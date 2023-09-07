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Телевизор LG,LED 43", 2K, Технология Active HDR,ThinQ AI, Smart, Virtual Surround Plus

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Телевизор LG,LED 43", 2K, Технология Active HDR,ThinQ AI, Smart, Virtual Surround Plus

43LM6500PLB

Телевизор LG,LED 43", 2K, Технология Active HDR,ThinQ AI, Smart, Virtual Surround Plus

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Новый уровень формата Full HD

Изображения на экране формата Full HD более четкие, с потрясающе высоким разрешением и яркими цветами.

Динамический усилитель цвета

Новейший процессор обработки изображений автоматически корректирует цвета, делая изображение более насыщенным и естественным. Наслаждайтесь красотой естественных цветов природы на экране Вашего телевизора.

*Под обычным телевизором, который упоминается здесь, подразумевается одна из предыдущих моделей LG, а изображения являются имитацией.

Cекрет потрясающей реалистичности изображений

Четыре быстрых и точных процессора устраняют шум, обеспечивая более динамичную цветопередачу и контрастность. Картинки с низким разрешением масштабируются и восстанавливаются, становясь более четкими и яркими.

Режим Активный HDR для невероятной детализации

В режиме Активный HDR каждый кадр оптимизируется, детализация усиливается, а цвета становятся более глубокими. Благодаря формату мульти-HDR, включающему в себя HDR10 и HLG, в сочетании с технологией динамичной покадровой коррекции LG, Вы можете наслаждаться любым видеоконтентом в превосходном качестве HDR.

Виртуальный объемный звук заполняет пространство

Со встроенными динамиками вашего телевизора Вы прочувствуете насыщенный, безупречный, многомерный звук. Усилите свои ощущения от просмотра со звуком, доносящимся со всех сторон.

Dolby Audio™
Звук, как в настоящем кинотеатре

Окунитесь в атмосферу кинозала у себя дома с еще более чистым и объемным звуком, благодаря технологии Dolby Audio в Вашем телевизоре.

Жизнь полна чудес с телевизором LG AI

Технология LG ThinQ AI ( Искусственного Интеллекта) открывает много новых возможностей для голосового управления. Распознавание разговорной речи позволяет поддерживать диалог с телевизором и получать индивидуальные рекомендации в соответствии с Вашими предпочтениями.
Жизнь полна чудес с телевизором LG AI Узнайте больше

* LG ThinQ AI запускается нажатием кнопки "Microphone Button".
* Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.

Технологии умного дома с webOS

Смарт-телевизор LG на базе webOS позволяет Вам наслаждаться просмотром любимых фильмов на портале Netflix, видеороликов на YouTube и многое другое. Благодаря новому дизайну и расширенным возможностям, Ваш телевизор стал умнее, при этом управлять им стало проще.

*Внешний вид изделия и картинка на экране могут отличаться от представленных на изображении.

Выбирайте, подключайте и наслаждайтесь

Подключив USB-накопитель или внешний жесткий диск, Вы можете воспроизводить на Вашем телевизоре практически любой видеоконтент.
Наслаждайтесь просмотром своих любимых фильмов на большом экране с более высоким разрешением.

Простой и в то же время изысканный дизайн

Тонкая кромка и элегантный корпус телевизора гармонично впишутся в Ваш интерьер, усилив приятные впечатления от просмотра.

* Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении.

Печать

Все характеристики

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Линейка

Full HD (LED)

Размер экрана (дюймы)

43

Smart TV

webOS Smart TV

Тип HDR

Активный HDR

Звуковая система

Virtual surround Plus

Система динамиков

2.0

Пульт Magic Remote в комплекте

МАТРИЦА

Тип дисплея

LED

Разрешение экрана

1920 × 1080

Тип подсветки

Direct

Размер экрана (дюймы)

43

ВИДЕО

Тип HDR

Активный HDR

HDR10 Pro (Антенна / HDMI / CP / USB)

— / ● / ● / ● (2K только)

HLG (Антенна / HDMI / CP / USB)

— / — / — / ● (2K только)

Эффект HDR

● (2K только)

