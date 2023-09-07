Телевизор LG,LED 43", 2K, Технология Active HDR,ThinQ AI, Smart, Virtual Surround Plus

Смарт-телевизор LG на базе webOS позволяет Вам наслаждаться просмотром любимых фильмов на портале Netflix, видеороликов на YouTube и многое другое. Благодаря новому дизайну и расширенным возможностям, Ваш телевизор стал умнее, при этом управлять им стало проще.