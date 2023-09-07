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3D Full HD плазменный Smart телевизор
3D Full HD плазменный Smart телевизор
60PZ750
3D Full HD плазменный Smart телевизор
Плазменный 3D телевизор
Трехмерные плазменные телевизоры LG приносят незабываемые ощущения от просмотра спортивных состязаний, видеоигр, документальный фильмов и блокбастеров, вырывающихся из экрана в Вашей гостиной. С LG Вы можете испытать те же самые захватывающие дух трехмерные эффекты которые Вы видели в кино сидя в комфорте на Вашем собственном диване. Вы можете превратить свою гостиную в спортивный стадион или кинозал, соединить с трехмерным Blu-ray, игровыми консолями. 1 пара активных очков включена в комплект.
Телевизоры Smart TV без проводов
Чтобы получить доступ к функциям LG Smart TV - нет ничего проще: просто подключите кабель Ethernet от своего широкополосного маршрутизатора на задней части телевизора или включите LG Wi-Fi USB Dongle (AN-WF100) для беспроводного доступа. Далее нужно поудобнее утроиться на диване и следовать инструкциям на экране, чтобы потом наслаждаться LG Smart TV.
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60PZ750
3D Full HD плазменный Smart телевизор