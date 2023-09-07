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Телевизор LG,LED 43", 2K, Dynamic Color, Virtual Surround

Характеристики

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Телевизор LG,LED 43", 2K, Dynamic Color, Virtual Surround

43LM5500PLA

Телевизор LG,LED 43", 2K, Dynamic Color, Virtual Surround

(1)
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Все характеристики

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Линейка

Full HD (LED)

Размер экрана (дюймы)

43

Звуковая система

Virtual surround Plus

Система динамиков

2.0

МАТРИЦА

Тип дисплея

LED

Разрешение экрана

1920 × 1080

Тип подсветки

Direct

Размер экрана (дюймы)

43

ВИДЕО

Цветобустер

Dynamic Color

Масштабирование разрешения

Подавление шума

Режимы изображения

● 8 режимов (Яркий, Стандарт, Эко, Кино, Спорт, Игры, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))

HEVC (Видео декодер)

2K@60P,10bit

VP9 (Видео декодер)

2K@60P,10bit

True Motion (улучшение четкости динамического изображения) / Частота Обновления (Refresh Rate)

Частота обновления 50Гц

АУДИО

Выходная мощность

10 Вт (5 Вт на канал)

Система динамиков

2.0

Направленность динамиков

Вниз

Одновременный Аудио выход (на динамики TB и Оптический выход / Выход для наушников)

Звуковая система

Virtual Surround

Алгоритм обработки голоса (Clear Voice)

Clear Voice

Аудио кодек

AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA (см. инструкцию)

SMART TV

Количество ядер

1

Функция «Быстрый доступ» (Quick Access)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Языковая поддержка / OSD Language

6 языков

Встроенные игры

СИСТЕМЫ ВЕЩАНИЯ

Прием цифрового ТВ (Наземная, Кабельная, Спутниковая)

DVBT2/C/S2

Эфирное ТВ

DVBT2/T

Кабельное ТВ

DVBC

Спутниковое ТВ

DVBS2/S

Приём аналогового сигнала

CI+

CI+ 1.3

Телетекст, количество страниц

2000

Телетекст, способ навигации

Flof

Субтитры

Аудио описание (AD)

Электронная телепрограмма (EPG)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

HDMI

1 (Сзади) / 1 (Сбоку) v1.4

Simplink (HDMI CEC)

USB

1 (Сбоку)

Компонентный вход

● (Сзади, Component in/AV in common)

Композитный вход (AV)

● (Сзади, Component in/AV in common)

Слот CI

● (Сбоку)

Вход для антенны (RF)

2 (Сзади, RF/Sat)

Оптический Аудио выход

● (Сзади)

МОЩНОСТЬ

Источник питания (В/Гц)

100 - 240/50 - 60

Потребление в режиме ожидания (Вт)

< 0.5

Функция энергосбережения

Датчик освещенности

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

L-Con

Батарейки

● (AA x 2 шт)

Кабель питания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

ОСОБЕННОСТИ

LED TVs

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