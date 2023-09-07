* ГИП webOS может отличаться в зависимости от страны.

* Сервисы предоставляются при их наличии, могут требовать подписки, а также могут отличаться в зависимости от продукта и платформы. Необходимо подключение к интернету.

* Функция Magic remote входит в комплект поставки некоторых моделей телевизоров webOS.

* Кнопка Netflix Hotkey на пульте управления может быть недоступна в некоторых странах.