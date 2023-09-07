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Телевизор LG,LED 43", 2K, Dynamic Color, Virtual Surround
Все характеристики
-
Линейка
-
Full HD (LED)
-
Размер экрана (дюймы)
-
43
-
Звуковая система
-
Virtual surround Plus
-
Система динамиков
-
2.0
-
Тип дисплея
-
LED
-
Разрешение экрана
-
1920 × 1080
-
Тип подсветки
-
Direct
-
Размер экрана (дюймы)
-
43
-
Цветобустер
-
Dynamic Color
-
Масштабирование разрешения
-
●
-
Подавление шума
-
●
-
Режимы изображения
-
● 8 режимов (Яркий, Стандарт, Эко, Кино, Спорт, Игры, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))
-
HEVC (Видео декодер)
-
2K@60P,10bit
-
VP9 (Видео декодер)
-
2K@60P,10bit
-
True Motion (улучшение четкости динамического изображения) / Частота Обновления (Refresh Rate)
-
Частота обновления 50Гц
-
Выходная мощность
-
10 Вт (5 Вт на канал)
-
Система динамиков
-
2.0
-
Направленность динамиков
-
Вниз
-
Одновременный Аудио выход (на динамики TB и Оптический выход / Выход для наушников)
-
●
-
Звуковая система
-
Virtual Surround
-
Алгоритм обработки голоса (Clear Voice)
-
Clear Voice
-
Аудио кодек
-
AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA (см. инструкцию)
-
Количество ядер
-
1
-
Функция «Быстрый доступ» (Quick Access)
-
●
-
Языковая поддержка / OSD Language
-
6 языков
-
Встроенные игры
-
●
-
Прием цифрового ТВ (Наземная, Кабельная, Спутниковая)
-
DVBT2/C/S2
-
Эфирное ТВ
-
DVBT2/T
-
Кабельное ТВ
-
DVBC
-
Спутниковое ТВ
-
DVBS2/S
-
Приём аналогового сигнала
-
●
-
CI+
-
CI+ 1.3
-
Телетекст, количество страниц
-
2000
-
Телетекст, способ навигации
-
Flof
-
Субтитры
-
●
-
Аудио описание (AD)
-
●
-
Электронная телепрограмма (EPG)
-
●
-
HDMI
-
1 (Сзади) / 1 (Сбоку) v1.4
-
Simplink (HDMI CEC)
-
●
-
USB
-
1 (Сбоку)
-
Компонентный вход
-
● (Сзади, Component in/AV in common)
-
Композитный вход (AV)
-
● (Сзади, Component in/AV in common)
-
Слот CI
-
● (Сбоку)
-
Вход для антенны (RF)
-
2 (Сзади, RF/Sat)
-
Оптический Аудио выход
-
● (Сзади)
-
Источник питания (В/Гц)
-
100 - 240/50 - 60
-
Потребление в режиме ожидания (Вт)
-
< 0.5
-
Функция энергосбережения
-
●
-
Датчик освещенности
-
●
-
Пульт ДУ
-
L-Con
-
Батарейки
-
● (AA x 2 шт)
-
Кабель питания
-
●
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
LED TVs
-
●
-
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