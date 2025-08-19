86 дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED9M 4K 2025 года + Саундбар LG S70TY

* Работает только с играми или входами ПК, поддерживающими 144Hz.

* HGiG — это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые встречаются, чтобы определить и предоставить общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.

* Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.