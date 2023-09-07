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3D Blu-ray плеер с поддержкой LG Smart TV

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3D Blu-ray плеер с поддержкой LG Smart TV

BP620

3D Blu-ray плеер с поддержкой LG Smart TV

Воспроизведение дисков и файлов 3D

Захватывающие впечатления от просмотра более яркого и четкого 3D-изображения, усовершенствованного передовой 3D-технологией LG.

USB-запись и воспроизведение напрямую

С видео проигрывателями LG Вы можете не только воспроизводить файлы с USB-устройств, но и одновременно записывать на USB-устройство.

Зона K-POP

Мгновенный доступ к наиболее горячим, самым эксклюзивным К-РОР контентам.
Есил Вы фанат К-РОР, LG дарит Вам реально впечатляющий и уникальный контент – K-POP, бесконечное развлечение. Вы увидете свои любюимые знаменитости по желанию в режиме 3D, пересмотрите любимые К-РОР новости, интервью и концерты и даже увидите эксклюзивное видео, которого нет нигде!

Удобный обмен файлами с помощью Wi-Fi Direct™

Удобный обмен файлами по беспроводной технологии Wi-Fi Direct™. Двусторонний обмен данными с другими устройствами без точки доступа. Wi-Fi Direct™ – это набор программных протоколов, которые позволяют устройствам с поддержкой Wi-Fi взаимодействовать друг с другом без использования точки доступа. Система LG Blu-ray™ обеспечивает потоковую передачу данных с ПК или смартфона непосредственно на телевизор без интернет-маршрутизатора.

Воспроизведение с внешних жестких дисков

Просто подключите переносные накопители и
воспроизводите любимую музыку, фильмы и фотографии на большем экране телевизора. Осуществляется поддержка NTFS (до 2 Тб).
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Обработка аудио / Аудио ЦАП

192 кГц/24 бита

Обработка видео / NTSC/PAL до 480i / 576i

Обработка видео / NTSC/PAL до 1080p

Обработка видео / Разрешение

до 1080p24/60Hz

Обработка видео / Преобразование изображения до Full HD 1080p

Обработка видео / Deep Colour (HDMI1.4)

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДИСКИ И ФОРМАТЫ АУДИО/ВИДЕО

Диски: BLU-RAY/ BD-ROM / BD-R / BD-RE

●/●/●

Диски: BLU-RAY / 3D

Диски: DVD (NTSC/PAL)

Диски: DVD+-R (DL) /DVD+-RW (DL)

Диски: CD-R/-RW

Форматы: DivX / DivX HD

Форматы: MKV

Форматы: MVC

Форматы: TS

Форматы: FLV

Форматы: VOB

Форматы: 3GP

Форматы: WMV

Форматы: MPEG4 AVC (H.264)

Форматы: MPEG2

Форматы: SMPTE VC1 (VC-9)

Форматы: AVCHD

Форматы: JPEG

Форматы: LPCM

Форматы: DTS / DTS-HD MA

Форматы: MPEG 1/2 L2

Форматы: CD-DA

Форматы: DTS CD

Форматы: MP3, WMA

●/●

Форматы: AAC

Форматы: FLAC

Декодеры: Dolby Digital/ Dolby Digital Plus/ Dolby TrueHD

●/●/●

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Smart Share

SIMPLINK через HDMI

USB-запись напрямую

Воспроизведение с внешнего жесткого диска до 2ТБ

Обновление ПО по сети

Экспресс реакция / Мгновенное открытие лотка, загрузка

БЕСПРОВОДНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Беспроводное подключение к LAN (Wi-Fi)

Wi-Fi Direct

Поддержка протоколов DLNA/CIFS

●/-

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ

Smart TV

NetCast Premium

-

NetCast (YouTube/Picasa/Accuweather)

-

Профиль BD 1.1 (BonusView)

Профиль BD 2.0 (BD Live)

Профиль BD 5.0

РАЗЪЕМЫ

USB

Видеовыход / Композитный

Видеовыход / HDMI

Аудиовыход / Аналоговый Л/П

Аудиовыход / Оптический/коаксиальный

●/-

Аудиовыход / HDMI

Ethernet

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Электропотребление, Вт

12

В режиме ожидания, Вт

менее 0.5

ГАБАРИТЫ

Ш х В х Г (мм)

430х190х40

Вес без упаковки, кг

1.6

Вес в упаковке, кг

2,3

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BP620

3D Blu-ray плеер с поддержкой LG Smart TV