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9.1-канальный 3D Blu-ray™ Smart TV Домашний кинотеатр с CINEMA 3D ЗВУКОМ

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9.1-канальный 3D Blu-ray™ Smart TV Домашний кинотеатр с CINEMA 3D ЗВУКОМ

BH9520TW

9.1-канальный 3D Blu-ray™ Smart TV Домашний кинотеатр с CINEMA 3D ЗВУКОМ

2 выхода HDMI

Вы можете легко и просто подключить внешний устройства, такие как ноутбук или видеокамера, используя порт HDMI. Испытайте максимальный уровень качества звука и изображения без потерь данных.

Анализатор 3D звучания

Анализатор 3D звучания - это уникальный алгоритм калибровки звука, который выявляет пустоты и заполняет их, обеспечивая более реалистиное воспроизведение аудиосигнала.

Приближение 3D звука

Домашний 3D-кинотеатр оснащен системой объемного звука 3D Sound Zooming, которая синхронизирует звук с 3D-изображением на экране. Испытайте еще более реалистичные ощущения от 3D.

LG SMART TV

Интеллектуальная функция LG Smart TV обеспечивает прямой удобный доступ к широкому диапазону первоклассного он-лайн контента ведущих мировых провайдеров, включая YouTube и компании, предоставляющие видео-на-заказ (VOD). Также предоставляетс доступ к специально подобранным локальным интернет-сервисам, так что зрители получат лучшие программы и фильмы своего региона сразу на широком экране своего телевизора. Разнообразные приложения предлагают широкий спектр развлечений и полезных возможностей - от игр до образовательных курсов - таким набором опций может наслаждаться вся семья. Контент LG Smart TV и LG магазина приложений (LG Apps) постоянно обновляется.

Обмен цифровыми данными Smart Share

Удобный беспроводной обмен файлами при помощи технологии Smart Share обеспечивает легкий доступ к фильмам, фото и музыке из Вашей цифровой домашней библиотеки, хранящийся на ПК, ноутбуках, смартфонах и пр., а также дает возможность просматривать данный контент на широком экране телевизора.

Совместимость с iPod, iPhone и iPad

Наслаждайтесь богатым насыщенным звучанием Вашей личной коллекции музыки с iPod, iPhone или iPad с помощью простого USB-соединения.

Расширенное звуковое поле

Расширенное звуковое поле увеличивает зону наилучшего восприятия звука, так что зрители, даже если их много, чувствуют себя в центре одинаково качественного звука, в полной мере ощущая 3D-объем. Уникальный алгоритм цифровой обработки звука 3D, созданный инженерами LG, позволяет расширить звуковое поле, прорабатывая и горизонтальный слой, что в сочетании с вертикальным звуковым каналом создаёт максимально реалистичное 3D-звучание.

Расширенное звуковое поле

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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

9.1

Общая выходная мощность (RMS)

1100 Вт

Передняя колонка, мощность (RMS)

140 Втх2/70Втх2

Центральная колонка, мощность (RMS)

140 Вт

Колонка объемного звучания, мощность (RMS)

180 Втх2 (беспроводные)

Сабвуфер, мощность (RMS)

180 Вт (пассивный)

Тип колонок

напольные

Возможность настенного крепления/передние колонки

Возможность настенного крепления/колонки объемного звучания

ЗВУК

Звуковые декодеры - Dolby Prologiс / Dolby PrologicⅡ

-

Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +

Звуковые декодеры - Dolby True HD

Звуковые декодеры - DTS

Звуковые декодеры -DTS HD (High Resoultion Audio)

Звуковые декодеры - DTS HD (Master Audio Essential)

Звуковые декодеры - MPEG 1/2 L2

Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)

Звуковые декодеры - WMA

Звуковые декодеры - ААС

Звуковые декодеры - FLAC

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Воспроизводимые диски - BD-ROM/BD-R/BD-RE

Преобразование изображения до Full HD 1080p

Воспроизводимые диски - 3D BD

Воспроизводимые диски - DVD (PAL/NTSC)

Воспроизводимые диски - DVD-R / -RW (режим видео)

Воспроизводимые диски- DVD+R / DVD+RW

Воспроизводимые диски - CD/CD-R/CD-RW

Воспроизводимые диски - DTS-CD

Воспроизводимые форматы - MPEG2 / MPEG4 AVC (H.264)

Воспроизводимые форматы - SMPTE VC1 (VC-9)

Воспроизводимые форматы - DivX/DivX HD

Воспроизводимые форматы - MKV

Воспроизводимые форматы - MVC

Воспроизводимые форматы - TS

Воспроизводимые форматы - AVCHD

Воспроизводимые форматы - WMA

Воспроизводимые форматы - JPEG

Воспроизводимые форматы - MP3

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Быстрая загрузка

Обновление ПО через Интернет

Громкость ТВ звука

Блокировка ''Родительский контроль''

Воспроизведение с внешнего жесткого диска (до 2 ТБ)

Беспроводные тыловые колонки

Поддержка протоколов DLNA / CIFS

DLNA

Wi-Fi Direct

ARC (реверсивный звуковой канал)

SIMPLINK (через HDMI)

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ

Smart TV

Bonus View (BD profile 1.1)

BD Live (BD profile 2.0)

BD Profile 5.0

КАРАОКЕ

Разъем для микрофона

2

Оценка исполнения

Фанфары

Подавление искажений

Контроль эха

РАЗЪЕМЫ

USB

Аудиовход

Вход для портативных устройств (3,5 мм)

Оптический вход/выход

● / -

HDMI вход/выход

2 / ●

Композитный выход

Ethernet (RJ45)

ТЮНЕР

FM

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль (при установке на плоскость)

440x65x297

Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка

280x1330x280

Размер (Ш х В х Г), мм / Центральная колонка

412x82x73

Размер (Ш х В х Г), мм / Колонка объемного звучания

280x1330x280

Размер (Ш х В х Г), мм / Сабвуфер

251x336x347

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BH9520TW

9.1-канальный 3D Blu-ray™ Smart TV Домашний кинотеатр с CINEMA 3D ЗВУКОМ