Ультра качество изображения идеально сочетается с безупречным звуком. В 4 раза более высокое разрешение по сравнению с Full HD достигается благодаря 8,3 миллиона пикселей. Телевизоры с уникальной технологией IPS имеют более широкий угол обзора и

Уловите все, что находится в поле зрения



С разрешением ULTRA HD, вы не пропустите даже самых малых деталей. Крошечный муравей посреди леса, капли пота спортсмена или листья, развевающиеся по ветру, могут быть некоторыми из тех деталей, которые ранее вы не могли уловить. Будьте готовы восполнить то, чего вам не хватало.