Процессор обработки изображений

Четырехъядерный процессор

Цветобустер

Dynamic Color

Масштабирование разрешения

Подавление шума

Алгоритм тонального отображения

HDR Dynamic Tone Mapping

Режимы изображения

● 9 режимов (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))

HEVC (Видео декодер)

2K@60P,10bit

VP9 (Видео декодер)

2K@60P,10bit

True Motion (улучшение четкости динамического изображения) / Частота Обновления (Refresh Rate)

Частота обновления 50Гц

АУДИО

Выходная мощность

20 Вт (10 Вт на канал)

Система динамиков

2.0

Направленность динамиков

Вниз

Одновременный Аудио выход (на динамики TB и Оптический выход / Выход для наушников)

DTS декодер

Настройка звука одним касанием (One Touch Sound Tuning)

поддерживается если в меню ТВ есть «Тип установки телевизора»

Звуковая система

Virtual Surround Plus

Алгоритм обработки голоса (Clear Voice)

Clear Voice III

LG Sound Sync / Bluetooth

Авто оповещение (легкое подключение по Bluetooth)

Потоковая передача музыки с мобильного устройства на ТВ (Android/iOS)

Аудио кодек

AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA,apt-X (см. инструкцию)

AI ФУНКЦИИ

Технология LG ThinQ

Интеллектуальное распознавание голоса

Технология речевого ввода текста (Speech to Text)

Голосовой поиск LG

Технология AI UX

Технология AI Home

Технология AI Recommendation

Интеллектуальная правка

Домашняя панель инструментов (Home Dashboard)

Авто определение устройств

Технология Mobile Connectivity

Технология Screen Share

Работа с приложением LG TV Plus

Работа с приложением Smart ThinQ

SMART TV

Операционная Система

webOS Smart TV

Количество ядер

4

Пульт Magic Remote

В комплекте

Функция «Универсальный Пульт»

Функция «Быстрый доступ» (Quick Access)

Функция Виртуальная реальность (360 VR)

● (только Youtube)

Функция Magic Link

Аудиогид (преобразование текста в речь)

Магазин контента и приложений LG

DIAL

Браузер

Музыкальный проигрыватель

LG каналы Плюс

● (только Россия)

SMART ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Mobile TV

Поддержка Wi-Fi TV

Поддержка Bluetooth Low Energy

Сетевой Файловый Браузер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Родительский режим

Режим Гостиница

Языковая поддержка / OSD Language

6 языков

СИСТЕМЫ ВЕЩАНИЯ

Прием цифрового ТВ (Наземная, Кабельная, Спутниковая)

DVBT2/C/S2

Эфирное ТВ

DVBT2/T

Кабельное ТВ

DVBC

Спутниковое ТВ

DVBS2/S

Приём аналогового сигнала

Передача данных (зависит от страны)

HbbTV (Россия)

CI+

CI+ 1.4

Телетекст, количество страниц

2000

Телетекст, способ навигации

Flof

Субтитры

Аудио описание (AD)

Электронная телепрограмма (EPG)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

HDMI

2 (Сзади) / 1 (Сбоку) v1.4

Simplink (HDMI CEC)

Обратный звуковой канал (ARC)

● (Сбоку, HDMI1)

USB

2 (Сбоку)

LAN

● (Сзади)

Компонентный вход

● (Сзади, Component in/AV in common)

Композитный вход (AV)

● (Сзади, Component in/AV in common)

Слот CI

● (Сбоку)

Вход для антенны (RF)

2 (Сзади, RF/Sat)

Оптический Аудио выход

● (Сзади)

Wi-Fi

● (802.11ac)

Bluetooth

● (V5.0)

МОЩНОСТЬ

Источник питания (В/Гц)

100 - 240/50 - 60

Потребление в режиме ожидания (Вт)

< 0.5

Функция энергосбережения

Датчик освещенности

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

MR19

Батарейки

● (AA x 2 шт)

Кабель питания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

РАЗРЕШЕНИЕ

Full HD

ОСОБЕННОСТИ

ThinQ AI

Active HDR

LED TVs

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43LM6500PLB

Телевизор LG,LED 43", 2K, Технология Active HDR,ThinQ AI, Smart, Virtual Surround Plus

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