канал ARC

Да

120 Гц

Да

Реверсивный звуковой канал e-ARC

Да

CEC (Simplink)

Да

Dolby Vision

Да

HDR10

Да

Pass-through

Да

Pass-through (4K)

Да

VRR / ALLM

Да

HI-RESOLUTION AUDIO

Выборка

24 бит/ 96 кГц

МОЩНОСТЬ

Энергопотребление (основное устройство)

33 W

Энергопотребление (сабвуфер)

33 W

Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)

0.5 W ↓

ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ

Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +

Да

Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)

Да

Кино

Да

Clear Voice Pro

Да

Игра

Да

Музыка

Да

Спорт

Да

Стандарт

Да

ВЕС

Вес брутто

13.3 kg

Главный

3.0 kg

Сабвуфер

5.7 kg

