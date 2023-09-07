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Домашний кинотеатр LG Smart 3D Blu-ray™ HB976TZW

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Домашний кинотеатр LG Smart 3D Blu-ray™ HB976TZW

HB976TZW

Домашний кинотеатр LG Smart 3D Blu-ray™ HB976TZW

Распознавание музыкальных треков от Gracenote

Получите информацию о музыке из фильма, который вы смотрите. LG Smart 3D Blu-Ray ™ Player обеспечивает полный доступ к эксклюзивным услугам Gracenote, что позволяет получить информацию о художнике, песне, названии альбома!
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

5.1

Общая выходная мощность (RMS)

1100 Вт

Передняя колонка, мощность (RMS)

180 Вт х 2

Центральная колонка, мощность (RMS)

180 Вт

Колонка объемного звучания, мощность (RMS)

180 Вт х 2

Сабвуфер, мощность (RMS)

200 Вт (беспроводной, активный)

Тип колонок

Напольные + настенное крепление

Возможность настенного крепления/передние колонки

Возможность настенного крепления/колонки объемного звучания

Возможность настенного крепления/центральная колонка

Возможность настенного крепления/основной блок

ЗВУК

Звуковые декодеры - Dolby Prologiс / Dolby PrologicⅡ

-/●

Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +

●/●

Звуковые декодеры - Dolby True HD

Звуковые декодеры - DTS

Звуковые декодеры -DTS HD (High Resoultion Audio)

Звуковые декодеры - DTS HD (Master Audio Essential)

Звуковые декодеры - MPEG 1/2 L2

Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)

Звуковые декодеры - WMA

LG Звуковая галерея

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Воспроизводимые диски - BD-ROM/BD-R/BD-RE

Преобразование изображения до Full HD 1080p

Воспроизводимые диски - 3D BD

Воспроизводимые диски - DVD (PAL/NTSC)

Воспроизводимые диски - DVD-R / -RW (режим видео)

Воспроизводимые диски- DVD+R / DVD+RW

Воспроизводимые диски - CD/CD-R/CD-RW

Воспроизводимые диски - DTS-CD

Воспроизводимые форматы - MPEG2 / MPEG4 AVC (H.264)

Воспроизводимые форматы - DivX/DivX HD

●/●

Воспроизводимые форматы - MKV

Воспроизводимые форматы - AVCHD

Воспроизводимые форматы - WMA

Воспроизводимые форматы - JPEG

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Быстрая загрузка

Обновление ПО через Интернет

Распознавание музыкальных треков через Gracenote

AV Sync delay

Громкость ТВ звука

Блокировка ''Родительский контроль''

USB-запись напрямую

Воспроизведение с внешнего жесткого диска (до 2 ТБ)

Беспроводной активный сабвуфер

-

Беспроводные тыловые колонки

-

Поддержка протоколов DLNA / CIFS

Wi-Fi Direct

Wireless LAN (Wi-Fi)

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ

Smart TV

NetCast Premium

-

NetCast (YouTube, Picasa, Accuweather)

-

Bonus View (BD profile 1.1)

BD Live (BD profile 2.0)

BD Profile 5.0

КАРАОКЕ

Диск караоке-песен в комплекте (4000, 2000, 1000, 200)

-

Микрофон в комплекте

-

Разъем для микрофона

-

Оценка исполнения в реальном времени

-

Фанфары

-

Подавление искажений

-

Контроль эха

-

Удаление вокала с CD

-

РАЗЪЕМЫ

USB

Аудиовход

-

Вход для портативных устройств (3,5 мм)

Оптический вход/выход

● / -

HDMI вход/выход

2 / ●

Композитный выход

Компонентный выход

Ethernet (RJ45)

для iPod / iPhone

ТЮНЕР

FM

Память предустановленных станций

50 станций

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль (при настенном креплении)

-

Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль (при установке на плоскость)

439 x 61 x 284

Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка

256x1250x256

Размер (Ш х В х Г), мм / Центральная колонка

410x80x53

Размер (Ш х В х Г), мм / Колонка объемного звучания

256x1250x256

Размер (Ш х В х Г), мм / Сабвуфер

215x397x373

Вес нетто (кг) / Основной модуль

4.06

Вес нетто (кг) / Передняя колонка

3.42

Вес нетто (кг) / Центральная колонка

0.65

Вес нетто (кг) / Колонка объемного звучания

3.42

Вес нетто (кг) / Сабвуфер

6.74

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HB976TZW

Домашний кинотеатр LG Smart 3D Blu-ray™ HB976TZW